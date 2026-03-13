Alonso ve "algún progreso" en Aston Martin, pero admite estar "muy lejos"

La clasificación al sprint del Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1 fue tal y como esperaban en Aston Martin, ya que sólo pudieron ser más rápidos que los Cadillac y cayeron eliminados en la SQ1, siendo Fernando Alonso el más rápido de los dos AMR26 a un segundo del acceso a la SQ2.

Tras la sesión, el asturiano compartió sus sensaciones y se centró más en los aspectos positivos.

"Ha sido una crono corta obviamente, solo de dado dos vueltas. En los entrenamientos de esta mañana intentamos aprender algo en la parte del chasis mientras que el motor es lo que es, y bueno hemos hecho algún progreso, aunque mínimo, porque estamos tan atrás que se ve poco".

"Creo que Williams está como tres décimas por delante. En Australia estaban ocho décimas por delante, creo. Así que sí, hemos avanzado algo, pero obviamente aún estamos muy lejos", dijo.

De cara al resto del fin de semana, Alonso asegura que intentarán dar algún paso más adelante, pero es consciente de que los límites son los que son: "Así que sí, intentamos mejorar más para mañana, pero creo que el límite es más o menos este".

Y añadió: "Obviamente, no nos quedan más recambios para la unidad de potencia. Así que sí, cualquier problema podría ser muy difícil de resolver durante el resto del fin de semana. Por tanto, tenemos que sobrevivir con la fiabilidad y aprender todo lo que podamos".

Su compañero de equipo, Lance Stroll, se mostró algo más cabizbajo y con muy pocas ganas de hablar, aunque cuando lo hizo fue muy claro en su mensaje: ni él ni Aston Martin están en al F1 para pelear por las últimas posiciones de la parrilla.

"No estamos aquí para luchar por el 19º puesto o lo que sea. Así que sí, hay muchas cosas en las que trabajar. No esperábamos ningún milagro de Melbourne a China. Así que sí, es lo que hay", dijo para concluir el piloto canadiense de la Fórmula 1.

Te interesará: Fórmula 1 Un problema distinto de Honda obliga a Aston a dar otra batería a Alonso

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images