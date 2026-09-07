Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Cómo Monza introdujo en la F1 carreras de rebufos al estilo de los óvalos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Cómo Monza introdujo en la F1 carreras de rebufos al estilo de los óvalos

Aprilia trabaja "8 días a la semana" para ganar el título de MotoGP a Ducati

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Aprilia trabaja "8 días a la semana" para ganar el título de MotoGP a Ducati

Verstappen vuelve al podio: por qué su agresividad es la verdadera arma de Red Bull F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Verstappen vuelve al podio: por qué su agresividad es la verdadera arma de Red Bull F1

Hadjar volverá a ser baja en Madrid; Lawson y Tsunoda seguirán de sustitutos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Hadjar volverá a ser baja en Madrid; Lawson y Tsunoda seguirán de sustitutos

Ferrari sostiene que aún le "falta potencia pura" pese a la nueva mejora de motor

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Ferrari sostiene que aún le "falta potencia pura" pese a la nueva mejora de motor

Ai Ogura pasará un control radiológico para valorar si puede reaparecer en Misano

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Ai Ogura pasará un control radiológico para valorar si puede reaparecer en Misano

Sainz avisa sobre Madrid: "Habrá que ver si se han pasado con el carácter"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Sainz avisa sobre Madrid: "Habrá que ver si se han pasado con el carácter"

Por qué Toto Wolff ya sabía que Antonelli "caminaría sobre las aguas" en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Por qué Toto Wolff ya sabía que Antonelli "caminaría sobre las aguas" en Monza
Fórmula 1 GP de Italia

Hadjar volverá a ser baja en Madrid; Lawson y Tsunoda seguirán de sustitutos

Red Bull F1 ha anunciado que Isack Hadjar seguirá de baja en el GP de España de este fin de semana en Madring. Liam Lawson se subirá al RB22, y Tsunoda se mantendrá en Racing Bulls.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar también se perderá el Gran Premio de España, próxima cita de la Fórmula 1 2026. Después de estar ausente en las visitas a Zandvoort y este pasado fin de semana en Monza, a causa de una lesión en la muñeca izquierda que se produjo durante el parón veraniego haciendo boxeo, el piloto francés no podrá estar en la carrera siguiente, la primera de la historia en Madring, justo después de la prueba de Monza.

Como ya te contamos:

El equipo Red Bull ha confirmado este lunes, 7 de septiembre, que el joven talento galo seguirá estando ausente, y que su sustituto al lado de Max Verstappen volverá a ser Liam Lawson. Como consecuencia, el puesto del neozelandés en Racing Bulls seguirá cubriéndolo Yuki Tsunoda, que de esta manera se mantendrá en la parrilla del Gran Circo pese a perder su asiento a finales de 2026 y mantenerse como piloto probador de la escudería de Milton Keynes.

"La decisión se ha tomado mientras la recuperación de Isack sigue progresando positivamente", ha explicado Red Bull a través de un comunicado, en el que también han confirmado que Hadjar viajará al Madring. "Aunque todavía no está listo para volver al cockpit, estará en Madrid apoyando al equipo. Todo el mundo en Red Bull Racing tiene ganas de verle volver muy pronto al volante".

Ya el viernes pasado en Monza, durante el GP de Italia, Laurent Mekies, jefe de la estructura de las bebidas energéticas, había abierto claramente la puerta a esta posibilidad.

"La prioridad absoluta es su recuperación", recordó ante los micrófonos de 'Canal+ Francia'. "No tenemos ninguna razón para asumir riesgos respecto a eso. Ha hecho un inicio de temporada fantástico, es muy joven, progresa cada vez que se sube al coche y, por tanto, es importante que vuelva al coche cuando esté al 100 por 100".

En Italia, Lawson terminó fuera de la zona de puntos tras verse obligado a cambiar el alerón delantero después de un contacto con Nico Hülkenberg. En cuanto a Yuki Tsunoda, sumó el punto de la décima posición, pero Audi podría apelar la falta de sanción al japonés, a cuenta de su colocación en la parrilla en la resalida tras la bandera roja por el accidente de Charles Leclerc.

Más de la F1:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Ferrari sostiene que aún le "falta potencia pura" pese a la nueva mejora de motor

Mejores comentarios
Más de
Rubén Carballo Rosa

MotoGP explica por qué no está entre sus planes correr en Madring

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP explica por qué no está entre sus planes correr en Madring

Horarios del GP de San Marino de MotoGP en Misano y cómo verlo

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Horarios del GP de San Marino de MotoGP en Misano y cómo verlo

Bastianini y su marcha a Trackhouse-Aprilia: "La KTM tiene su propio ADN, y yo tengo el mío"

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Bastianini y su marcha a Trackhouse-Aprilia: "La KTM tiene su propio ADN, y yo tengo el mío"
Más de
Liam Lawson

F1 en DIRECTO: la carrera de Monza (GP de Italia) con live timing

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
F1 en DIRECTO: la carrera de Monza (GP de Italia) con live timing

¡Victoria histórica de Antonelli en Monza tras remontar desde el fondo!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
¡Victoria histórica de Antonelli en Monza tras remontar desde el fondo!

Así queda el mundial de F1 tras Monza: puntos y posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Así queda el mundial de F1 tras Monza: puntos y posiciones
Más de
Racing Bulls

Audi presenta su intención de apelar el veredicto sobre Yuki Tsunoda en el GP de Italia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Audi presenta su intención de apelar el veredicto sobre Yuki Tsunoda en el GP de Italia

Horarios de la F1 en Madrid y todos los detalles del GP de España

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Horarios de la F1 en Madrid y todos los detalles del GP de España

Así es la parrilla de la F1 en Monza tras las sanciones: filas y posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Así es la parrilla de la F1 en Monza tras las sanciones: filas y posiciones

Últimas noticias

Cómo Monza introdujo en la F1 carreras de rebufos al estilo de los óvalos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Cómo Monza introdujo en la F1 carreras de rebufos al estilo de los óvalos

Aprilia trabaja "8 días a la semana" para ganar el título de MotoGP a Ducati

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
Aprilia trabaja "8 días a la semana" para ganar el título de MotoGP a Ducati

Verstappen vuelve al podio: por qué su agresividad es la verdadera arma de Red Bull F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Verstappen vuelve al podio: por qué su agresividad es la verdadera arma de Red Bull F1

Hadjar volverá a ser baja en Madrid; Lawson y Tsunoda seguirán de sustitutos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Hadjar volverá a ser baja en Madrid; Lawson y Tsunoda seguirán de sustitutos