El último título antes de la histórica sequía de Ferrari en F1

Ferrari no gana un título de pilotos desde la temporada 2007. El de 2021 ha quedado claro desde principios de temporada que no será rojo, por lo que serán 14 las temporadas sin gloria para los de Maranello. Una racha que parecerá histórica, pero que no lo es.

El 9 de septiembre de 1979, Monza acogía la antepenúltima carrera de la temporada de Fórmula 1. Allí llegaba como líder, dos triunfos después, Jody Scheckter. El sudafricano partía tercero, y ya en la vuelta de formación Ferrari detectó una avería que hubo que solucionar en tiempo récord con un cambio en una pinza de los frenos de su coche.

Una gran salida le permitió ponerse primero. Jabouille y Arnoux, que coparon la primera fila de parrilla para Renault, acusaron la tardanza de respuesta de su motor turbo y vieron cómo el Ferrari les pasaba, mientras que el otro coche rojo, el de Gilles Villeneuve (también con opciones de campeonato) se colocaba entre ellos.

Alan Jones, tercero en el mundial, sufrió un problema de potencia y tuvo que volver a boxes, perdiendo dos vueltas y todas sus opciones. Arnoux robó el liderato a Scheckter en la vuelta 2, pero un fallo de motor le acabaría obligando a abandonar solo dos giros más tarde, dejando el triunfo en manos del ferrarista ante la alegría de la multitud.

Villeneuve, que tenía orden de no impedir la victoria de su compañero, era segundo, con Jacques Laffite tercero. Laffite era el perseguidor más cercano de Scheckter en la tabla general, pero el motor Ford Cosworth de su Ligier le dejó tirado a menos de diez vueltas del final, permitiendo a Clay Regazzoni subir al podio.

En los últimos compases Villeneuve evitó atacar a su compañero quien, con ese resultado, se proclamaba campeón del mundo. Aquella fue la décima y última victoria de Scheckter en Fórmula 1 y su 33 y último podio en la cima del automovilismo.

Te gustará: Todos los pilotos que han ganado con Ferrari en F1

Lo que tal vez no sospechaba la multitud que llenaba las gradas de Monza era que, si bien Scheckter no volvió a ganar un mundial (se retiró al final del año siguiente), a ellos les esperaba una larga travesía de temporadas sin ver a uno de sus pilotos coronarse.

Tras ese de 1979 (sexto campeonato de constructores), Ferrari sumó el de 1982 y 1983, pero no fue hasta 21 años más tarde, en el 2000, cuando Michael Schumacher (que había ayudado a ganar el título de equipos en 1999) devolvió el trono a los del Cavallino.

(Más fotos de Jody Scheckter)

Jody Scheckter, Ferrari 312T4, Gilles Villeneuve, Ferrari 312T4B y Jacques Laffite, Ligier JS11 1 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Pasa las flechas y disfruta René Arnoux, Renault RS10, Jody Scheckter, Ferrari 312T4 2 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Gilles Villeneuve, Ferrari, tercer lugar Carlos Reutemann, Ferrari 3 / 14 Foto de: LAT Images Jody Scheckter, Ferrari 312T4, Gilles Villeneuve, Ferrari 312T4B y Jacques Laffite, Ligier JS11 Ford 4 / 14 Foto de: Ercole Colombo El ganador y campeón el mundo, Jody Scheckter, con Gilles Villeneuv, Ferrari 5 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Gilles Villeneuve, Ferrari 312T2 pasa a Jody Scheckter, Wolf Ford 6 / 14 Foto de: LAT Images Jody Scheckter, Ferrari 312T4 7 / 14 Foto de: LAT Images Jody Scheckter, Ferrari 312 T5 8 / 14 Foto de: Jean-Philippe Legrand Jody Scheckter, Ferrari 312 T5 9 / 14 Foto de: Jean-Philippe Legrand Jody Scheckter con su compañero Gilles Villeneuve, Ferrari 10 / 14 Foto de: LAT Images Jody Scheckter, Ferrari 312T4 11 / 14 Foto de: LAT Images Jody Scheckter, Ferrari 312T 12 / 14 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Jody Scheckter, Ferrari 312T 13 / 14 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Jody Scheckter, Ferrari 312T 14 / 14 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

En el pasado GP de Italia 2019, Ferrari se reencontró 9 años después con la victoria en Monza, y Jody Scheckter se reencontró con un 'amigo' especial. Mira...

Jody Scheckter, Ferrari 312T 1 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Jody Scheckter, Ferrari 312T 2 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Jody Scheckter, Ferrari 312T 3 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Jody Scheckter, Ferrari 312T 4 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Jody Scheckter, Ferrari 312T 5 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Jody Scheckter, Ferrari 312T 6 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Jody Scheckter, Ferrari 312T 7 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Jody Scheckter, Ferrari 312T 8 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Jody Scheckter, Ferrari 312T 9 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Jody Scheckter, Ferrari 312T 10 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Jody Scheckter, Ferrari 312T 11 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Jody Scheckter, Ferrari 312T 12 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Jody Scheckter, Ferrari 312T 13 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Jody Scheckter, Ferrari 312T 14 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Jody Scheckter, Ferrari 312T 15 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Jody Scheckter, Ferrari 312T 16 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Coche de Jody Scheckter, Ferrari 312T en el paddock 17 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Coche de Jody Scheckter, Ferrari 312T en el paddock 18 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Jody Scheckter y Tomas Scheckter 19 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Jody Scheckter 20 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Así fue ese reencuentro: Las declaraciones de Scheckter tras reencontrarse con su Ferrari campeón