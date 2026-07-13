Recuperar Bahrein se complica; Qatar y Abu Dhabi, en duda: ¿hay soluciones?

La cuestión de completar el calendario previsto de la Fórmula 1 se complica. La reanudación de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos impide confeccionar un calendario que cumpla con los objetivos de 2026. En un principio estaban previstas 24 carreras, pero con el inicio de la guerra del Golfo, desencadenada por EE.UU. e Israel el 28 de enero, se cancelaron tanto las carreras de Bahrein como de Arabia Saudí.

La F1 tenía la intención de hacer oficial este próximo fin de semana el regreso de Bahrein al calendario entre Azerbaiyán y Singapur, pero esta misma noche Estados Unidos ha intensificado los ataques aéreos contra Irán "para debilitar su capacidad de atacar buques en el estrecho". Acto seguido, Teherán ha respondido atacando bases estadounidenses en Jordania, Bahrein y Kuwait.

En estos momentos se está trabajando intensamente para trazar un nuevo escenario que tenga en cuenta los cambios en la situación militar. En Bélgica se espera una aclaración de la situación: en estos días se están barajando todas las posibilidades para suplir a Bahrein. Una opción es solicitar una segunda cita en Singapur o Bakú.

Cabe preguntarse por qué no se habla de Turquía, que, por el contrario, se había postulado como primera reserva: el circuito del Intercity Istanbul Park, en realidad, necesita una serie de obras de modernización (bordillos y protecciones de la pista) que solo podrían garantizarse mediante una intervención gubernamental.

Los equipos se muestran poco entusiasmados con la idea de "duplicar" la sede de un gran premio, pero no es ningún secreto que tanto los equipos como Liberty deben garantizar un calendario con al menos 22 carreras para no incurrir, en el caso de los primeros, en penalizaciones con los patrocinadores, y en el caso del promotor, con las cadenas de TV que han firmado acuerdos de derechos con cifras que establecen un número mínimo de carreras al año.

La inestabilidad geopolítica aconseja estar atentos también al final de la temporada de la F1: las carreras de Qatar y Abu Dhabi, como todavía tienen tiempo para esperar que se alcance un verdadero acuerdo de paz, siguen en el calendario, pero la realidad es que la celebración de ambos citas el 29 de noviembre y el 6 de diciembre está en duda.

Se ha hablado de una posible reincorporación de Portimao (que necesitaría alguna que otra reforma) o de Imola, pero las carreras en suelo europeo no parecen entrar dentro de las posibilidades, ya que tras Madrid, el Gran Circo abandona Europa y los equipos suelen programar el desmontaje de los camiones, la revisión o la actualización de las zonas de hospitalidad y de las bases de carrera de los ingenieros, por lo que podrían surgir problemas logísticos para recuperar, en su caso, las dos carreras en cuestión.

También para la conclusión del campeonato debería haber una fecha límite para tomar todas estas decisiones: en el paddock se habla de no más tarde de Zandvoort, es decir, la carrera que reanuda la temporada tras el parón de verano.

No solo la categoría reina se ve afectada, sino también las categorías inferiores que siguen los pasos de la F1, como la F2 y la F3. En definitiva, la situación es compleja y todavía está lejos de estar definida. Los próximos días y semanas serán claves para encontrar las primeras respuestas...

Oscar Piastri, McLaren, Alexander Albon, Williams Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images