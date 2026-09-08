Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Colapinto explica por qué Madring será "muy especial para mí"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Colapinto explica por qué Madring será "muy especial para mí"

Williams F1 vuelve a su historia en Madring con una decoración especial

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Williams F1 vuelve a su historia en Madring con una decoración especial

Antonelli es como "una IA" que no deja de mejorar, según Wolff

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Antonelli es como "una IA" que no deja de mejorar, según Wolff

Norris quita hierro a su queja contra Piastri en Monza F1: "Fue en caliente"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Norris quita hierro a su queja contra Piastri en Monza F1: "Fue en caliente"

Pol Espargaró: "Si hablo con el corazón, digo que Acosta ganará con KTM este año"

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Pol Espargaró: "Si hablo con el corazón, digo que Acosta ganará con KTM este año"

Debacle de Ferrari en Monza: ¿está en peligro Fred Vasseur?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Debacle de Ferrari en Monza: ¿está en peligro Fred Vasseur?

¿Favoreció Mercedes a Antonelli y perjudicó a Russell en Monza? Montoya así lo cree

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
¿Favoreció Mercedes a Antonelli y perjudicó a Russell en Monza? Montoya así lo cree

¿Qué sentido tiene la guerra entre Leclerc y Hamilton?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
¿Qué sentido tiene la guerra entre Leclerc y Hamilton?
Fórmula 1 GP de Italia

Colapinto explica por qué Madring será "muy especial para mí"

El piloto argentino de Alpine afronta con ilusión el estreno del GP de España de la F1 en Madrid, una cita muy especial para él.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

El Gran Premio de Italia dejó sensaciones bastante positivas en Alpine pese a que en el apartado individual de Franco Colapinto las cosas no terminaron de estar a la altura de las expectativas. Después de analizar con calma lo ocurrido en Monza, el argentino pone en valor el rendimiento del coche y confía en poder aprovecharlo en la próxima cita del calendario, el esperado estreno del Gran Premio de España en Madring.

La carrera italiana terminó con cierta frustración a nivel personal, que incluso provocó algunas lágrimas en su rostro, pero el equipo se llevó una inesperado pole position y acabó la carrera con ambos coches en los puntos.

Ahora, sin embargo, toda la atención está puesta en Madrid. La Fórmula 1 afrontará por primera vez una carrera en el nuevo circuito urbano madrileño, un trazado que presenta varias características poco habituales y que obligará a los equipos y pilotos a adaptarse rápidamente a algo totalmente desconocido.

"Ahora nos vamos a Madrid por primera vez, lo cual es increíblemente emocionante. El circuito parece bastante único y tendremos que aprender muy rápido para alcanzar el ritmo", señaló. "Algunas de las curvas son realmente diferentes. El peralte de la curva 12 será divertido de pilotar de verdad y está claro que encontrar el ritmo será clave para tener un buen fin de semana", añadió.

Relacionado:

El estreno del Madring también tendrá además un componente especialmente emotivo para el piloto argentino, que conoce bien la capital de España después de haber vivido allí durante una etapa de su vida.

"Solía vivir en Madrid, así que es una ciudad que conozco muy bien y tengo grandes recuerdos de mi época allí", explicó. "Va a ser muy especial para mí correr en este circuito y, debo decirlo, la Fórmula 1 lo ha hecho realmente bien preparando este evento", aseguró.

El objetivo, en cualquier caso, será convertir esa ilusión en un buen resultado sobre el asfalto. El rendimiento mostrado en Monza con el coche  actualizado permite al equipo afrontar la cita española con mucho optimismo, aunque todavía quedan aspectos por comprender y extraer de las nuevas piezas.

"Demostramos en la última carrera que nuestro paquete actualizado tiene un buen ritmo y todavía tenemos mucho más que aprender sobre él. Nuestro objetivo en Madrid es aprovecharlo y volver a terminar en los puntos".

Y cerró su mensaje previo al evento con un claro guiño a su próxima parada: "¡Vamos!".

Te interesará:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Williams F1 vuelve a su historia en Madring con una decoración especial

Mejores comentarios
Más de
Juanjo Sáez

Williams F1 vuelve a su historia en Madring con una decoración especial

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Williams F1 vuelve a su historia en Madring con una decoración especial

¿Favoreció Mercedes a Antonelli y perjudicó a Russell en Monza? Montoya así lo cree

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
¿Favoreció Mercedes a Antonelli y perjudicó a Russell en Monza? Montoya así lo cree

Sainz solo pudo ser 13º en Mona pese a "una ejecución perfecta" de Williams

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Sainz solo pudo ser 13º en Mona pese a "una ejecución perfecta" de Williams
Más de
Franco Colapinto

Horarios de la F1 en Madrid y todos los detalles del GP de España en Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Horarios de la F1 en Madrid y todos los detalles del GP de España en Madring

Colapinto llora tras Monza y admite: "Desaproveché una oportunidad muy importante"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Colapinto llora tras Monza y admite: "Desaproveché una oportunidad muy importante"

F1 en DIRECTO: la carrera de Monza (GP de Italia) con live timing

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
F1 en DIRECTO: la carrera de Monza (GP de Italia) con live timing
Más de
Alpine

¡Victoria histórica de Antonelli en Monza tras remontar desde el fondo!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
¡Victoria histórica de Antonelli en Monza tras remontar desde el fondo!

Así queda el mundial de F1 tras Monza: puntos y posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Así queda el mundial de F1 tras Monza: puntos y posiciones

Del ajedrez online a la F1: ¡Gasly ganó dos veces el sábado a Russell!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Del ajedrez online a la F1: ¡Gasly ganó dos veces el sábado a Russell!

Últimas noticias

Colapinto explica por qué Madring será "muy especial para mí"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Colapinto explica por qué Madring será "muy especial para mí"

Williams F1 vuelve a su historia en Madring con una decoración especial

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Williams F1 vuelve a su historia en Madring con una decoración especial

Antonelli es como "una IA" que no deja de mejorar, según Wolff

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Antonelli es como "una IA" que no deja de mejorar, según Wolff

Norris quita hierro a su queja contra Piastri en Monza F1: "Fue en caliente"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Norris quita hierro a su queja contra Piastri en Monza F1: "Fue en caliente"