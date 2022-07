Leclerc, pole en Francia: "Sin Carlos habría estado más reñido"

Cargar el reproductor de audio

Ferrari salió a la clasificación con Leclerc como única opción para la pole, ya que una penalización por cambios en el motor mandaba a Sainz al fondo de la parrilla. Así, los del Cavallino recurrieron a una táctica de equipo en la que el madrileño acabó siendo decisivo.

Tras lograr el mejor tiempo en la Q2, Carlos Sainz salió a pista en la Q3 únicamente para dar rebufo a su compañero, que en el primer intentó batió por ocho milésimas a Max Verstappen y en el segundo, también con ayuda del español, le metió tres décimas.

El monegasco, que había visto cómo en la FP3 de la mañana del sábado su rival daba un gran paso adelante, no dudó en soltar un "¡Grande Carlos!" cuando por radio le informaron de que había sumado su séptima pole del curso.

Luego, ante los medios, se mostró sorprendido con el ritmo su coche ante los Red Bull: "Después de la Q1, creo que estaba muy sorprendido por el ritmo que teníamos".

"Quiero decir, también en la Q2 éramos muy fuertes. Así que de alguna manera nos las arreglamos para darle la vuelta a la clasificación y fue una sorpresa, pero una sorpresa positiva".

Leclerc no tiene claro no haber podido ser primero sin el rebufo de Sainz, pero agradeció la ayuda: "Fue una gran vuelta", explicó. "He sufrido todo el fin de semana para hacer una vuelta perfecta y he conseguido hacerla, pero tengo que decir que también he tenido la ayuda de Carlos, y eso ha sido un trabajo de equipo increíble".

"Sin Carlos habría estado mucho más reñido. Así que sí, muchas gracias a Carlos. Y espero que pueda unirse a nosotros en la lucha por la victoria mañana".

Con la penalización, Carlos Sainz arrancará 19º, solo por delante de un Kevin Magnussen que también tiene sanción por motor Ferrari y que en Q3 ni siquiera salió a pista.

Ante los micrófonos de DAZN F1, Leclerc confirmó lo que ya habíamos visto, que no habían ensayado el rebufo en ningún momento del fin de semana: "No lo habíamos ensayado en los entrenamientos, pero Carlos lo ha ejecutado a la perfección".

"En las curvas 8 y 9 la primera vez tenía un poco de aire sucio y tuve que adaptar mi pilotaje, y en la segunda pude coger mejor las curvas 8 y 9 y luego llegó el rebufo de Carlos, ha sido perfecto".

Respecto a la carrera, en la que saldrá con los dos Red Bull pegados (Sergio Pérez partirá tercero), no se confía: "Nuestro ritmo es bueno, se siente bien. Pero es difícil entender lo que hicieron ayer los chicos de Red Bull porque hubo mucha diferencia en cuanto a tiempo por vuelta. Así que vamos a ver cómo va mañana".

Las fotos de Charles Leclerc el sábado del GP de Francia

