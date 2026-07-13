Pérez revela el duro de mensaje de Horner cuando llegó a Red Bull F1

Sergio Pérez ha revelado que el exdirector de Red Bull, Christian Horner, le dijo sin ningún rodeo al llegar al equipo que solo tenían con un segundo coche "porque tenían que hacerlo", admitiendo que si fuese por ellos competirían solo con Max Verstappen.

Durante su intervención en el podcast 'High Performance', el piloto mexicano habló sobre la realidad a la que se enfrentó al incorporarse a la escudería de Milton Keynes en 2021.

"La primera vez que conocí a Christian, me dijo: 'Corremos con dos monoplazas porque tenemos que hacerlo; de lo contrario, estaríamos encantados de correr solo con uno'", explicó Pérez. "Todo es para Max, gira en torno a Max. Queremos ganar el mundial".

"Por eso me dije [a mí mismo]: 'Mira, vengo aquí y voy a sacar el máximo partido en todos los aspectos al coche'. Y eso es lo que hice. Fui allí con las herramientas que tenía a mi alcance. Creo que superé las expectativas en todos los aspectos allí. Funcionó a la perfección".

"Por supuesto, hubo momentos muy duros, períodos muy difíciles también hacia el final. La presión y todo el mundo dentro del equipo… Tuvimos demasiado éxito. Así que la gente se aburrió, creo, y empezaron a pelearse entre ellos y todo ese drama hacia el final, pero fueron cuatro años fantásticos".

"Superé las expectativas, y solo cuando me fui y ficharon a todos los demás pilotos se dieron cuenta del trabajo que había hecho por ellos durante cuatro años", aseguró.

Christian Horner, Red Bull Racing Foto: Red Bull Content Pool

Aunque confirmó que Christian Horner y el asesor Helmut Marko se alegraban de verdad cuando ganaba carreras, Pérez añadió que la prioridad nunca cambió. Y explicó que la diferencia entre él y su compañero en aquel momento solo se ampliaba cuando se introducían mejoras técnicas.

El piloto mexicano de 36 años acabó dejando Red Bull a finales de 2024 tras cuatro años con el equipo, luego se tomó un año sabático de la competición y desde este 2026 ha regresado a la parrilla de la Fórmula 1 con Cadillac.

Tras la salida de Pérez del equipo austriaco, Verstappen ha tenido tres compañeros de equipo diferentes: Liam Lawson, Yuki Tsunoda y, ahora, Isack Hadjar.

Cuando se le preguntó si creía que Red Bull podría haber ganado el campeonato de constructores en 2025 si él hubiera estado en el equipo, Pérez dijo: "Bueno, nunca se sabe. No se sabe, pero a nivel personal, sigo siendo muy amigo de todos en Red Bull y de todos en Aston Martin".

"Eso también es muy importante. He mantenido mi credibilidad y mi gratitud hacia todos ellos. Red Bull transformó mi carrera. Aston Martin/Racing Point me brindó una enorme oportunidad. Así que, al final, esto es un negocio y hay que jugar según las reglas".