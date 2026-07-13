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Toto Wolff es "demasiado listo" para fichar a Verstappen, dice Steiner

Guenther Steiner ha cuestionado por qué Mercedes intentaría fichar a Max Verstappen, argumentando que el movimiento sería costoso a varios niveles.

Redacción Motorsport.com
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Editado:
Toto Wolff, Mercedes

El exjefe del equipo Haas en la Fórmula 1, Günther Steiner, ha cuestionado por qué Mercedes intentaría fichar al tetracampeón del mundo Max Verstappen, sugiriendo que el jefe del equipo de Brackley, Toto Wolff, es "demasiado inteligente" para hacer un movimiento así.

El futuro del neerlandés ha sido objeto de intensas especulaciones en las últimas semanas. Además de su disgusto por los coches del nuevo reglamento, el piloto de Red Bull también ha afrontado problemas con su monoplaza.

Tras un fallo mecánico de su alerón trasero en el Gran Premio de Gran Bretaña, Verstappen se mostró muy expresivo por la radio del equipo sobre el rendimiento y la fiabilidad del RB22.

Como resultado, el holandés ha estado en el centro de los rumores que le vinculan con un movimiento a Mercedes o McLaren. Pero hablando en el podcast 'The Red Flags Podcast', Steiner, actual jefe de Tech3 en MotoGP, puso en duda la viabilidad de un movimiento a las Flechas Plateadas, argumentando que no hay motivo para que Mercedes desestabilice su alineación actual de pilotos.

"Pero quiero decir, ¿adónde iría? Quiero decir, si no le gusta Red Bull, hay lugares a los que puede ir, pero no tienen el dinero para pagarle, y no tienen el coche que quiere", empezó argumentando Steiner.

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"¿Por qué iba Mercedes a ficharle? Mercedes tiene a la próxima superestrella y a un piloto muy bueno en George Russell".

"Así que ¿por qué gastarías más dinero para traer a Max? La única forma en que Verstappen entraría es si Russell se marcha. Cuesta mucho más que George y quizá desestabilizaría a Andrea Kimi Antonelli. ¿Por qué iba a hacer eso? Toto es demasiado inteligente para hacer eso, en mi opinión, y sería más costoso".

Después de estar en la pelea por el campeonato de pilotos en 2025, perdiéndolo finalmente ante Lando Norris, Verstappen se encuentra ahora séptimo en la clasificación general de la F1 2026, con 76 puntos tras las nueve primeras rondas de la temporada. Antonelli es quien lidera la tabla con 179 puntos.

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