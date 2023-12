Verstappen, sobre ser el GOAT de la F1: "Todo el mundo va al baño"

La Fórmula 1 está considerada como la máxima categoría del automovilismo, por lo que ser el campeón en esa modalidad significa ser el mejor al volante de un monoplaza. Sin embargo, para llegar a ser considerado como el GOAT [acrónimo de 'Greatest Of All Time', traducido al español como 'El Mejor De Todos Los Tiempos'], hace falta mucho más que un campeonato.

Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, LeBron James, Roger Federer, Rafa Nadal, Michael Schumacher, Ayrton Senna, Michael Phelps y un largo etcétera de grandes deportistas que son los mejores en su deporte según a quién se pregunte por el dominio y superioridad que demostraron. A todos ellos se le podría sumar un Max Verstappen que acumula ya tres títulos del Gran Circo con tan solo 26 años, y aunque le queda mucho por delante, uno se puede cuestionar eso.

Al propio neerlandés se le planteó eso, aunque para ponerlo en contexto se le propuso un juego imaginario en el que entraría por la puerta el astro argentino que cuenta con ocho balones de oro. En ese instante, el piloto de Red Bull sabría bien lo que hacer: "No [no me pondría nervioso], le daría la mano y creo que hablarnos en inglés podría ser un poco complicado, pero al final, todo iría bien".

A partir de ahí fue cuando se le preguntó en un medio holandés si él mismo se consideraba como el GOAT de la Fórmula 1, y contestó: "Debes simplificar eso a que todo el mundo va al baño de la misma manera, o va al mismo baño, ¿verdad? Uno es el mejor en el fútbol, otro en las carreras y otro en atletismo, al final, todos son buenos en sus deportes".

"Sin embargo, todos somos humanos, y yo también disfruto saliendo a cenar con la familia y amigos, o haciendo el tonto, o en la playa", sentenció Max Verstappen de una forma bastante cómica.

