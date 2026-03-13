¡Parrilla de la carrera sprint de F1 en China! Filas y posiciones

Ir al contenido principal

65

La primera sprint shootout del curso 2026 de F1 formó la primera parrilla de salida para una carrera sprint de este año, la que se disputará este sábado (viernes en algunos países de Latam) en el Circuito Internacional de Shanghai. Atento, apunta bien.

Posiciones de salida para la carrera sprint del GP de China de F1 2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Russell 

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ItalyAndrea Kimi Antonelli

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lando Norris

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lewis Hamilton

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Piastri 

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Leclerc

Ferrari

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Gasly

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´

 

 

 

 

 

Max Verstappen

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar

Red Bull

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico Hulkenberg

Audi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Audi

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Arvid Lindblad

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Franco ColapintoAlpine

 

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Sainz

Williams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Albon

Williams

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fernando Alonso

Aston Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lance Stroll

Aston Martin

21º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Valtteri Bottas

Cadillac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Pérez*

Cadillac

*No salió a pista en clasificación

Así fue la clasificación sprint:

¿Ha conseguido Russell la pole en el GP de China de F1?

Todavía no. Liderar la clasificación sprint no da la pole position para el gran premio, eso se conseguirá en la clasificación principal del sábado que formará la parrilla del domingo. Esta 'minipole' no cuenta para las estadísticas.

¿Y esa carrera sprint de China a qué hora es?

A las 11:00h locales, a las 04:00h de España, las 00:00h de Argentina, Chile, Paraguay o Uruguay, a las 23:00h del viernes de Venezuela y Bolivia, a las 22:00h de Colombia, Panamá, Ecuador y Perú y a las 21:00h De México.

Historial de las carreras sprint en el GP de China de F1 

Esta será la tercera carrera sprint del GP de China después de la de 2024 y la de 2025. En 2024, Norris salía primero con la 'mini pole' pero ganó Verstappen. En 2025, Hamilton lideró la clasificación sprint de China y luego ganó la carrera sprint (no ha vuelto a ganar con Ferrari, ni al sprint ni en carrera principal) 

¿En qué posición empieza Fernando Alonso la carrera sprint de F1 en China?

Fernando Alonso saldrá 16º en la carrera sprint de China tras haber caído en SQ1, a más de medio segundo de clasificarse, aunque eso sí, por delante de Stroll, al que tendrá justo detrás, con Albon justo delante.

¿En qué posición empieza Carlos Sainz la carrera sprint de F1 en China?

Carlos Sainz saldrá 17º en la carrera sprint de China tras haber caído en SQ1, quedándose a una décima de pasar, como el mejor de los Williams. Tendrá detrás a su compañero Albon y delante a Colapinto.

¿En qué posición inicia Checo Pérez la carrera sprint de F1 en China?

Checo Pérez saldrá último en la carrera sprint de F1 en China, está por ver si en parrilla o en el pitlane, después de no haber podido disputar la clasificación sprint de China por un problema en el sistema de combustible de su Cadillac.

¿En qué posición inicia Franco Colapinto la carrera sprint de F1 en China?

Franco Colapinto saldrá 16º en la carrera sprint de China tras haber logrado pasar a la SQ2, donde ya no pudo superar a nadie. Tendrá delante a Lindblad y detrás a Sainz.

Orden de salida de la carrera sprint de F1 en China por tiempos

Parrilla de la carrera sprint

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

1'31.520

   214.418
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.289

1'31.809

   213.743
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.621

1'32.141

   212.973
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.641

1'32.161

   212.927
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.704

1'32.224

   212.781
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+1.008

1'32.528

   212.082
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.368

1'32.888

   211.260
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull

+1.734

1'33.254

   210.431
9 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

+1.889

1'33.409

   210.082
10 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull

+2.203

1'33.723

   209.378
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+2.115

1'33.635

   209.575
12 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari

+2.119

1'33.639

   209.566
13 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+2.194

1'33.714

   209.398
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+2.254

1'33.774

   209.264
15 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

+2.528

1'34.048

   208.655
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+2.807

1'34.327

   208.037
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+3.241

1'34.761

   207.085
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+3.785

1'35.305

   205.903
19 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda

+4.061

1'35.581

   205.308
20 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda

+4.631

1'36.151

   204.091
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

+5.858

1'37.378

   201.519
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

 

    
Ver resultados

