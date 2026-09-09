El último título antes de la histórica sequía de Ferrari en F1

Ferrari no gana un título de pilotos desde la temporada 2007. Y si se confirma que 2026 tampoco es para ellos, serían ya 19 las temporadas sin gloria para los de Maranello. Una racha que parecerá de récord histórico, pero que no lo es.

El 9 de septiembre de 1979, Monza acogía la antepenúltima carrera de la temporada de Fórmula 1. Allí llegaba como líder, dos triunfos después, Jody Scheckter. El sudafricano partía tercero, y ya en la vuelta de formación Ferrari detectó una avería que hubo que solucionar en tiempo récord con un cambio en una pinza de los frenos de su coche.

Una gran salida le permitió ponerse primero. Jabouille y Arnoux, que coparon la primera fila de parrilla para Renault, acusaron la tardanza de respuesta de su motor turbo y vieron cómo el Ferrari les pasaba, mientras que el otro coche rojo, el de Gilles Villeneuve (también con opciones de campeonato) se colocaba entre ellos.

Alan Jones, tercero en el mundial, sufrió un problema de potencia y tuvo que volver a boxes, perdiendo dos vueltas y todas sus opciones. Arnoux robó el liderato a Scheckter en la vuelta 2, pero un fallo de motor le acabaría obligando a abandonar solo dos giros más tarde, dejando el triunfo en manos del ferrarista ante la alegría de la multitud.

Villeneuve, que tenía orden de no impedir la victoria de su compañero, era segundo, con Jacques Laffite tercero. Laffite era el perseguidor más cercano de Scheckter en la tabla general, pero el motor Ford Cosworth de su Ligier le dejó tirado a menos de diez vueltas del final, permitiendo a Clay Regazzoni subir al podio.

En los últimos compases Villeneuve evitó atacar a su compañero quien, con ese resultado, se proclamaba campeón del mundo. Aquella fue la décima y última victoria de Scheckter en Fórmula 1 y su 33 y último podio en la cima del automovilismo.

Lo que tal vez no sospechaba la multitud que llenaba las gradas de Monza era que, si bien Scheckter no volvió a ganar un mundial (se retiró al final del año siguiente), a ellos les esperaba una larga travesía de temporadas sin ver a uno de sus pilotos coronarse.

Tras ese de 1979 (sexto campeonato de constructores), Ferrari sumó el de 1982 y 1983, pero no fue hasta 21 años más tarde, en el 2000, cuando Michael Schumacher (que había ayudado a ganar el título de equipos en 1999) devolvió el trono a los del Cavallino.

(Más fotos de Jody Scheckter)

Pasa las flechas y disfruta 14

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