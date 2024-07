Russell casi se estrella por la radio de Wolff tras el Verstappen-Norris

El piloto que cosechó la victoria en la carrera del Gran Premio de Austria 2024 de Fórmula 1 reconoció que "casi se estrella" cuando su director, Toto Wolff, le dijo que podía ganar por la radio. George Russell sacó provechó de la dura batalla entre Max Verstappen y Lando Norris, después de que ambos se tocaran y pincharan sus neumáticos.

El de Mercedes alcanzó a los líderes para heredar la cabeza de la prueba, y mantuvo la diferencia con respecto a Oscar Piastri para asegurarse su segundo triunfo en la categoría. Cuando se hizo evidente de que el británico podía hacerse con el mando, el máximo responsable de la escudería se dirigió por la radio para decirle "puedes ganar esto", a lo que recibió la contestación de que le dejase conducir.

El inglés sugirió que el mensaje de Toto Wolff no pensó que fuera un momento tan clave, y añadió que sentía algo "extraño" en el monoplaza de camino a la parrilla, pero que las comprobaciones previas indicaron que todo estaba bien: "El ritmo era fuerte, el problema que tuve fue que Lewis [Hamilton] me atacó al principio, pero una vez que conseguí pasarle, me distancié un poco de Carlos [Sainz]. Sabía que Oscar [Piastri] iba a ser rápido, y salió un poco de la nada hacia el final de la carrera".

"Con los neumáticos duros me resultó bastante difícil, y de repente, tenía a Toto [Wolff] gritándome al oído, 'puedes ganar esto'. Casi me estrello cuando me gritó así de fuerte, pero eso demuestra la pasión que todos compartimos", indicó. "Han sido un par de años duros para nosotros, así que tienta muy bien volver al escalón más alto".

Toto Wolff aceptó que su mensaje por la radio fue inoportuno, y admitió que no comprobó dónde estaba George Russell en el circuito antes de indicarle que atacara: "Fue una de las cosas más estúpidas que he hecho, tengo que decirlo. Está frenando a fondo a 320 km/h y le digo que los dos [líderes] han chocado, tengo que pensármelo antes".

Tres vueltas antes del accidente entre Max Verstappen y Lando Norris, el británico de Mercedes reveló que su ingeniero, Marcus Dudley, le sugirió que tenía posibilidades de ganar por la intensidad de los pilotos de cabeza. También reconoció que Oscar Piastri le estaba alcanzando rápidamente, y consideró que la llegada del Virtual Safety Car para limpiar los trozos de fibra de carbono le aseguró para poder enfriar sus gomas.

"Para ser sincero, solo intentaba concentrarme en maximizar mi pilotaje. Mi ingeniero me dijo tres giros antes, 'están peleando muy duro y podemos ganar esto', y yo dije, 'mira, tenemos que asegurar la tercera posición primero, déjame conducir', sabía que Oscar era rápido detrás, y cuando nos pusimos en cabeza, iban a ser seis vueltas complicadas", continuó. "Mis neumáticos estaban complicados, ese coche de seguridad virtual me ayudó porque estaban sobrecalentados, y eso me permitió enfriarlos".

