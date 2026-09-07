Hadjar volverá a ser baja en Madrid; Lawson y Tsunoda seguirán de sustitutos

Isack Hadjar también se perderá el Gran Premio de España, próxima cita de la Fórmula 1 2026. Después de estar ausente en las visitas a Zandvoort y este pasado fin de semana en Monza, a causa de una lesión en la muñeca izquierda que se produjo durante el parón veraniego haciendo boxeo, el piloto francés no podrá estar en la carrera siguiente, la primera de la historia en Madring, justo después de la prueba de Monza.

El equipo Red Bull ha confirmado este lunes, 7 de septiembre, que el joven talento galo seguirá estando ausente, y que su sustituto al lado de Max Verstappen volverá a ser Liam Lawson. Como consecuencia, el puesto del neozelandés en Racing Bulls seguirá cubriéndolo Yuki Tsunoda, que de esta manera se mantendrá en la parrilla del Gran Circo pese a perder su asiento a finales de 2026 y mantenerse como piloto probador de la escudería de Milton Keynes.

"La decisión se ha tomado mientras la recuperación de Isack sigue progresando positivamente", ha explicado Red Bull a través de un comunicado, en el que también han confirmado que Hadjar viajará al Madring. "Aunque todavía no está listo para volver al cockpit, estará en Madrid apoyando al equipo. Todo el mundo en Red Bull Racing tiene ganas de verle volver muy pronto al volante".

Ya el viernes pasado en Monza, durante el GP de Italia, Laurent Mekies, jefe de la estructura de las bebidas energéticas, había abierto claramente la puerta a esta posibilidad.

"La prioridad absoluta es su recuperación", recordó ante los micrófonos de 'Canal+ Francia'. "No tenemos ninguna razón para asumir riesgos respecto a eso. Ha hecho un inicio de temporada fantástico, es muy joven, progresa cada vez que se sube al coche y, por tanto, es importante que vuelva al coche cuando esté al 100 por 100".

En Italia, Lawson terminó fuera de la zona de puntos tras verse obligado a cambiar el alerón delantero después de un contacto con Nico Hülkenberg. En cuanto a Yuki Tsunoda, sumó el punto de la décima posición, pero Audi podría apelar la falta de sanción al japonés, a cuenta de su colocación en la parrilla en la resalida tras la bandera roja por el accidente de Charles Leclerc.

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