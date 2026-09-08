Colapinto explica por qué Madring será "muy especial para mí"

El Gran Premio de Italia dejó sensaciones bastante positivas en Alpine pese a que en el apartado individual de Franco Colapinto las cosas no terminaron de estar a la altura de las expectativas. Después de analizar con calma lo ocurrido en Monza, el argentino pone en valor el rendimiento del coche y confía en poder aprovecharlo en la próxima cita del calendario, el esperado estreno del Gran Premio de España en Madring.

La carrera italiana terminó con cierta frustración a nivel personal, que incluso provocó algunas lágrimas en su rostro, pero el equipo se llevó una inesperado pole position y acabó la carrera con ambos coches en los puntos.

Ahora, sin embargo, toda la atención está puesta en Madrid. La Fórmula 1 afrontará por primera vez una carrera en el nuevo circuito urbano madrileño, un trazado que presenta varias características poco habituales y que obligará a los equipos y pilotos a adaptarse rápidamente a algo totalmente desconocido.

"Ahora nos vamos a Madrid por primera vez, lo cual es increíblemente emocionante. El circuito parece bastante único y tendremos que aprender muy rápido para alcanzar el ritmo", señaló. "Algunas de las curvas son realmente diferentes. El peralte de la curva 12 será divertido de pilotar de verdad y está claro que encontrar el ritmo será clave para tener un buen fin de semana", añadió.

El estreno del Madring también tendrá además un componente especialmente emotivo para el piloto argentino, que conoce bien la capital de España después de haber vivido allí durante una etapa de su vida.

"Solía vivir en Madrid, así que es una ciudad que conozco muy bien y tengo grandes recuerdos de mi época allí", explicó. "Va a ser muy especial para mí correr en este circuito y, debo decirlo, la Fórmula 1 lo ha hecho realmente bien preparando este evento", aseguró.

El objetivo, en cualquier caso, será convertir esa ilusión en un buen resultado sobre el asfalto. El rendimiento mostrado en Monza con el coche actualizado permite al equipo afrontar la cita española con mucho optimismo, aunque todavía quedan aspectos por comprender y extraer de las nuevas piezas.

"Demostramos en la última carrera que nuestro paquete actualizado tiene un buen ritmo y todavía tenemos mucho más que aprender sobre él. Nuestro objetivo en Madrid es aprovecharlo y volver a terminar en los puntos".

Y cerró su mensaje previo al evento con un claro guiño a su próxima parada: "¡Vamos!".