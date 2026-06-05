A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Mónaco, cómo verla y más

Después del viernes de entrenamientos, llega la decisiva clasificación del GP de Mónaco de F1 2026, donde se decidirá la parrilla de salida que podría ser casi definitiva para la sexta carrera del curso. Apunta en este enlace a qué hora empieza la clasificación de Mónaco de F1, cómo puedes verla en el país que estés, cuál es el historial de poles y más.

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A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Mónaco 2026 en Montecarlo

A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Mónaco: a las 16:00h de España y hora local

La llegada de las rondas europeas (desde Mónaco hasta la de Madrid a mediados de septiembre) llegan también los horarios tradicionales de la F1, y la sesión de clasificación del GP de Mónaco, la que decidirá el orden de la parrilla de salida para el domingo, arrancará a las 16:00h locales y de España, cuando en México sean las 08:00h de la mañana y en Argentina, las 11:00h.

Después de que Miami y Canadá vivieran rondas al sprint, en el GP de Mónaco de F1 tendremos una clasificación tradicional con Q1, Q2 y Q3. La Q1 de Montecarlo constará de 18 minutos y en ella participan todos los pilotos. Al finalizar, sobre las 16:18h, conoceremos qué 16 pilotos pasan a la Q2 de Mónaco y qué seis (los que hayan quedado del 17º al 22º) ya tienen definida su posición de salida. La Q2 de la clasificación de Mónaco empezará sobre las 15:25, y en ella participan los 16 más rápidos de la Q1. Al final de esa Q2 de 15 minutos, aproxidamente a las 16:40h, sabremos qué diez pilotos pasarán a luchar por la pole position y qué pilotos quedarán ya clasificados del 11º al 15º

La Q3 de Mónaco constará de 10 minutos, y empezará sobre las 16:46h, para buscar al poleman y cómo queda la parrilla completa del GP de Mónaco.

A qué hora es la FP3 del GP de Mónaco 2026 de F1

Antes de la clasififacición, aún habrá una última oportunidad para que equipos y pilotos ajusten sus coches al circuito de Montecarlo, la FP3 o entrenamientos libres 3, a las 12:30h locales y de España, cuando en México aún sean las 04:30h de la madrugada y en Argentina, las 07:30h de la mañana.

Cómo ver la clasificación de F1 del GP de Mónaco 2026

Para ver el GP de Mónaco de F1 en España, y la clasificación será igual, tendrás que tener contratado DAZN F1, o bien en la propia plataforma con el Plan Motor (o Plan Premium), pero también con el Paquete Motor de Movistar + o el plan DAZN Esencial de Vodafone TV.

En los países de Latinoamérica, para ver la clasificación de F1 en Mónaco tendrás que estar suscrito a Disney + para ver ESPN, aunque en Argentina puedes recurrir también a Fox Sports Argentina y en México, además de F1TV, tienes que ser suscriptor de Izzy o Sky.

Qué pilotos ya han logrado poles en el GP de Mónaco de F1

38 pilotos saben lo que es hacer una pole position en el GP de Mónaco en la historia de la F1, aunque nadie tantas como Ayrton Senna, que lo hizo cinco veces, una más que Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Jackie Stewart y Alain Prost.

De la parrilla actual, Charles Leclerc tiene tres poles en Mónaco (y solo una victoria) en 2021, 2022 y 2024, Fernando Alonso (2006 y 2007) y Lewis Hamilton (2015 y 2019) dos y Max Verstappen (2023) y Lando Norris (la última, la de 2025), una cada uno.

Todo el palmarés: Fórmula 1 Todas las estadísticas y ganadores del GP de Mónaco: la corona de la F1

¿Es decisiva la pole para ganar en Mónaco F1?

Se han disputado 71 carreras del GP de Mónaco y en menos de la mitad ha ganado el autor de la pole, pero lo cierto es que de las 21 últimas ediciones, en 15 ha ganado el piloto que salía primero y en 18 un piloto que salía primero o segundo, por lo que es bastante decisiva.

Resultados del GP de Mónaco 2026 de F1 hasta ahora