Alpine F1 lanza un serio aviso a Colapinto antes del GP de Bélgica

El actual contrato de Franco Colapinto como piloto de Alpine acaba al término de 2026 y, según algunos rumores, el equipo francés estaría buscando alternativas al piloto argentino en el mercado, ya que su rendimiento no convence.

Colapinto aterrizó en Alpine con la temporada 2025 ya iniciada, por lo que tras no ser todo lo rápido que esperaban en Enstone, se le dio otro oportunidad en 2026, donde hasta la fecha tampoco ha convencido, ya que ocupa la 13ª posición con 13 puntos, con su compañero Pierre Gasly 9º con 42 unidades, más del triple.

Debido a ello, el director general de Alpine, Steve Nielsen, tuvo que responder una serie de preguntas sobre el futuro del piloto argentino durante el GP de Gran Bretaña y no ocultó en ningún momento que por ahora tienen dudas con su decisión.

"Bueno, todos queremos más", respondió Nielsen.

"Creo que Franco es un piloto que ha tenido un comienzo lento, me atrevo a deci. Está mejorando, sí, ya ha tenido buenas actuaciones este curso. Miami estuvo bien. China estuvo bien. Está mejorando".

"Creo que está ahí por méritos propios y, llegado el momento, tomaremos la decisión. Si es lo suficientemente bueno, se quedará, y si no, habrá una mejor opción. Así es la F1", añadió el director del equipo de Enstone en la Fórmula 1.

Sin embargo, Nielsen sí reconoció que Colapinto parece haber mejorado su ritmo en las últimas semanas, aunque todavía parece no ser suficiente en cuanto a las expectativas de la escudería francesa se refiere.

"Creo que su regularidad, sobre todo en las carreras, es mucho mejor que antes, al igual que su capacidad para mantenerse cerca de Pierre", explicó Nielsen.

"El año pasado hizo algo parecido, pero nuestro coche era tan malo que era complicado distinguir lo bueno de lo malo. Pero creo que este año ha habido ocasiones en las que ha estado a la altura de Pierre, y es bueno verlo", concluyó Steve Nielsen.

Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images