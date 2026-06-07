Verstappen, tras su abandono: "En la salida de prueba ya notaba que no iba bien"
Un problema con el motor acabó con las esperanzas de Verstappen de lograr un buen resultado en el GP de Mónaco 2026 de F1 nada más apagarse los semáforos.
Para Max Verstappen, el fin de semana en Mónaco comenzó de forma prometedora: se clasificó segundo y también causó una gran impresión en los entrenamientos libres. Sin embargo, la carrera terminó prácticamente nada más dar la salida. Un problema con el motor de combustión de su Red Bull hizo que Verstappen apenas pudiera moverse de su sitio y tuviera que llevar el coche de vuelta a boxes para retirarlo.
"Ya durante la vuelta de formación noté que algo no iba del todo bien", explicó Verstappen tras la carrera. "En la salida de prueba ya se notaba que no iba nada bien. Normalmente buscas el régimen de revoluciones adecuado, pero no lo conseguí en absoluto".
Y añadió: "Las revoluciones subían y bajaban constantemente. En cuanto soltaba el embrague, se acababa".
A continuación, el motor se apagó por completo. Cuando Verstappen recuperó algo de potencia tras la primera curva, supo de inmediato que algo iba muy mal. "El ruido que oí no sonaba nada bien. Por eso levanté el pie del acelerador inmediatamente y llevé el coche de vuelta a boxes".
Afortunadamente, Verstappen logró evitar un posible incidente en la salida girando el coche hacia la izquierda: "Por supuesto, no tenía potencia, así que giré a la izquierda aprovechando la fricción de los neumáticos. Sobre todo, esperaba que todos me adelantasen por la derecha. Por suerte, todos reaccionaron muy bien".
Decepcionante, pero no desastroso
Aunque el abandono supuso un duro revés, Verstappen se mantuvo sereno ante la situación. "Hemos tenido un fin de semana muy bueno hasta la carrera. Por supuesto, todos estamos decepcionados por no estar en el podio. Si liderara el campeonato, esto sería muy doloroso. En la situación actual duele menos, pero sigue siendo muy molesto para todos".
Según Verstappen, ahora la prioridad es averiguar la causa. "Lo primero tenemos que entender es lo que ha fallado exactamente. Después, tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a pasar en el futuro".
Interrogantes para Barcelona
El próximo fin de semana nos espera Barcelona, un circuito con muchas curvas rápidas, tradicionalmente un importante indicador del rendimiento aerodinámico del coche.
"Allí tendremos que ver qué podemos hacer", afirma Verstappen. "Este año hemos sido rápidos precisamente en circuitos con relativamente pocas curvas rápidas, cuando antes eso parecía uno de nuestros puntos débiles. Espero que los cambios introducidos en el coche ayuden en ese sentido, pero no sé exactamente en qué medida".
El cuatro veces campeón del mundo no espera volver a estar automáticamente entre los primeros. "No creo que vaya a ser exactamente como aquí, donde pudimos luchar por la primera fila de la parrilla. Pero quizá me vuelva a sorprender".
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