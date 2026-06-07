Análisis: dónde y cómo le ganó Antonelli a Verstappen la pole de Mónaco

Los gritos de alegría bajo el casco, nada más cruzar la línea de meta, reflejan mejor que cualquier dato el lado humano de la pole position de Kimi Antonelli en Mónaco, en una mezcla de incredulidad, adrenalina y liberación que acompaña a esos momentos destinados a quedar grabados en la memoria durante mucho tiempo. Conseguir la pole en las estrechas calles del Principado siempre es especial, pero hacerlo tras un viernes de luces y sombras tiene un sabor aún más intenso.

"Es una pole sorprendente, porque el viernes nos costó mucho. Después de la FP2 estaba un poco preocupado, pero por mañana, tras la primera vuelta que hice, el coche parecía haber cobrado vida. Hemos cambiado radicalmente la configuración y el coche me ha dado más confianza", comentó Andrea Kimi Antonelli, dando pistas valiosas sobre los elementos en los que se ha basado la pole desde el punto de vista técnico.

El propio Antonelli no lo ocultó: tras la FP2 sentía cierta preocupación, porque había que reajustar el W17 en el aspecto mecánico. La configuración había resultado demasiado rígida y eso había limitado a los pilotos, sobre todo en las curvas con pendiente del segundo sector del circuito urbano de Montecarlo, donde hay que apoyarse en los pianos o absorber bien los baches sin que el coche pierda contacto con el asfalto y adherencia.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

No es casualidad que, tras la clasificación, Antonelli hablara de una configuración totalmente cambiada. Es evidente que, a nivel mecánico, se han realizado modificaciones profundas que han devuelto la confianza al piloto, optando por una configuración más blanda. Eso no ha revolucionado el ADN del coche, pero ha ayudado a encontrar estabilidad sobre los pianos y en los baches para poder realmente ir a por el Ferrari y el Red Bull (que ha apostado por una configuración muy blanda).

En las curvas más lentas, Ferrari siguió siendo la referencia, pero en Mercedes el objetivo era aprovechar los aspectos positivos del viernes y reducir la diferencia en el sector central, aquel en el que el Cavallino había mostrado una clara superioridad. Los cambios introducidos han surtido el efecto deseado, devolviendo la confianza a Antonelli, y eso se ve claramente sobre todo al leer los parciales.

Kimi no marcó ningún tiempo parcial récord, aunque se quedó cerca, y, paradójicamente, uno de los secretos de su pole está precisamente ahí. En Mónaco, más que los picos, cuenta la capacidad de mantener la vuelta completa sin fallos, y ahí es donde Antonelli realmente marcó la diferencia. Al analizar los tiempos, de hecho, se aprecia claramente la obra maestra construida en el segundo sector, precisamente aquel que el viernes había puesto en crisis al W17.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

En ese tramo, el italiano marcó el segundo mejor tiempo parcial de toda la clasificación, a solo 32 milésimas de Lewis Hamilton, pero, sobre todo, le sacó dos décimas y media a su compañero de equipo George Russell. Un dato que refleja la confianza recuperada en el W17.

En las curvas lentas del tornantino (Fairmont) y del Portier, el Ferrari siguió siendo la referencia; fue en la chicane del puerto (la Nouvelle Chicane) donde Antonelli realmente hizo magia, sobre todo en la fase de frenada. De los datos se desprende claramente que fue precisamente en ese punto donde Kimi ganó tres décimas a Verstappen y poco menos de dos a Hamilton.

Una frenada impresionante, letal, que sin embargo revela dos aspectos clave. Antonelli fue el último en levantar el pie del acelerador, pero sobre todo logró, a pesar de entrar de forma más agresiva, mantener la trayectoria y una velocidad de recorrido superior en la chicane. La primera parte de la Nouvelle se afronta aún con el pie en el freno, y es precisamente ahí donde se concentra parte de la magia de su vuelta, para luego volver pronto al acelerador y ganar también en la salida.

Comparación telemétrica de la clasificación de Mónaco entre Antonelli y Verstappen Foto de: Gianluca D'Alessandro

Con una velocidad de entrada tan alta y una trayectoria tan agresiva, el margen de error era mínimo y se necesitaba una confianza total en el tren delantero. En un circuito como Mónaco, tener agarre en la parte delantera es fundamental, y Antonelli, con su estilo más incisivo en la entrada, logró aprovecharlo mucho mejor que Russell, sobre todo en una sesión en la que muchos se encontraron con un equilibrio tan desplazado hacia el tren delantero como también explicó Hamilton.

En varias ocasiones a lo largo del año hemos destacado que Mercedes podía contar con un chasis excelente, a menudo menos valorado de lo que merecería, sobre todo en la fase de inserción, cuando los neumáticos entran en la ventana correcta. No sorprende, por tanto, que, tras la clasificación, Antonelli haya destacado que una de las claves de su vuelta fue precisamente la capacidad de no hacer que el coche patinara demasiado.

Una dinámica opuesta a la vivida por su compañero de equipo, que, por el contrario, pagó la falta de adherencia y precisión, lo que se traduce en un coche más inestable. Por ejemplo, al salir de la chicane del puerto, aunque retrasó el momento de volver a pisar el acelerador, Russell sufrió una pérdida de tracción trasera a pesar de que, con el paso de las vueltas, el agarre mejoró progresivamente para todos.

La pole con la que todos sueñan ha adquirido así un doble significado. Cuando se necesitó al piloto, Antonelli se puso al mando, firmando una obra maestra en la que aún es solo su segunda temporada en la F1. Por otro lado, es cierto que Mónaco suele ser un caso aparte, pero en un circuito donde el peso de la unidad de potencia es muy reducido y donde es más fácil sortear los compromisos, Mercedes ha confirmado lo que ya se había vislumbrado en otros fines de semana. El W17 no es solo motor: es un paquete globalmente superior, cuya mejor cualidad es la flexibilidad para ganar tiempo incluso lejos de las rectas.