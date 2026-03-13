Russell vuela en la qualy sprint de China F1; Alonso y Sainz, fuera en SQ1

La primera clasificación al sprint de la temporada 2026 de la Fórmula 1 tuvo lugar en el Gran Premio de China y no dejó indiferente a nadie, ya que tras sólo una sesión de entrenamientos libres había mucha incógnita que no tardó demasiado en resolverse sobre el asfalto de Shanghái.

En la SQ1, los eliminados fueron los dos Cadillac, los dos Aston Martin y los dos Williams, mientras que en la SQ2 las cartas se barajaron un poco más y la mayor sorpresa fue la eliminación de Franco Colapinto, mientras que su compañero Pierre Gasly pasaba de ronda siendo casi 1s más rápido.

Ya en la SQ3, los Mercedes demostraron de nuevo por qué son los favoritos y George Russell marcó el mejor tiempo con un 1:31.520, 0.289s por delante de su compañero Andrea Kimi Antonelli.

Los Ferrari y los McLaren Fueron los rivales más cercanos a Mercedes, pero Lando Norris terminó tercero a +0.621s y Lewis Hamilton fue cuarto a +0.641s.

Quinto acabó Oscar Piastri [+0.704s], con Charles Leclerc [+1.008s] completando un diferenciado top 6.

Muy por encima del segundo de diferencia, Pierre Gasly acabó séptimo, [+1.368s], por delante de Max Verstappen con su Red Bull [+1.734s]. Mientras que el top 10 lo completaron Oliver Bearman [+1.889s] e Isack Hadjar [+2.203s].

Resultados de la clasificación sprint del GP de China 2026 de la F1

¿Qué pasó en la SQ1 de la clasificación sprint del GP de China de la F1 2026?

La primera ronda de la clasificación del viernes arrancó la noticia de que Sergio Pérez no saldría a la pista por problemas en su Cadillac, siendo así el primer piloto oficialmente eliminado.

En cuanto a la tabla de tiempos, los Red Bull fueron los primeros en colocarse en lo más alto, con Isack Hadjar 0.053s por delante de Max Verstappen con un 1:34.447, que fue rápidamente mejorado por el Ferrari de Charles Leclerc con un 1:34.248 y posteriormente por Lewis Hamilton y su 1:33.730.

El Audi de Nico Hulkenberg sorprendió a todos al colocarse segundo a 0.267 del siete veces campeón.

Oscar Piastri y Lando Norris se colocaron segundo y tercero respectivamente, a menos de 0.050s de la referencia de Lewis Hamilton en ese momento.

Sin embargo, cuando llegaron los Mercedes se acabó la pelea, ya que George Russell se colocó al frente con un 1:33.030 y su compañero Andrea Kimi Antonelli se quedó detrás a 0.425s, aunque los Ferrari mejoraron y se intercalaron entre las flechas plateadas.

Por detrás, Bottas cerraba la tabla de tiempos con un 1:37.402, con los Aston Martin por delante y dos pilotos que necesitaban mejorar para pasar a la SQ2: Colapinto y Albon.

En los últimos minutos, los favoritos regresaron a boxes y los ojos se centraron en la parte trasera del pelotón, donde todos los pilotos pintaban de verde sus sectores y Colapinto conseguía un crono para pasar a la SQ2 en los últimos segundos de sesión.

Finalmente, los eliminados en la SQ1, por orden, fueron los Williams, los Aston Martin y los Cadillac: Carlos Sainz, Alex Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

¿Qué pasó en la SQ2 de la clasificación sprint del GP de China de la F1 2026?

Al igual que en la SQ1, los pilotos estuvieron obligados a usar un único neumático medio en la SQ2, pero la acción fue máximo desde el momento en el que se encendió el semáforo del pitlane.

A la espera de los "grandes", Verstappen se colocó en lo más alto al inicio de la ronda con un 1:33.564, 0.007s por delante de Gasly y 0.056s por delante de su compañero Hadjar.

Pero cuando los Mercedes, los Ferrari y los McLaren cruzaron la línea de meta, se colocaron en el top 6. Russell fue el más rápido con un 1:32.241, con Antonelli a 0.329s, Leclerc a 0.361s, Hamilton a 0.801s, Piastri a 0.905s y Norris a 0.922s.

Detrás, necesitaban mejorar para pasar a SQ3: Ocon, Bortoleto, Lawson, Bearman, Lindblad y Colapinto.

Finalmente, Gasly y Bearman e colocaron séptimo y octavo, por detrás del top 6, con los dos Red Bull clasificando a la SQ3 en la novena y décima posición a 0.015s de caer eliminados.

Los eliminados en la SQ2 por orden fueron: Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto Arvid Lindblad y Franco Colapinto.