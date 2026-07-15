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La explicación de Sainz al inesperado resurgir de Leclerc en Silverstone

El español, que compartió cuatro temporadas con el monegasco en Ferrari, aseguró que una de sus mayores cualidades es su capacidad para reaccionar tras los malos momentos, como volvió a demostrar con su triunfo en Silverstone.

Pol Hermoso
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz, Williams

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La victoria de Charles Leclerc en el Gran Premio de Gran Bretaña no solo supuso un alivio para Ferrari, sino también el final de una de las peores rachas del monegasco desde que llegó a Maranello.

Después de varios fines de semana muy complicados, con errores, abandonos y un Lewis Hamilton que le había tomado la delantera dentro del equipo, el triunfo en Silverstone devolvió a Leclerc al primer plano. Y hubo alguien al que ese resurgir no le sorprendió lo más mínimo: Carlos Sainz.

El ahora piloto de Williams compartió cuatro temporadas con Leclerc en Ferrari, formando una de las parejas más igualadas de la parrilla. Entre 2021 y 2024 protagonizaron continuos cambios de tendencia, con rachas en las que uno parecía imponerse claramente al otro antes de que la situación volviera a equilibrarse. Precisamente esa experiencia llevó a Sainz a destacar una de las mayores virtudes de su excompañero.

"Siempre le he dicho a todo el mundo que una de las mayores características de Charles es su capacidad para rehacerse", explicó el madrileño al ser preguntado por la victoria del monegasco y por las críticas que había recibido en las últimas semanas por su nivel.

Sainz recordó que él mismo vivió esa situación durante su etapa como compañero de Leclerc en Ferrari. "Recuerdo que cuando yo estaba por delante de él durante unas cuantas carreras y le ganábamos durante tres o cuatro fines de semana seguidos, siempre conseguía recuperarse y volver a luchar", afirmó.

Una virtud que ya había demostrado en Ferrari

Para el español, esa capacidad para encontrar respuestas cuando las cosas se complican es una de las razones por las que Leclerc sigue siendo uno de los pilotos más competitivos de la Fórmula 1.

"Creo que es una muy buena estadística por su parte, que sea capaz de encontrar soluciones y recuperarse. Creo que eso es exactamente lo que ha hecho este fin de semana", valoró.

El triunfo de Silverstone llegó en un momento especialmente delicado para Leclerc. Tras un inicio de temporada irregular y varias carreras en las que había quedado por detrás de Hamilton, el monegasco necesitaba un resultado que frenara la dinámica negativa. Lo consiguió con una actuación impecable que devolvió a Ferrari a lo más alto y que, para Sainz, no hizo más que confirmar un rasgo que conoce de primera mano.

"Buen trabajo por su parte. Enhorabuena. Me alegro mucho por él y por Ferrari", concluyó el piloto madrileño.

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