Verstappen critica a Las Vegas: "Estamos allí por el espectáculo"

La Fórmula 1 ha hecho todo lo posible por revivir la carrera del Gran Premio de Las Vegas, y lo hicieron finalmente tras obtener el permiso para competir en el emblemático Strip del paraíso del juego. Además, se encargarán de la promoción de la prueba que se celebrará el 18 de noviembre [en la noche del sábado al domingo en España].

Se han gastado 240 millones de dólares en un terreno en el que han construido un edificio permanente para los boxes y control de carrera, así como instalaciones para el paddock, algo sin precedentes. Sin embargo, el circuito urbano propiamente dicho se delimita a los edificios de la ciudad, y se compone de largas rectas conectadas por horquillas, curvas lentas de 90 grados y chicanes, con pocos giros a fondo.

El trazado de 6.201 metros no ha gustado demasiado al vigente campeón del mundo, quien aseguró que: "En primer lugar, creo que estamos allí más por el espectáculo que por la carrera en sí, si nos fijamos en la configuración de la pista. No me interesa tanto, me gusta ir, hacer lo mío y marcharme".

Cuando se le preguntó a Max Verstappen si la carrera en la ciudad de Nevada sería simular al estrecho y frenético Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, indicó: "Sí, pero Mónaco también es historia, y el lugar en sí. Todo el mundo quiere estar en Mónaco una vez, no se puede comparar".

El neerlandés admitió que la inclusión de esta cita proporciona un valor añadido a la categoría, puesto que tienen como objetivo ampliar el interés de los aficionados en Estados Unidos y aprovechar el éxito de 'Drive to Survive': "Depende del nivel. En términos de carreras, quizá no, pero en cuestión de socios potenciales, por todo lo que rodea, igual sí, aunque eso es algo en lo que no estoy muy metido".

Por su parte, Alexander Albon opinó que, aunque el trazado parezca "sencillo", en realidad podría favorecer los adelantamientos gracias a la larga recta a lo largo del Strip: "Es un circuito bastante sencillo en cuanto a su configuración, es fácil de aprender, es interesante con curvas variadas. Es posible bloquear con la parte delantera, lo que no es bueno para nuestro coche, pero eso está bien", indicó el anglotailandés. "Lo que será interesante es la rugosidad y los baches".

"Creo que, en términos de carrera, va a haber muchos adelantamientos, porque al menos por lo que he probado, hay muchas oportunidades, muchos lugares para pasar, las rectas son enormes", comentó el piloto de Williams. "Especialmente saliendo de la primera curva".

Información adicional de Erwin Jaeggi y Adam Cooper

