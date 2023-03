Russell cree que la sanción a Alonso había sido muy excesiva

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Mercedes se benefició en un principio de la penalización que recibió de diez segundos a Fernando Alonso por una parada en la que los mecánicos de Aston Martin tocaron antes de tiempo su coche mientras que cumplían otra sanción anterior.

Fernando Alonso recupera el podio: OFICIAL: la FIA retira la sanción a Alonso y le devuelve el podio

Antes de saber que se anularía la penalización, el británico consideró que los comisarios fueron demasiado severos con el español y pidió "sentido común" a la hora de aplicar las reglas.

"Entiendo por qué existes esas normas, debemos ceñirnos a las directrices, hay que mostrar un sentido común", dijo George Russell. "En última instancia, creo que se fue un poco a la izquierda, ¿es así? No ganó nada con eso, quizá cinco segundos [de sanción] fueron demasiados".

"En cuanto a su parada en boxes, no sé qué pasó y por qué recibió otra penalización, pero esos diez segundos son demasiado severos", indicó el inglés, que consideró que este era el último ejemplo de la incertidumbre que había en torno a las normas sobre los límites de la pista y los procedimientos que causaban malestar entre los pilotos y la FIA.

"Hace que sea un poco frustrante para todos", añadió. "Ha habido muchas conversaciones este fin de semana sobre qué líneas se pueden tocar y cuáles no, especialmente a la salida y entrada de boxes".

"En la clasificación vimos cómo se eliminaban vueltas por tocar un poco de pintura roja al terminar su vuelta, me pareció un poco absurdo, de verdad, así que creo que todos debemos unirnos para encontrar un punto en común", continuó el de Mercedes, que aseguró que la sanción que recibió Alonso se convirtió en algo de interés con estos monoplaza tan anchos.

"Es increíblemente difícil [ver las marcas de la parrilla de salida desde el cockpit], estamos sentados muy abajo y, para ponerlo en perspectiva, solo vemos los diez o doce centímetros superiores del neumático, así que no podemos ver el suelo", indicó. "Tenemos unas líneas amarillas muy largas, pero yo ni siquiera las veo, por no hablar de las blancas, que determinan tu posición lateral, es muy, muy difícil, por eso creo que en ese aspecto debemos tener sentido común", admitió.

El español también consideró que la decisión fue injusta, ya que se le negó la oportunidad de pelear en la pista: "No es justo para George [Russell], porque supongo que a los patrocinadores de Mercedes les encantaría estar en el podio, pero para nosotros es bueno, tenemos a Aramco en la foto. Pienso que no es justo para él porque si realmente fue tercero en la carrera, él debería disfrutar del podio, y no yo".

