El consejo más valioso para Verstappen: "Sé tú mismo, no te estreses"

El piloto neerlandés se convirtió en tres veces campeón del mundo de Fórmula 1 después de mucho esfuerzo y sacrificio, y lo hizo posible después de dominar a placer batiendo todo tipo de récords en la temporada 2023. Por eso, el equipo Red Bull hizo una especie de documental en el que relataban cómo consiguió sus coronas y el camino hacia el Olimpo del automovilismo.

Ahí fue donde se pudo ver al Max Verstappen más auténtico y sincero, y donde era posible comprobar que todo lo hace pensando en competir sobre un coche. Al holandés se le pusieron imágenes de hace muchos años, justo cuando iba a debutar en el mundial allá por marzo de 2015, y allí se escuchaba a un joven piloto que recibió un sabio consejo.

"El mejor consejo que me dieron fue de mi padre, que me dijo que solo fuera yo mismo, y también que cuando fuera exitoso debía mantener como era en el primer año, y eso es lo que pienso", comentó el holandés, con todavía la cara con algún que otro grano siendo menor de edad, y él mismo, pero con tres títulos más a sus espaldas, se respondió con el mismo discurso. "Solo sé tú mismo, no te preocupes, no te estreses".

Esa fue una de las claves que siguió el neerlandés para ser quien es hoy día, uno de los más laureados de la historia de la Fórmula 1 con tan solo 26 años, aunque se le siguieron mostrando imágenes en las que aparecía estrenándose en el campeonato. Además de recordar ese valioso consejo, también se pudo ver que en la actualidad continúa con la misma idea sobre qué es la mejor parte de su labor como piloto.

"Lo que más me gusta de mi trabajo es, por supuesto, pilotar el coche", decía Max Verstappen con apenas 17 años sin saber lo que le deparaba el futuro, aunque con las ideas muy claras. Y esas palabras se pudieron reflejar en el pasado Gran Premio de Las Vegas, en donde no tardó en dejar su crítica hacia un evento dedicado única y exclusivamente a la creación de espectáculo.

Eso lo reconocen también desde su propio conjunto, como expresó el director de los de Milton Keynes, Christian Horner. El británico es consciente de que ese consejo de Jos Verstappen lo aplicó muy bien su hijo: "Sigue siendo el mismo chico que cuando era joven, cuando venía de demostrar su valentía, destreza y velocidad, algo que está ahí, pero ahora se combina con madurez y experiencia, eso lo hace un piloto mucho más completo".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!