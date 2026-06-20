El efecto Verstappen anima a Valentino Rossi a plantearse correr las 24H de Nurburgring

En una entrevista exclusiva con la edición italiana de Motorsport.com, Valentino Rossi reconoció que la reciente participación de Max Verstappen en las 24H de Nurburgring, así como el gran interés que había suscitado el piloto neerlandés, le han motivado a acelerar los preparativos para competir él mismo en dicha prueba.

Desde su retirada de MotoGP, Valentino Rossi se ha pasado a las cuatro ruedas, donde ha competido principalmente en GT y en carreras de resistencia. En el seno de BMW, con quien renovó este invierno por dos temporadas más una opcional, ha disputado, entre otras cosas, el WEC en la categoría LMGT3, con cuatro podios en su casillero.

El italiano barajó en su momento la posibilidad de incorporarse al programa Hypercar de la marca, pero finalmente no se llegó a un acuerdo. Esta temporada tampoco compite en LMGT3 y ha regresado al GT World Challenge, otro campeonato en el que se utilizan GT3.

Los GT3 son precisamente los coches de la categoría principal de las 24 Horas de Nurburgring. Una prueba que dio mucho que hace unas pocas semanas debido a la participación de Max Verstappen, que llegó a luchar por la victoria antes de que una costosa avería mecánica le dejase fuera de la carrera.

Cuando Motorsport.com le preguntó a Valentino Rossi si estaría interesado en participar en una carrera de este tipo, la leyenda del motociclismo respondió : "Me encantaría, sobre todo ahora que Max Verstappen también lo ha hecho, lo que realmente ha despertado el interés del público".

Valentino Rossi a bordo del Hypercar de BMW durante una prueba. Foto de: Shameem Fahath

"De hecho, llevo tiempo dándole vueltas a la idea, pero nunca he encontrado el momento adecuado para organizarlo, ya que hay que obtener la licencia disputando dos carreras preparatorias. Digamos que eso supondría tres carreras más en un año natural, pero sinceramente me encantaría hacerlo", añadió.

El proceso para obtener la licencia implicaría, entre otras cosas, correr en GT4, lo cual no es precisamente lo que más le gusta a Rossi. Sin embargo, se adaptaría: "Prefiero los GT3, pero Verstappen también lo hizo, así que… De hecho, los organizadores han hecho bien en ofrecer la posibilidad de disputar dos carreras el mismo fin de semana".

"Además, todo el mundo me ha dicho que, de todos modos, era mejor dar primero unas vueltas con un GT4. Conozco muy bien el circuito de Nordschleife gracias al simulador, porque ya lo he probado muchas veces, pero en la realidad solo he conseguido dar probablemente unas tres vueltas".

¿Con qué coches ? "Siempre coches de serie: recientemente un BMW y, hace algún tiempo, un Lamborghini. Cuando estaba en MotoGP, disputamos una carrera en Nurburgring; fue en 1997 y ya había rodado por Nordschleife con mi padre, Graziano, al volante de un Porsche", concluyó el italiano.

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