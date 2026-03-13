Ir al contenido principal

Resultados
Fórmula 1 GP de China

Resumen y resultados del viernes de F1 en China: qualy sprint y Práctica

Mira cómo fue la jornada del viernes del GP de China 2026 de F1, con la Práctica (única sesión de libres) y la clasificación sprint para la carrera corta del sábado.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari

George Russell, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Los comisarios barren la pista.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Alexander Albon, Williams

Liam Lawson, Toros de Carreras

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Oliver Bearman, equipo Haas F1

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Franco Colapinto, Alpine

Charles Leclerc, Ferrari

Alexander Albon, Williams

Oliver Bearman, equipo Haas F1

Lando Norris, McLaren

Franco Colapinto, Alpine

Lewis Hamilton, Ferrari

Oscar Piastri, McLaren

Oliver Bearman, equipo Haas F1

Charles Leclerc, Ferrari

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Liam Lawson, Toros de Carreras

Max Verstappen, Red Bull Racing

Alexander Albon, Williams

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Alexander Albon, Williams

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Liam Lawson, Toros de Carreras

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Lewis Hamilton, Ferrari

Oscar Piastri, McLaren

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell, Mercedes

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Alexander Albon, Williams

Franco Colapinto, Alpine

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

George Russell, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren

George Russell, Mercedes

Oscar Piastri, McLaren

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Oscar Piastri, McLaren

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lando Norris, McLaren

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Liam Lawson, Toros de Carreras

Lewis Hamilton, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell, Mercedes

Esteban Ocon, Haas F1 Team

George Russell, Mercedes

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari

Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari

Max Verstappen, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari

George Russell, Mercedes

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Lewis Hamilton, Ferrari

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren

George Russell, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lando Norris, McLaren

