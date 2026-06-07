Las mejores estrategias para el GP de Mónaco: ¿y si un undercut decide todo?

La clasificación del GP de Mónaco dejó formada una parrilla que difícilmente puede cambiar al final de la carrera del domingo. La naturaleza del circuito urbano de Montecarlo hace casi imposible adelantar, por lo que la estrategia de paradas cobra una mayor importancia.

Se espera que entren en juego los undercut, es decir, parar antes que tu rival para rodar más rápido con neumáticos nuevos y que salga por detrás cuando él haga su pitstop. Tras el repavimentado en varios puntos del circuito hace que se vea un desgaste muy bajo, por lo que los Pirelli C5 Soft y los C4 Medium, blandos y medios, serán los protagonistas.

¿Cuáles son las mejores estrategias de neumáticos para la carrera del GP de Mónaco de F1?

Según los datos de la propia Pirelli, y después de que en 2025 se añadiera una regla de dos paradas obligatorias, el GP de Mónaco 2026 de F1 será a una parada, donde habrá un enorme protagonismo para el neumático blando.

Una estrategia posible para Mónaco, según Pirelli, es salir con neumáticos blandos y parar entre las vueltas 29 y 35 para montar medios e ir hasta el final. La alternativa es salir con medios e ir un poco más largo, para poner blandos entre las vueltas 33 y 39.

Otra alternativa, y quizás la más favorable, es salir con blandos e ir hasta entre las vueltas 31 y 37 para montar medios y llegar hasta la meta.

Dadas las características del circuito y el reasfaltado, se ha visto también poco graining hasta ahora este año en Mónaco, y cuando ha aparecido ha sido sobre todo en el neumático delantero izquierdo, aunque no se espera que afecte mucho al rendimiento o la duración de las gomas, por lo que podríamos ver primeros stints muy largos (o algún intento de undercut para quien calcule bien el tráfico y dónde saldría después de parar).

Las mejores estrategias de paradas para la carrera de F1 en Mónaco según Pirelli

Pese a que Pirelli en algún análisis lo incluye, es probable que para el GP de Mónaco el duro C3 quede descartado, ya que ha demostrado ofrecer un agarre bastante bajo y, en consecuencia, hace que los monoplazas patinen, lo que genera sobrecalentamiento y sobreviraje.

Así lo explicaba Simone Berra, de Pirelli: "El compuesto que más está sufriendo es el C3. Se utilizó en la FP1, cuando la pista estaba en las peores condiciones, muy 'verde', con poco agarre. Por lo tanto, es difícil emitir un juicio definitivo. Sin embargo, el nivel de adherencia se consideró bastante bajo, con mucho deslizamiento. eso generó un fuerte sobrecalentamiento y sobrevirajes repentinos. Como suele ocurrir, se creó un efecto dominó con un mayor sobrecalentamiento y degradación térmica".

Por ese motivo, los neumáticos de carrera deberían ser blandos (C5) y medios (C4), siendo los primeros los favoritos para la primera tanda. De hecho, los pilotos deberían dar preferencia a esos compuestos para aprovechar su agarre en la salida, con el fin de intentar adelantar al llegar a Santa Devota o en las curvas siguientes de la primera vuelta.

"Creemos que los compuestos Medio y Blando serán las mejores opciones para los equipos el domingo. Probablemente se saldrá con los Blandos para aprovechar el mayor agarre en la salida e intentar ganar posiciones, para luego pasar a los Medios en el momento más oportuno, quizá aprovechando un coche de seguridad y demás"

"Incluso con los blandos es posible completar una tanda muy larga. Por el momento no vemos limitaciones particulares. Los C5 pueden cubrir al menos la mitad de la carrera sin problemas. Obviamente, el ritmo se puede gestionar, como sabemos por las situaciones típicas que se dan en Mónaco".

Número de paradas ¿Con qué neumático salir? ¿Cuándo parar? ¿Qué neumático poner? Segundo pitstop Una parada Blandos (rojo) Entre la vuelta 29 y 35 (poner medios) NO Una parada Medios (amarillo) Entre la vuelta 33 y 39 (poner blandos) NO Una parada Blandos (rojo) Entre la vuelta 31 y 37 (poner medios) NO

¿Qué neumáticos le queda a cada piloto para la carrera del GP de Mónaco 2026?

Todos los pilotos, los 22, tienen un juego de neumáticos duros nuevos y otro juego de neumáticos medios nuevos para el GP de Mónaco.

Los pilotos que tienen dos juegos nuevos de neumáticos blandos y tres de blandos usados son Fernando Alonso, Lance Stroll, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Por su parte, Gabriel Bortoleto tiene tres juegos nuevos de blandos.

Los pilotos que tienen un juego nuevo de neumáticos blandos y cuatro de blandos usados son Alex Albon, Carlos Sainz, Arvid Lindblad y Franco Colapinto.

Los pilotos que no tienen neumáticos blandos nuevos sino cuatro juegos usados son, obviamente, los que participaron en la Q3: Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Liam Lawson y Pierre Gasly.