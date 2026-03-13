¡Parrilla de la carrera sprint de F1 en China! Filas y posiciones
Mira cómo será el orden de salida en la primera carrera sprint de la F1 2026, la del GP de China 2026. Así están formadas las filas.
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
El viernes del GP de China de 2026: Práctica y Qualy Sprint
La primera sprint shootout del curso 2026 de F1 formó la primera parrilla de salida para una carrera sprint de este año, la que se disputará este sábado (viernes en algunos países de Latam) en el Circuito Internacional de Shanghai. Atento, apunta bien.
Posiciones de salida para la carrera sprint del GP de China de F1 2026
|
1º
|
|
2º
|
|
3º
|
|
4º
|
|
5º
|
|
6º
|
|
7º
|
|
8º
|
´
|
9º
|
|
10º
|
|
11º
|
|
12º
|
|
13º
|
|
14º
|
|
15º
|
|
16º
|
|
17º
|
|
18º
|
|
19º
|
|
20º
|
|
21º
|
|
22º
|
*No salió a pista en clasificación
¿Ha conseguido Russell la pole en el GP de China de F1?
Todavía no. Liderar la clasificación sprint no da la pole position para el gran premio, eso se conseguirá en la clasificación principal del sábado que formará la parrilla del domingo. Esta 'minipole' no cuenta para las estadísticas.
¿Y esa carrera sprint de China a qué hora es?
A las 11:00h locales, a las 04:00h de España, las 00:00h de Argentina, Chile, Paraguay o Uruguay, a las 23:00h del viernes de Venezuela y Bolivia, a las 22:00h de Colombia, Panamá, Ecuador y Perú y a las 21:00h De México.
Historial de las carreras sprint en el GP de China de F1
Esta será la tercera carrera sprint del GP de China después de la de 2024 y la de 2025. En 2024, Norris salía primero con la 'mini pole' pero ganó Verstappen. En 2025, Hamilton lideró la clasificación sprint de China y luego ganó la carrera sprint (no ha vuelto a ganar con Ferrari, ni al sprint ni en carrera principal)
¿En qué posición empieza Fernando Alonso la carrera sprint de F1 en China?
Fernando Alonso saldrá 16º en la carrera sprint de China tras haber caído en SQ1, a más de medio segundo de clasificarse, aunque eso sí, por delante de Stroll, al que tendrá justo detrás, con Albon justo delante.
¿En qué posición empieza Carlos Sainz la carrera sprint de F1 en China?
Carlos Sainz saldrá 17º en la carrera sprint de China tras haber caído en SQ1, quedándose a una décima de pasar, como el mejor de los Williams. Tendrá detrás a su compañero Albon y delante a Colapinto.
¿En qué posición inicia Checo Pérez la carrera sprint de F1 en China?
Checo Pérez saldrá último en la carrera sprint de F1 en China, está por ver si en parrilla o en el pitlane, después de no haber podido disputar la clasificación sprint de China por un problema en el sistema de combustible de su Cadillac.
¿En qué posición inicia Franco Colapinto la carrera sprint de F1 en China?
Franco Colapinto saldrá 16º en la carrera sprint de China tras haber logrado pasar a la SQ2, donde ya no pudo superar a nadie. Tendrá delante a Lindblad y detrás a Sainz.
Orden de salida de la carrera sprint de F1 en China por tiempos
Parrilla de la carrera sprint
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Tiempo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
1'31.520
|214.418
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.289
1'31.809
|213.743
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.621
1'32.141
|212.973
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.641
1'32.161
|212.927
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.704
1'32.224
|212.781
|6
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+1.008
1'32.528
|212.082
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+1.368
1'32.888
|211.260
|8
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
+1.734
1'33.254
|210.431
|9
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|
+1.889
1'33.409
|210.082
|10
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+2.203
1'33.723
|209.378
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+2.115
1'33.635
|209.575
|12
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|
+2.119
1'33.639
|209.566
|13
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|
+2.194
1'33.714
|209.398
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+2.254
1'33.774
|209.264
|15
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|
+2.528
1'34.048
|208.655
|16
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+2.807
1'34.327
|208.037
|17
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+3.241
1'34.761
|207.085
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+3.785
1'35.305
|205.903
|19
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+4.061
1'35.581
|205.308
|20
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+4.631
1'36.151
|204.091
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+5.858
1'37.378
|201.519
|22
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
|Ver resultados
Mejores comentarios