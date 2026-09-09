Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

La historia de Madrid en la F1: emoción, polémica, Guardia Civil...

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
La historia de Madrid en la F1: emoción, polémica, Guardia Civil...

El último título antes de la histórica sequía de Ferrari en F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
El último título antes de la histórica sequía de Ferrari en F1

Aston Martin, cazada probando su rival para el Porsche 911 GT3

Coches
Coches
Aston Martin, cazada probando su rival para el Porsche 911 GT3

Colapinto explica por qué Madring será "muy especial para mí"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Colapinto explica por qué Madring será "muy especial para mí"

Williams F1 vuelve a su historia en Madring con una decoración especial

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Williams F1 vuelve a su historia en Madring con una decoración especial

Antonelli es como "una IA" que no deja de mejorar, según Wolff

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Antonelli es como "una IA" que no deja de mejorar, según Wolff

Norris quita hierro a su queja contra Piastri en Monza F1: "Fue en caliente"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Norris quita hierro a su queja contra Piastri en Monza F1: "Fue en caliente"

Pol Espargaró: "Si hablo con el corazón, digo que Acosta ganará con KTM este año"

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Pol Espargaró: "Si hablo con el corazón, digo que Acosta ganará con KTM este año"
Artículo especial
Fórmula 1 GP de Italia

El último título antes de la histórica sequía de Ferrari en F1

20 años no es nada, cantaba Gardel. ¿Y 21?

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
El ganador y campeón el mundo, Jody Scheckter, con Gilles Villeneuv, Ferrari

Ferrari no gana un título de pilotos desde la temporada 2007. Y si se confirma que 2026 tampoco es para ellos, serían ya 19 las temporadas sin gloria para los de Maranello. Una racha que parecerá de récord histórico, pero que no lo es.

El 9 de septiembre de 1979, Monza acogía la antepenúltima carrera de la temporada de Fórmula 1. Allí llegaba como líder, dos triunfos después, Jody Scheckter. El sudafricano partía tercero, y ya en la vuelta de formación Ferrari detectó una avería que hubo que solucionar en tiempo récord con un cambio en una pinza de los frenos de su coche.

Una gran salida le permitió ponerse primero. Jabouille y Arnoux, que coparon la primera fila de parrilla para Renault, acusaron la tardanza de respuesta de su motor turbo y vieron cómo el Ferrari les pasaba, mientras que el otro coche rojo, el de Gilles Villeneuve (también con opciones de campeonato) se colocaba entre ellos.

Alan Jones, tercero en el mundial, sufrió un problema de potencia y tuvo que volver a boxes, perdiendo dos vueltas y todas sus opciones. Arnoux robó el liderato a Scheckter en la vuelta 2, pero un fallo de motor le acabaría obligando a abandonar solo dos giros más tarde, dejando el triunfo en manos del ferrarista ante la alegría de la multitud.

Villeneuve, que tenía orden de no impedir la victoria de su compañero, era segundo, con Jacques Laffite tercero. Laffite era el perseguidor más cercano de Scheckter en la tabla general, pero el motor Ford Cosworth de su Ligier le dejó tirado a menos de diez vueltas del final, permitiendo a Clay Regazzoni subir al podio.

En los últimos compases Villeneuve evitó atacar a su compañero quien, con ese resultado, se proclamaba campeón del mundo. Aquella fue la décima y última victoria de Scheckter en Fórmula 1 y su 33 y último podio en la cima del automovilismo.

Relacionado:

Lo que tal vez no sospechaba la multitud que llenaba las gradas de Monza era que, si bien Scheckter no volvió a ganar un mundial (se retiró al final del año siguiente), a ellos les esperaba una larga travesía de temporadas sin ver a uno de sus pilotos coronarse.

Tras ese de 1979 (sexto campeonato de constructores), Ferrari sumó el de 1982 y 1983, pero no fue hasta 21 años más tarde, en el 2000, cuando Michael Schumacher (que había ayudado a ganar el título de equipos en 1999) devolvió el trono a los del Cavallino.

Recuerda:

(Más fotos de Jody Scheckter)

Jody Scheckter, Ferrari 312T4, Gilles Villeneuve, Ferrari 312T4B y Jacques Laffite, Ligier JS11
Pasa las flechas y disfruta
René Arnoux, Renault RS10, Jody Scheckter, Ferrari 312T4
Podio: ganador de la carrera Gilles Villeneuve, Ferrari, tercer lugar Carlos Reutemann, Ferrari
Jody Scheckter, Ferrari 312T4, Gilles Villeneuve, Ferrari 312T4B y Jacques Laffite, Ligier JS11 Ford
El ganador y campeón el mundo, Jody Scheckter, con Gilles Villeneuv, Ferrari
Gilles Villeneuve, Ferrari 312T2 pasa a Jody Scheckter, Wolf Ford
Jody Scheckter, Ferrari 312T4
Jody Scheckter, Ferrari 312 T5
Jody Scheckter, Ferrari 312 T5
Jody Scheckter con su compañero Gilles Villeneuve, Ferrari
Jody Scheckter, Ferrari 312T4
Jody Scheckter, Ferrari 312T
Jody Scheckter, Ferrari 312T
Jody Scheckter, Ferrari 312T
14

En el GP de Italia 2019, Ferrari se reencontró 9 años después con la victoria en Monza, y Jody Scheckter se reencontró con un 'amigo' especial. Mira...

Jody Scheckter, Ferrari 312T
Jody Scheckter, Ferrari 312T
Jody Scheckter, Ferrari 312T
Jody Scheckter, Ferrari 312T
Jody Scheckter, Ferrari 312T
Jody Scheckter, Ferrari 312T
Jody Scheckter, Ferrari 312T
Jody Scheckter, Ferrari 312T
Jody Scheckter, Ferrari 312T
Jody Scheckter, Ferrari 312T
Jody Scheckter, Ferrari 312T
Jody Scheckter, Ferrari 312T
Jody Scheckter, Ferrari 312T
Jody Scheckter, Ferrari 312T
Jody Scheckter, Ferrari 312T
Jody Scheckter, Ferrari 312T
Coche de Jody Scheckter, Ferrari 312T en el paddock
Coche de Jody Scheckter, Ferrari 312T en el paddock
Jody Scheckter y Tomas Scheckter
Jody Scheckter
20
Mira:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Colapinto explica por qué Madring será "muy especial para mí"

Mejores comentarios
Más de
Jose Carlos de Celis

La historia de Madrid en la F1: emoción, polémica, Guardia Civil...

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
La historia de Madrid en la F1: emoción, polémica, Guardia Civil...

DAZN renueva y seguirá retransmitiendo la F1 en España hasta 2030

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
DAZN renueva y seguirá retransmitiendo la F1 en España hasta 2030

Aston Martin espera que ciertas características de Madring ayuden a su coche

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Aston Martin espera que ciertas características de Madring ayuden a su coche
Más de
Jody Scheckter

La intrahistoria del brutal accidente múltiple de Silverstone 1973 de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
La intrahistoria del brutal accidente múltiple de Silverstone 1973 de F1

¡250 victorias de Ferrari en F1¡ Y las lograron estos pilotos

Fórmula 1
Fórmula 1
¡250 victorias de Ferrari en F1¡ Y las lograron estos pilotos

Los 15 pilotos más jóvenes en ganar una carrera de Fórmula 1

Fórmula 1
Fórmula 1
Los 15 pilotos más jóvenes en ganar una carrera de Fórmula 1
Más de
Ferrari

Debacle de Ferrari en Monza: ¿está en peligro Fred Vasseur?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Debacle de Ferrari en Monza: ¿está en peligro Fred Vasseur?

¿Qué sentido tiene la guerra entre Leclerc y Hamilton?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
¿Qué sentido tiene la guerra entre Leclerc y Hamilton?

Leclerc, apto para Madring; su Ferrari SF-26, también

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Leclerc, apto para Madring; su Ferrari SF-26, también

Últimas noticias

La historia de Madrid en la F1: emoción, polémica, Guardia Civil...

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
La historia de Madrid en la F1: emoción, polémica, Guardia Civil...

El último título antes de la histórica sequía de Ferrari en F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
El último título antes de la histórica sequía de Ferrari en F1

Aston Martin, cazada probando su rival para el Porsche 911 GT3

Coches
Auto Coches
Aston Martin, cazada probando su rival para el Porsche 911 GT3

Colapinto explica por qué Madring será "muy especial para mí"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Colapinto explica por qué Madring será "muy especial para mí"