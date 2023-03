Cómo consiguió Aston Martin que la FIA devolviera el podio a Alonso

Cargar el reproductor de audio

Después de la carrera del GP de Arabia Saudí, los comisarios anunciaron una penalización de 10 segundos a Fernando Alonso, que perdía el podio y caía a la cuarta posición tras acabar cinco segundos delante de George Russell. La sanción a Alonso era porque sus mecánicos habían incumplido la regla de "no trabajar" en el coche mientras se cumple una penalización, la que se aplicó al español en su primera parada en boxes por haber estado mal colocado en la salida.

Si bien los mecánicos de Aston Martin esperaron incluso más de cinco segundos para empezar a cambiarle los neumáticos, el encargado del gato trasero tocó y elevó levemente el monoplaza antes de cumplirse los cinco segundos de sanción.

Pero, más allá de que el anuncio de la FIA llegó al acabar la carrera y no durante la misma (lo que no dio posibilidad a lograr un colchón de 10 segundos a Alonso), Aston Martin se aferraba a una palabra del reglamento, además de a otros casos similares en los que otros equipos no fueron castigados.

Concretamente Aston Martin hacía referencia al artículo 54.4 en su apartados c) del Reglamento Deportivo 2023 de la FIA, que dice así:

"c) Mientras un monoplaza esté parado en el pit lane como resultado de incurrir en una penalización de acuerdo con los Artículos 54.3a) o 54.3b) anteriores, no se podrá trabajar en él hasta que el coche haya estado parado durante la duración de la penalización".

Aston Martin defendió que tocar con el gato el coche no es lo mismo que trabajar en él, y que de hecho sus mecánicos no trabajaron en el monoplaza de Alonso hasta cumplida la sanción, por lo que no sacaron ventaja. Además, alegó a un acuerdo entre la FIA y los equipos para tener en cuenta que, efectivamente, tocar un coche no es lo mismo que trabajar en él.

Y por último, el equipo trabajó de manera muy efectiva para encontrar hasta SIETE casos en los que otras escuderías tocaron sus monoplazas con el gato durante una sanción y no fueron castigadas, entre ellas la propia Mercedes (que había provocado la investigación de la FIA este domingo), que cumplió la famosa (por quizás leve) penalización a Lewis Hamilton en Gran Bretaña 2021, 10 segundos de stop and go, con los dos gatos tocando el monoplaza.

Con todo ello, Andy Stevenson, director deportivo de Aston Martin, defendió el caso ante el panel de comisarios y cerca de las once en España, cuando ya era casi la una de la mañana en Arabia Saudí, la FIA publicó primero la sanción, luego la petición de revisión de Aston Martin y, por último, la decisión que daba a Alonso el podio número 100 en Fórmula 1, el que se había ganado en pista.

Así, Aston Martin también ganaba en los despachos a una Mercedes que está viendo cómo la escudería británica se ha convertido en el inicio de 2023 en la segunda fuerza tras Red Bull. Y que, como demostró este domingo, es tan fuerte dentro como fuera del asfalto, algo clave en una Fórmula 1 de pirañas y tiburones.

La sentencia completa de los comisarios FIA en la decisión de devolver el podio a Alonso en Yeda

"Los Comisarios recibieron una carta fechada el 19 de marzo de 2023 del equipo Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 con una 'Petición de Revisión' de conformidad con el Artículo 14.1.1 del Código Deportivo Internacional (ISC) sobre la decisión de este panel de comisarios deportivos de imponer una penalización de 10 segundos al coche 14 por no cumplir correctamente otra penalización".

"En apoyo de la solicitud de revisión, se mostró a los delegados las actas de la última reunión del SAC

y pruebas de vídeo de 7 instancias diferentes donde a otros coches les tocaron con el gato mientras cumplían una sanción similar a la impuesta al coche 14 sin ser sancionados".

"La afirmación clara del equipo fue que la supuesta representación de un acuerdo entre la FIA y los equipos que que tocar el coche de cualquier manera, incluso con un gato, constituiría "trabajar"

en el monoplaza a los efectos del Artículo 54.4 (c) del Reglamento Deportivo, era incorrecto y, por lo tanto, la base de la decisión de los comisarios estaba equivocada".

"A la luz de la petición, los comisarios tuvieron que decidir si había un elemento 'nuevo, significativo y relevante' que fuera descubierto y que no estuviera disponible para las partes que solicitaron la revisión en el momento de la la decisión".

"Si hubiera tal(es) elemento(s), entonces los comisarios deportivos tendrían que estudiar si tenían que modificar de alguna manera la decisión".

"Habiendo revisado las pruebas en vídeo presentada sy habiendo escuchado al representante del equipo Aston Martin y los miembros relevantes de la FIA, los comisarios determinaron que sí existía

nueva evidencia significativa y relevante según lo requerido en el Artículo 14.1.1 para desencadenar una revisión de la decisión, en particular la prueba en vídeo y la prueba verbal del equipo y de la FIA".

"Nos quedó claro que el sustrato de la decisión original, a saber, la representación de

un acuerdo, fue cuestionada por la nueva evidencia. Por lo tanto, se procedió a conocer el fondo de la solicitud de revisión".

"Habiendo revisado la nueva evidencia, llegamos a la conclusión de que no había un acuerdo claro, al igual que sugerido a los comisarios anteriormente, que podría ser invocado para determinar que las partes habían acordado que un gato tocando un coche equivaldría a trabajar en el coche, sin más".

"Dadas las circunstancias, consideramos que nuestra decisión original de imponer una sanción al monoplaza 14 tenía que ser invertida y lo hicimos en consecuencia".