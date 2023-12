Sainz: "La F1 debe buscar un calendario y horarios con más sentido"

La Fórmula 1 afrontará el próximo año un calendario récord de 24 carreras, un número que muchos ven al límite respecto a lo que deberían aguantar sobre todo los equipos que viajan varios días antes al circuito y son los últimos en marcharse cuando ha acabado el gran premio.

Cuando le preguntaron a Carlos Sainz en el evento que celebró en su karting en Madrid junto a Estrella Galicia y donde estuvo Motorsport.com como invitado, el madrileño pidió sensatez a la hora de confeccionar los calendarios. "No sé si la expresión correcta es 'morir de éxito', pero en mi opinión, si nos vamos hacia 24 carreras, la F1 se va a tener que adaptar, y buscar maneras de hacer el fin de semana, los viajes y el calendario lo más liviano posible", explicó.

"Porque si ese es el futuro de la F1, yo soy el primero encantado de correr 24 pero con un calendario que tenga sentido y un horario de carreras que tenga sentido para los ingenieros, mecánicos, una programación de viajes que tengan sentido, no como hacer Las Vegas - Abu Dhabi, con un viaje de 12 horas de diferencia, en cuatro días. Que tenga sentido y que ayuden a los equipos y al personal humano a ser capaces de aguantar esas 24 carreras de manera saludable y con buenos niveles de energía".

El de Ferrari considera que los pilotos de Fórmula 1 van a tener que gestionar a nivel mental y físico el desgaste de tanta carrera, y que en el futuro esa gestión puede marcar la diferencia: "Para mí, como piloto, la F1 en el futuro se va a basar sobre todo en conservar energía y conservar esa buena actitud durante las 24 carreras, porque con tantas carreras es muy fácil acostumbrarse a correr por correr. Y para mí, la clave de preparación física y mental de los años que viene van a ser el que sepa aguantar mejor y manejar mejor los niveles de resistencia en las 24 carreras va a ser el piloto más en forma, y es ahí donde va a haber que cambiar cosas, cambiar cosas de la pretemporada, cambiar cosas de los fines de semana libres que tenemos para saber manejar una temporada tan dura".

En 2023 se estrenó el GP de Las Vegas, y aunque finalmente fue un éxito con una carrera emocionante, los pilotos señalaron la increíble agenda a la que se vieron sometidos con multitud de compromisos. Cuando se le planteó si está haciendo mal la F1 en ir a lugares así en vez de a circuitos más históricos y tradicionales, Sainz dijo: "A mí no me parecen mal los grandes premios como Las Vegas y Miami, pero si vamos a hacer 24 carreras como Las Vegas, hay que cambiar el formato. Los mecánicos, ingenieros y demás no es que vayan a terminar cansados, es que es imposible hacer 24 Las Vegas con la intensidad de eventos, de prensa, de nos llevaban un poco como marionetas de un lado a otro para todo tipos de eventos, que no me parece mal, si eso ayuda al deporte genial, soy el primero en acudir con una sonrisa a todos esos actos y más, pero hay que compensar de alguna manera".

"Somos el deporte que más entrevistas da, a toda las teles individualmente les damos un one to one después de cada sesión. Hay que compensarlo de alguna manera para que no estés 14 horas durante el día ocupado y que se nos dé tiempo para nosotros, para el deportista, para el atleta, para pilotar, para tus reuniones con el ingeniero, y demás. Al final, el balance entre espectáculo y deporte siempre hay que encontrarlo. Las Vegas es bueno para la F1, y hay que seguir allí y haciéndolo lo mejor posible, pero si vamos a hacer 24 Las Vegas hay que adaptarse, a la F1 moderna y hacerlo de una forma lógica y que no requieran las situaciones que se produjeron allí".

Precisamente sobre formatos también habló, y aunque dijo que no le gusta la idea de que le etiqueten como el piloto que encabeza el formato de parrilla invertida, sí que lidera pedir los cambios en aspectos que no funcionan.

"Yo, si quiero encabezar algo, es encabezar el hecho de que el sprint ahora no me gusta ni creo que funcione. Creo que hay que probar algo diferente. Si esa cosa diferente es la parrilla invertida, pues yo seré el primero a probarlo y dar el feedback y ver si funciona o no funciona, y ser honesto"

"Ahora han anunciado que van a cambiar el formato, porque era un aperitivo de lo que iba a pasar en el domingo y revelaba a todos realmente lo que iba a pasar en el domingo. Y entonces, si la sprint te quita la emoción del gran premio, está claro que hay algo que falla. Lo que quieran probar, seré el primero en probarlo y ver si a los pilotos nos gusta o no. Cambios va a haber, y yo soy de los que fomenta esos cambios porque lo de ahora no me gusta", concluyó.