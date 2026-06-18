La historia detrás del incómodo encuentro viral entre Acosta y Colapinto

El paddock de Fórmula 1 suele dejar imágenes curiosas cada fin de semana, pero pocas tuvieron tanto recorrido en redes sociales durante el Gran Premio de Barcelona-Catalunya como el breve encuentro entre Pedro Acosta y Franco Colapinto.

La escena, captada por las cámaras en el Circuit de Barcelona-Catalunya, mostraba al piloto de KTM acercándose al argentino mientras este observaba una camiseta. Colapinto, subido a su patinete y camino del hospitality de Alpine, apenas reaccionó en un primer momento, lo que llevó a muchos aficionados a interpretar que no había reconocido al murciano o incluso que le había confundido con un aficionado más.

La secuencia se hizo viral casi de inmediato, especialmente entre seguidores de MotoGP y de Fórmula 1. Ahora, durante el Media Day del Gran Premio de República Checa, Acosta ha desvelado qué ocurrió realmente.

"Lo de Franco Colapinto, si te digo la verdad, fue una apuesta que perdí a primera hora de la mañana. Entonces fui a buscarlo y le tenía que decir alguna tontería", explicó en declaraciones a DAZN España entre risas.

El español relató que se acercó al argentino simplemente para cumplir con aquel reto. "Entonces le dije: 'Guacho, papá, qué bueno que viniste'. Y creo que estaba firmando una camiseta, y no lo relacionó muy bien".

Aquella reacción inicial fue precisamente la que dio pie a todo tipo de comentarios en redes sociales. Sin embargo, Acosta aseguró que la situación terminó de forma mucho más natural de lo que parecía en el vídeo.

"Luego sí me dijo: 'Ah, papá. El Tiburón, El Tiburón'", añadió entre carcajadas, recordando el apodo con el que se conoce al piloto español.

Piastri, su referencia en la Fórmula 1

Durante la conversación, Acosta también habló de la persona con la que mantiene una relación más cercana dentro del paddock de Fórmula 1: Oscar Piastri.

El piloto de KTM explicó que ambos coincidieron hace tiempo en un acto comercial gracias a un patrocinador común y que desde entonces guarda un gran recuerdo del australiano.

"Compartimos hace tiempo un evento de un sponsor que tenemos en común y me sorprendió de Oscar Piastri que, a nivel social, está muy por encima de nosotros, pero es muy normal", comentó.

Acosta destacó especialmente el trato recibido tanto por el líder del campeonato como por McLaren. "De primeras siempre cuesta, la verdad, pero siempre me ha tratado súper bien. McLaren y Oscar me trataron muy bien en la Fórmula 1", concluyó.

Lo que para muchos parecía un desplante en pleno paddock de Barcelona no fue más que una broma nacida de una apuesta perdida. Una anécdota que, como suele ocurrir en la era de las redes sociales, acabó teniendo mucha más repercusión de la que sus protagonistas imaginaban.