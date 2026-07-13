Cómo la victoria en Silverstone podría impulsar a Leclerc

Un accidente en Mónaco. Un fallo técnico en Barcelona. Un insuficiente octavo puesto en Austria. Charles Leclerc nunca había atravesado una racha tan mala desde el desastroso 2020 de Ferrari, pero la rompió de la mejor manera posible en Silverstone.

Leclerc se puso en cabeza en la salida y dominó la carrera para lograr su primera victoria desde el GP de Estados Unidos 2024, aunque el desafío del líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, se vio frustrado por la rotura de un protector de rueda.

El contraste no podría haber sido más marcado. Por supuesto, resultó aún más evidente debido al reciente repunte de forma de su compañero de equipo Lewis Hamilton.

En Mónaco, el héroe local achacó su accidente rodando tercero a los frenos —aunque el proveedor Brembo no estuviera de acuerdo— , pero sufrió otro incidente por su culpa en la clasificación de Barcelona, antes de que un problema hidráulico le hiciese abandonar.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

En el Red Bull Ring, Leclerc se clasificó segundo, pero a Ferrari le faltó ritmo de carrera y acabó en un modesto octavo puesto al pasar por la bandera a cuadros.

Así pues, cuando la F1 llegó a Silverstone, se hablaba de que Leclerc necesitaba recuperar sensaciones, pero el director del equipo, Frederic Vasseur, insiste en que el rendimiento de su piloto siempre parecía decente según los datos y que simplemente se vio obstaculizado por las circunstancias.

"Eso significa que no estás encajando las piezas, los demás están sumando puntos y por eso tienes la sensación de que estás perdiendo un poco el rumbo", dijo Vasseur tras la carrera. "Pero en cuanto al rendimiento, seguía siendo optimista con Charles, porque veíamos en los datos que estaba ahí, que siempre estaba ahí, y eso es lo que ha dado durante este fin de semana sus frutos".

La clave de la mejora de Leclerc fue el trabajo de puesta a punto y el cambio a los discos de freno de Carbone Industrie de Lewis Hamilton. Ahora, Vasseur cree que el regreso a la victoria supondrá un impulso sustancial para su estado de ánimo de cara a los próximos grandes premios.

"Creo que el resultado de hoy es el mejor impulso de confianza que puede recibir en un primer momento", afirmó el francés. "Como estamos desarrollando el coche desde el inicio de la temporada, tenemos que reajustar la configuración cada vez. Además, Charles cambió los frenos hace un par de carreras. Tuvimos que reajustar un poco todo. Pero no era solo una cuestión de rendimiento, el rendimiento ya estaba ahí. Creo que se trataba más bien de una cuestión de confianza. Y eso le ayudará muchísimo ahora".

"Se ha dado cuenta de que cada ajuste no supone una diferencia significativa en el tiempo por vuelta, pero a veces les da la confianza necesaria para apretar un poco más. Y en cuanto al ritmo de carrera, es fundamental que hoy haya sido muy constante durante toda la prueba. Si nos fijamos en las primeras 20 vueltas, se mantuvo [dentro de] una o dos décimas. Y eso fue clave para que pudiéramos ganar la batalla a Antonelli", añadió.

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Frédéric Vasseur, Ferrari Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

Leclerc no quiso entrar en detalles sobre cómo se ajustó exactamente la configuración, explicando que se trataba de "pequeños detalles que simplemente se adaptaban un poco mejor a mi forma de pilotar en una fase concreta de la curva". Esos ajustes específicos se realizaron tras la carrera sprint de Silverstone, donde Leclerc terminó quinto tras perder tres posiciones en la primera vuelta, y le dieron más confianza en el SF-26.

"Así fue mucho mejor", continuó. "Me sentí muy orgulloso del trabajo que habíamos hecho para conseguirlo, porque creo que este tipo de cambios no son tan sencillos. No basta con mirar los datos y decir: 'Dios mío, vale, esto es lo que tenemos que cambiar'. Es una mezcla de intuición y sensación. Entonces nos lanzamos a por ello y, de hecho, resultó ser una dirección muy acertada para mí. Estaba muy contento".

No solo feliz, sino aliviado, después de que las últimas semanas pusieran en duda su estatus, hasta entonces irrefutable, como el piloto número 1 de Ferrari.

"Significa mucho", dijo Leclerc. "Significa mucho porque, cuando las cosas se ponen difíciles —y esa es, literalmente, la situación en la que me he encontrado en las últimas carreras—, obviamente hay mucha negatividad a mi alrededor en general, con todo tipo de rumores que se van creando, y nunca es un ambiente agradable en el que trabajar".

Sin embargo, cuando se le preguntó si eso le había servido de motivación para demostrar que se equivocaban, reflexionó: "Bueno, no sé si me motiva. Sinceramente, creo que cualquiera que diga eso estaría mintiendo. Creo que, cuando hay tanta negatividad a tu alrededor, no es algo agradable de ver".

"Así que no, quiero decir, intentas ignorar todo ese ruido en la medida de lo posible. Intento no mirar el móvil y centrarme en lo que es relevante, y también para tener una visión clara de la situación, porque se dicen muchas cosas y aquí pasas de héroe a cero, y de cero a héroe, en apenas dos días, y eso puede influir en cómo ves una situación".

"Así que mi trabajo consistía realmente en intentar ignorar todo ese ruido, en no fijarme en nada, en no escuchar nada. Y sé que no me convertí en un mal piloto de la noche a la mañana. Solo era cuestión de recuperar esa conexión con el coche".

"En conjunto, no era una situación agradable, pero estoy muy contento de haber salido de ella de esta manera. Sin embargo, esto no ha hecho más que empezar. Solo ha sido una carrera y no debo dejarme llevar pensando que la batalla ya ha terminado, no puedo dar por sentado que todo eso ya haya quedado atrás. Así que seguiré trabajando para así intentar tener esa sensación más a menudo de aquí en adelante", concluyó.

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Charles Leclerc, Ferrari Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images