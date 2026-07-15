Entrevista: Colapinto se sincera sobre el momento más duro de su carrera en la F1

Después de que Logan Sargeant sufriera un fuerte accidente durante la tercera sesión de entrenamientos libres en Zandvoort y viera cómo su Williams quedaba envuelto en llamas, el jefe del equipo, James Vowles, decidió que había llegado el momento de hacer un cambio.

El 27 de agosto, Sargeant fue oficialmente sustituido por Franco Colapinto para el resto de la temporada 2024. En aquel momento, el argentino todavía competía con el equipo neerlandés MP Motorsport en Fórmula 2 y apenas llevaba un año y medio formando parte de la Williams Driver Academy.

Tras haber completado únicamente un test de postemporada en Abu Dhabi y una sesión de entrenamientos libres en Silverstone, Colapinto tenía muy poca experiencia al volante de un Fórmula 1, por lo que fue lanzado directamente a una situación de máxima exigencia.

Su debut se saldó con una 12ª posición en Monza, pero a partir de ahí muchos en el paddock observaron con enorme interés cómo rendiría en Bakú y Singapur, dos de los circuitos urbanos más exigentes del calendario.

Colapinto respondió con creces, desatando una enorme ola de entusiasmo en Argentina.

"Mi caso fue bastante impactante", reconoce Colapinto casi dos años después en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

Foto de: Williams

"Empecé mi carrera en la F1 y en mi segunda carrera ya entré en la Q3 y sumé puntos. La tercera fue en un circuito súper difícil como Singapur y estuve muy cerca de volver a puntuar. Luego también sumé puntos en Austin, así que fue un comienzo increíble."

Ese espectacular inicio convirtió a Colapinto en uno de los nombres más cotizados del paddock, justo lo que necesitaba teniendo en cuenta que Williams ya había cerrado su alineación para la temporada siguiente con Alex Albon y Carlos Sainz, quien llegaba procedente de Ferrari.

El argentino necesitaba mostrarse ante el resto de equipos, pero tras ese brillante comienzo descubrió que una carrera en la Fórmula 1 nunca sigue un camino lineal, incluida la suya.

"Después tuve el accidente de Las Vegas y, de repente, todo era un desastre. ¡De repente todo el mundo se olvidó de todo!"

Bajo los focos de Las Vegas, todo parecía volver a ir bien. Mientras Alexander Albon caía eliminado en la Q1, Colapinto lograba acceder a la segunda ronda de la clasificación. Sin embargo, ahí fue donde todo se torció.

Golpeó el muro interior en la curva 15 antes de estrellarse violentamente contra las protecciones con un impacto de 50G.

"Creo que eres tan bueno como tu última carrera, pero fue frustrante que todo el trabajo y las cosas buenas desaparecieran de golpe por un simple error de novato. Al fin y al cabo, todavía estaba aprendiendo.

"Nunca había pilotado un Fórmula 1 antes, salvo medio día en Abu Dhabi. No es una excusa, pero me enseñó lo rápido que pueden cambiar las cosas en la F1, y a veces eso resulta bastante frustrante."

El Williams de Colapinto quedó gravemente dañado tras el impacto de 50G en Las Vegas. Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"En la F1 tienes que cambiar un poco como persona"

Fue la primera vez que Colapinto experimentó lo rápido que puede cambiar la opinión pública cuando estás constantemente bajo los focos, aunque esa ni siquiera es la principal razón por la que considera aquel accidente el momento más difícil de su trayectoria en la Fórmula 1.

La explicación está relacionada con el mercado de pilotos de aquel momento. Con la alineación de Williams para 2025 ya cerrada, Colapinto necesitaba convencer a otros equipos, pero tras su accidente esa misión se volvió mucho más complicada.

Aunque el argentino recibió el alta tras pasar por el centro médico, no podía decirse lo mismo de su Williams, que quedó prácticamente destrozado.

"Tuve que correr con piezas antiguas en las dos últimas carreras, en Qatar y Abu Dhabi, porque después del accidente de Las Vegas el coche quedó destruido."

Aquello le dejó en una situación muy complicada durante los dos últimos fines de semana del año en Oriente Medio. Colapinto luchaba por asegurarse un futuro en la Fórmula 1, pero sabía que ya no disponía del material necesario para hacerlo.

"Comparto este ejemplo porque ha sido el momento más difícil para mí. Se me acababa el tiempo, todavía no tenía un nuevo contrato y, en esa situación, lo único que quieres es rendir bien para demostrar lo que vales.

"Pero, de repente, sabes que no puedes hacerlo porque tienes un coche que es tres décimas más lento. Fue muy complicado para mí, probablemente la experiencia más difícil que he vivido hasta ahora, aunque todas esas situaciones también te hacen mucho más fuerte."

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Todo ello forma parte del lado mental de la Fórmula 1 que el público rara vez ve, al igual que todos los compromisos fuera de la pista, aspectos que fueron los que más impresionaron a Colapinto durante su temporada de debut.

"La curva de aprendizaje es impactante. Sinceramente, cuando disputé mis primeras carreras con Williams terminaba agotado después de cada fin de semana simplemente por la cantidad de cosas nuevas que de repente tenía que gestionar."

"Son cosas que nadie ve. Creo que la Fórmula 1 es un deporte precioso y aquello con lo que todos soñamos durante toda la vida, pero cuando llegas allí cambian muchísimas cosas y tú también tienes que cambiar un poco como persona."

"Aprendí más en 2025 que en 2026"

Al inicio de 2025, Colapinto tuvo que conformarse con el papel de piloto de pruebas y reserva de Alpine, pero tras el Gran Premio de Miami regresó a la parrilla sustituyendo a Jack Doohan, que había estado sometido a una enorme presión desde el comienzo de la temporada.

El segundo capítulo de la carrera de Colapinto en la Fórmula 1 comenzó de forma mucho más complicada que el primero, en parte porque Alpine ya había centrado la mayor parte de sus esfuerzos en el desarrollo del nuevo reglamento técnico.

Sin embargo, Colapinto asegura que ahora está recogiendo los frutos de aquel complicado periodo, así como de todas las dificultades que atravesó a finales de 2024.

"El año pasado entendí muchas cosas y crecí muchísimo más rápido como piloto. Fue una etapa dura para mí, pero me ha hecho mucho más fuerte y mentalmente más resistente."

"Aunque parezca que estoy mejorando más en 2026, realmente creo que en 2025 mejoré muchísimo más de lo que estoy mejorando ahora en 2026.

*"Y eso vuelve a venir de esos momentos difíciles, de esas conversaciones complicadas y de esas etapas en las que nada funciona. Porque cuando nada funciona, todo se vuelve muy tenso y muy difícil. Siempre siento que esos son los momentos que más me han ayudado a mejorar."

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images