La FIA retira la sanción a Alonso y recupera el podio de Yeda F1

El final de carrera para Fernando Alonso en el Gran Premio de Arabia Saudí no pudo ser más caótico, ya que después de cruzar la bandera a cuadros en tercera posición y celebrar su segundo podio del curso junto a todo su equipo y con el champán correspondiente, la FIA penalizó al asturiano y sumó 10 segundos de sanción a su tiempo final, por lo que perdía el podio en favor de George Russell.

Sin embargo, Aston Martin protestó de forma oficial la sanción impuesta a su piloto al no estar del todo de acuerdo con la decisión del organismo rector, y varias horas después de la conclusión de la carrera, el trofeo del tercer puesto volvió a las manos del piloto asturiano.

El equipo de Silverstone alegó que tocar el coche con un gato no constituiría "trabajar" en él y por tanto no se debería haber impuesto la sanción, algo que la FIA comprobó antes de darle la razón.

De esta forma, Alonso alcanza su podio nº 100 en la máxima categoría del automovilismo y logra su segundo top 3 de la temporada en dos carreras, un inicio de año fantástico que hasta hace unos pocos meses parecía imposible.

Una vez conocida la penalización, Alonso había hablado ante la prensa y confirmó que sospechaban que la FIA podría haber actuado mal a la hora de sancionarle y arrebatarle el podio, algo que se ha terminado confirmado a altas hora de la noche del domingo.

"35 vueltas que tuvieron para pensar la penalización y no les dio tiempo, parece. Estamos mirándolo ahora porque el equipo no está de acuerdo, no ve la penalización y a ver lo que pasa al final, pero bueno, que me quiten lo 'bailao".

"La FIA no ha quedado muy bien, ha tenido una hora para decir la penalización y no... lo han hecho todo un poco mal", dijo el asturiano.

Mike Krack, director deportivo del equipo, se mostró de acuerdo con su piloto y no dudaron en ir a reclamar un podio que creían mercer: "Sí, tenemos una penalización y a ver qué pasa, pero no tenemos que olvidar que estamos compitiendo en la parte de arriba".

"No es un podio que no merezcamos, nos pusieron cinco segundos, no trabajamos en el coche durante más de cinco segundos, y lo controlamos, dimos margen, no creo que hayamos robado ese podio. Pero si hay pruebas que digan algo a lo contrario, tenemos que ver cómo lidiamos ante ello".

