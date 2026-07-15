Pirelli F1 explica las dificultades de recuperar una carrera en Oriente Medio

La Fórmula 1 apunta a no disputar en 2026 ninguna carrera de sustitución en Oriente Medio. Debido al conflicto bélico que ha vuelto a estallar entre Irán y Estados Unidos, la categoría reina no ve actualmente posibilidades de celebrar una carrera al menos en Bahrein.

El Gran Circo ya estaba preparado para viajar de nuevo a Sakhir entre las carreras de Bakú y Singapur, para recuperar el gran premio cancelado en abril. Sin embargo, por razones logísticas, ahora había que tomar una decisión, y no parece haber otra solución que la cancelación.

El nuevo responsable de motorsport de Pirelli, Dario Marrafuschi, explica por qué una carrera adicional en Oriente Medio ya habría sido de por sí un desafío logístico para el fabricante de neumáticos: "Estamos hablando de un plazo de preparación de unos cuatro meses", dice el italiano. "Se tardan unas 15 semanas en organizar un transporte de esta magnitud".

Pero no se dispone de ese tiempo, porque hasta el gran premio previsto quedarían menos de tres meses, máxime cuando la incertidumbre sobre la situación y las posibles rutas de viaje dificulta aún más la planificación, como explica Marrafuschi en una entrevista exclusiva con la edición italiana de Motorsport.com.

"En Oriente Medio, por desgracia, sigue siendo imposible predecir cuán estable será la situación en la zona del estrecho de Ormuz", detalla. "Nos enfrentamos a dos retos logísticos: el propio estrecho de Ormuz y la zona frente a Yemen controlada por los hutíes, lo que dificulta el tránsito de buques de carga".

Dario Marrafuschi, Pirelli Motorsport Foto de: Pirelli

Pirelli ha estudiado distintos escenarios. Si se quiere llegar a Oriente Medio, en las condiciones actuales habría que rodear todo el continente africano. La ruta normal por el canal de Suez y el mar Rojo no es una opción, ya que los rebeldes hutíes lanzan ataques contra buques de carga en el cuello de botella de Bab el-Mandeb, frente a Yemen, y esto supone un riesgo demasiado alto.

Pero en ambas rutas, al final, de todos modos habría que pasar por el estrecho de Ormuz, entre los Emiratos Árabes Unidos e Irán, para llegar al golfo Pérsico y finalmente a Bahrein.

Una alternativa puramente teórica para evitar ambas zonas marítimas de peligro sería: "Podríamos pasar por el canal de Suez y luego cruzar Arabia Saudí desde Yeda en dirección al resto de Oriente Medio [por tierra], siempre que esta ruta sea transitable y eficiente", dice Marrafuschi. Pero, dado que también en Arabia Saudí la situación de seguridad es tensa, esto es pura teoría.

Al final, una carrera en Sakhir en otoño supondría un riesgo demasiado grande, tanto en materia de seguridad como logísticamente. "En este momento, por desgracia, la incertidumbre es el factor dominante", sentencia el jefe de Pirelli. "No podría decir cuánto tiempo llevaría llegar a una potencial carrera en Oriente Medio, también porque, incluso si pudiéramos rodear África, aún tendríamos que saber si el estrecho de Ormuz está abierto".

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