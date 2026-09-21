El escenario que podría hacer "entrar en pánico" a Antonelli en el Mundial de F1

Andrea Kimi Antonelli podría ponerse "cada vez más nervioso" en su lucha por el Mundial de Fórmula 1 de 2026 si las mejoras de McLaren y Ferrari hacen que vuelva a verse inmerso en el grupo, según ha advertido el campeón del mundo de F1 de 2016, Nico Rosberg.

El piloto de Mercedes cuenta actualmente con 81 puntos de ventaja en la clasificación sobre su compañero de equipo, George Russell, que ocupa la segunda posición. Antonelli amplió su liderato con la victoria en el primer Gran Premio de España disputado en el circuito de Madring, donde aprovechó la aparición de un Virtual Safety Car en el momento perfecto.

En declaraciones a los medios después de la carrera, Antonelli admitió que no era la forma en la que le habría gustado ganar y reconoció que, de no haber sido por el Virtual Safety Car, Lando Norris, de McLaren, probablemente se habría llevado la victoria.

Durante su participación en el programa Sky Sports F1 Show, Rosberg estableció ciertos paralelismos con la parte final de su propia lucha por el campeonato en 2016.

"El peor escenario posible sería que, de repente, McLaren empezara a distanciarse y quizá Ferrari también mejorara o algo así, y que Kimi empezara a caer un poco más dentro del grupo".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Eso sería parecido a lo que me ocurrió a mí el año en el que gané el campeonato, porque empecé a caer dentro del grupo debido a que no estaba pilotando tan bien en aquellas últimas cuatro carreras".

"Siempre llegaba un momento... Incluso en México, en clasificación, hasta el último instante, en realidad solo era sexto en la clasificación de la Q3. En cada una de aquellas carreras, en algún momento estaba tercero y no segundo, y [Max] Verstappen chocaba conmigo prácticamente en todas las carreras".

"Así que, si él volviera a caer aunque fuera ligeramente dentro del grupo, el riesgo simplemente aumentaría y empezarías a ponerte cada vez más nervioso por todo".

La próxima cita, la 15ª ronda de la temporada 2026, será el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará del 24 al 26 de septiembre.