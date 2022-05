Alonso: "Tras el invierno debíamos probar, el coche ha cambiado mucho"

Cargar el reproductor de audio

Después de un decepcionante inicio en la temporada 2022 de Fórmula 1, el equipo Alpine aterrizaba en la casa de Fernando Alonso para dejar atrás la dinámica negativa y comenzar su propio plan para cazar a los mejores de la parrilla.

Aunque es un proyecto a largo plazo debido a que los máximos responsables de la escudería francesa han llegado a afirmar que el objetivo es ganar en 2024 o 2025, el dos veces campeón del mundo quiere regalar a su afición un gran resultado en Barcelona.

El ovetense consiguió ilusionar con una quinta posición en la primera sesión de entrenamientos libres, aunque a casi un segundo del Ferrari de Charles Leclerc, y algo parecido sucedió en la segunda práctica del Gran Premio de España, con Fernando Alonso en el sexto lugar, a cinco décimas del líder del mundial.

Cuando el español se bajó de su A522, dio su punto de vista sobre la primera jornada en el Circuit de Barcelona-Catalunya: "Hoy ha sido un día razonable para nosotros. Después de los entrenamientos invernales de febrero, teníamos que hacer algunas pruebas, porque el coche ha cambiado mucho desde entonces".

"Hemos intentado estudiar algunas cosas y llevar a cabo nuestro trabajo normal de evaluación de los neumáticos", continuó Alonso. "Hemos recogido algunos datos útiles, pero está claro que tenemos que seguir mejorando el coche para mañana".

A pesar de acabar entre los seis mejores en la general, el asturiano no está contento con cómo se ha comportado su monoplaza: "El equilibrio no es perfecto, así que hay más trabajo que hacer esta noche para asegurarnos de que estamos lo mejor preparados posibles para la clasificación de mañana. Me ha gustado ver las gradas llenas y espero que podamos dar un buen espectáculo mañana".

Alonso no fue el único del equipo Alpine que habló tras las dos sesiones de entrenamientos, y es que el director técnico de los de Enstone, Pat Fry, también lo hizo: "Ha sido un viernes relativamente normal y sin problemas, en el que hemos completado un programa mezclando tandas cortas y largas".

"Somos razonablemente competitivos en el ritmo de una sola vuelta, como hemos hecho recientemente, pero nos hemos concentrado en experimentos para mejorar nuestro ritmo en tandas largas", aseguró el británico.

"Tenemos muchos datos para trabajar esta tarde", añadió. "Ha sido un área clave para nosotros en este momento, y estamos probando diferentes cosas para mejorar nuestro ritmo en ese frente. Las mejoras que hemos traído a esta carrera son pasos relativamente pequeños pero, todos ellos cuentan, están funcionando bien, y estamos contentos con ellos hasta ahora este fin de semana".