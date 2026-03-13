Un problema distinto de Honda obliga a Aston a dar otra batería a Alonso

Nueva carrera, nuevos problemas para Aston Martin-Honda, que después del asunto de las baterías en Australia, ya se han visto obligados a cambiar la del coche de Fernando Alonso para el GP de China, como anunció la FIA antes de la Práctica, única sesión de libres.

El AMR26 número 14 lleva una nueva unidad de almacenamiento de energía (ES) o batería, la segunda de la temporada ante un reglamento que permite solo tres al año antes de incurrir sanción. Sin embargo, lo preocupante es que no se trata del muy comentado tema de las vibraciones, como explicó Aston Martin, que comentó: "Honda detectó un problema de software en la batería del coche de Fernando, utilizado en Melbourne, y por ello ha introducido una nueva unidad para la FP1. Esto no está relacionado con el problema de vibraciones que hemos estado experimentando".

Esta decisión llega después de un jueves movido en el Circuito Internacional de Shanghai, donde en una rueda de prensa conjunta, Aston Martin y Honda se mostraron reacios a hablar demasiado del tema de las baterías.

Además, Aston también le ha montado a Alonso una nueva unidad electrónica de control (PU-CE), también la segunda de tres permitidas durante el año, y nuevo ejemplar del componente auxiliar de la unidad de potencia (PU-ANC), el segundo de seis que se pueden usar durante la temporada. Ese último, el PU-ANC, se ha cambiado también en el coche de Lance Stroll, que de hecho ya lleva tres (también lo han cambiado por primera vez Red Bull en el monoplaza de Isack Hadjar y Haas F1 en el de Esteban Ocon).

Respecto al tema de las vibraciones, el jueves Shintaro Orihara, director general de operaciones en pista e ingeniero jefe de Honda, reveló "algunos avances", y prometió que siguen "trabajando duro para reducirlas". Y añadió: "La fiabilidad es nuestra principal dificultad a la hora de mejorar. Por eso seguimos trabajando intensamente en colaboración con Aston Martin y hemos encontrado algo, otra contramedida, así que quizá podamos probar algo".

Ya con las piezas nuevas en su unidad de potencia, Fernando Alonso ha sido 18º a 3.115s del líder en la única sesión de libres, la Práctica disputada en la madrugada de España, donde ha dado 18 vueltas (superando solo a Sergio Pérez y Arvid Lindblad, ambos con problemas de fiabilidad). Su compañero Stroll ha sido más lento, y no ha rodado mucho más, 20 giros en total.