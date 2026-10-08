El WRC anuncia su calendario de 2027: Estados Unidos y Escocia, novedades

La FIA ha dado a conocer este jueves el calendario para el Mundial de Rallies 2027, correspondiente a la nueva era técnica del campeonato, en la que el número de pruebas aumentará hasta 15 por primera vez desde 2008, en un momento en que la demanda para acoger rallies se encuentra en su punto más alto.

Tras el éxito de las pruebas candidatas de este año, se esperaba que al menos tres nuevas sedes se incorporaran al organigrama, lo que finalmente se ha hecho realidad. Como ya se informó, Escocia ha firmado un acuerdo de tres años para llevar de vuelta el WRC al Reino Unido por primera vez desde 2019; esta prueba sobre tierra se celebrará del 30 de septiembre al 3 de octubre.

A esta prueba le seguirá el tan esperado regreso del WRC a Estados Unidos (del 26 al 29 de agosto). Tras su última aparición en el calendario en 1988, el Mundial lleva mucho tiempo considerando la entrada en el mercado estadounidense como un objetivo clave para el crecimiento del campeonato. Tras no haber logrado entrar en el calendario de 2026, Estados Unidos ha conseguido su inclusión para 2027 con un nuevo rally sobre tierra que tendrá como base Knoxville, en Tennessee, y recorrerá carreteras tanto de ese estado como de Kentucky.

La tercera novedad será el traslado de la prueba de Italia, desde los tramos de tierra de Cerdeña al continente, ya que las carreteras asfaltadas de Roma acogerán el WRC. El Rally di Roma Capitale ha ascendido al WRC desde el calendario del Campeonato de Europa. No obstante, la prueba transalpina pasará de celebrarse en octubre, como este año, a una fecha más tradicional de verano (del 8 al 11 de julio).

Existía el temor de que el emblemático Rally Safari de Kenia pudiera desaparecer del calendario, ya que la edición de este año era la última de su contrato y la última prueba financiada exclusivamente con fondos públicos. Estaba previsto que, en el futuro, la responsabilidad de promover y financiar la competición pasara íntegramente al sector privado. En las últimas semanas parecía que esta transición no se llevaría a cabo a tiempo para 2027. Sin embargo, se ha alcanzado un acuerdo para mantener su fecha de marzo, aunque la FIA no ha podido facilitar los detalles exactos sobre cómo se ha garantizado la celebración del evento.

"Diría que Kenia forma parte del calendario en gran medida gracias a un gran esfuerzo conjunto de todas las partes: la FIA, el promotor y la Federación local. Así que, en cuanto a cómo se abordó exactamente el problema financiero, creo que esos detalles no son importantes. Creo que lo importante es que se trató de un esfuerzo conjunto de todas las partes", afirmó Emilia Abel, directora de deportes de carretera de la FIA.

"El Gobierno de Kenia sigue respaldando todo el proyecto, sin duda. En cuanto a los detalles exactos del modelo financiero que hay detrás, no nos corresponde a nosotros comentarlos".

M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto: M-Sport

Como ya se informó, Portugal ha desaparecido del calendario a pesar de que los organizadores revelaron que tenían una fecha prevista, pero existe la posibilidad de que el país vecino vuelva a incorporarse en 2028.

La temporada 2027 comenzará una vez más en Montecarlo antes de dirigirse a Suecia para el único rally sobre nieve del año, seguido de Kenia. A continuación, se celebrarán tres rallies sobre asfalto consecutivos: Croacia, Islas Canarias y Japón.

Los duros tramos de tierra del Rally de Acrópolis de Grecia mantendrán su fecha en junio, antes del último rally sobre asfalto del curso, en Roma. Por segunda temporada consecutiva, el año terminará con siete rallies de tierra consecutivos. La racha comenzará con la introducción de pruebas seguidas en Estonia y Finlandia, antes de viajar a EE. UU., Escocia, Paraguay, Chile y la cita final de la temporada, en Arabia Saudí, del 25 al 28 de noviembre.

Prueba Fecha Superficie Rally de Montecarlo 21 al 24 de enero Mixta (nieve y asfalto) Rally de Suecia 18 al 21 de febrero Nieve Rally Safari de Kenia 18 al 21 de marzo Grava Rally de Croacia 8 al 11 de abril Asfalto Rally Islas Canarias 6 al 9 de mayo Asfalto Rally de Japón 3 al 6 de junio Asfalto Rally Acrópolis de Grecia 24 al 27 de junio Grava Rally de Italia 8 al 11 de julio Asfalto Rally de Estonia 22 al 25 de julio Grava Rally de Finlandia 29 de julio al 1 de agosto Grava Rally de Estados Unidos 26 al 29 de agosto Grava Rally de Escocia 30 de septiembre al 3 de octubre Grava Rally de Paraguay 21 al 24 de octubre Grava Rally de Chile 4 al 7 de noviembre Grava Rally de Arabia Saudí 25 al 28 de noviembre Grava

"El calendario del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA de 2027 refleja el fuerte impulso que tiene el WRC, con nuevas pruebas en el Reino Unido e Italia que refuerzan el campeonato en países con una orgullosa tradición en el mundo del rally, mientras que Estados Unidos nos brinda una emocionante oportunidad de crecer en un país donde el interés por los rallies sigue aumentando", afirmó el presidente de la Federación Internacional, Mohammed Ben Sulayem.

"Con la introducción del reglamento técnico del WRC27, un nuevo promotor gracias al acuerdo del siglo que aportará inversión a largo plazo y ambición al campeonato, y un sólido calendario mundial, el futuro de la modalidad es extremadamente prometedor".

Éric Boullier, director ejecutivo de WRC Promoter, añadió: "El año 2027 representa el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo para el Campeonato del Mundo de Rallies, y este calendario refleja nuestra ambición de construir un campeonato más fuerte, más accesible y verdaderamente global".

"El regreso a Estados Unidos y al Reino Unido, junto con la incorporación del WRC a un destino emblemático como Roma, genera enormes oportunidades para nuestros fabricantes, socios comerciales y aficionados. Junto con la introducción de nuevas normas técnicas, tenemos una oportunidad única para dar forma al futuro del WRC, atraer nuevas inversiones y llevar la emoción de los rallies a más personas de todo el mundo".

Calendario del WRC para la temporada 2027

1. Rallye de Montecarlo - (Superficie mixta) - 21-24 de enero

2. Rally de Suecia - (Nieve) - 18-21 de febrero

3. Rally Safari de Kenia — (grava) — 18-21 de marzo

4. Rally de Croacia (asfalto) — 8-11 de abril

5. Rally de las Islas Canarias (asfalto) - 6-9 de mayo

6. Rally de Japón (asfalto) - 3-6 de junio

7. Rally Acrópolis de Grecia (grava) - 24-27 de junio

8. Rally de Italia (asfalto) - 8-11 de julio

9. Rally de Estonia (tierra) - 22-25 de julio

10. Rally de Finlandia (grava) - 29 de julio-1 de agosto

11. Rally de Estados Unidos (grava) - 26-29 de agosto

12. Rally de Escocia (tierra) - 30 de septiembre-3 de octubre

13. Rally de Paraguay (grava) - 21-24 de octubre

14. Rally de Chile (grava) - 4-7 de noviembre

15. Rally de Arabia Saudí (grava) - 25-28 de noviembre