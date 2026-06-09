Checo Pérez: "Me he demostrado a mí mismo que sigo siendo uno de los mejores"

Sergio Pérez, piloto de Cadillac, asegura que ahora se ha "demostrado" a sí mismo que sigue teniendo lo que hace falta para ser un piloto de primera línea de la Fórmula 1.

Pérez fue despedido sin contemplaciones por Red Bull a finales de 2024 tras 18 meses difíciles en los que no pudo salir de una espiral descendente de rendimiento. Mientras su compañero de equipo, Max Verstappen, se hacía con su cuarto título de pilotos con el difícil de domar RB20, la confianza de Pérez se fue hundiendo poco a poco, y el veterano mexicano parecía estar a menudo en desacuerdo con su propio equipo sobre el cómo y el porqué.

Tras un descanso muy necesario el año pasado, Pérez volvió a la F1 este año con la recién llegada Cadillac, junto al también veterano de la categoría, Valtteri Bottas. Y aunque los modestos resultados iniciales del equipo, afectados por problemas técnicos, han hecho difícil sacar conclusiones sobre el rendimiento de ambos pilotos, Pérez ha tenido un buen comienzo en su segunda etapa en la F1.

Con ese renacimiento, el piloto de 36 años insiste en que ahora se ha demostrado a sí mismo que sigue teniendo lo que hace falta para estar entre los pilotos de élite del mundo, y que su espiral descendente en Red Bull se debió tanto a circunstancias dentro del equipo y a la presión a la que, en su opinión, se vio sometida su parte del garaje, como a cualquier factor que estuviera bajo su control.

"Obviamente, si miras mis últimos seis meses en Red Bull, no pensarías que soy uno de los mejores que hay", dijo Pérez antes del Gran Premio de Mónaco. "Pero cuando entiendes las circunstancias en las que me encontraba en ese momento, cuando ves el nivel de rendimiento que estoy ofreciendo con mi equipo, te das cuenta de que soy uno de los mejores que hay".

"Al fin y al cabo, se necesitan las circunstancias adecuadas para poder demostrar tu talento. En ese sentido, estoy muy contento de haber vuelto y de habérmelo demostrado a mí mismo. Al fin y al cabo, como piloto, quieres tener esa confianza en ti mismo. Las dificultades que tuve en mi última etapa en Red Bull minan la confianza".

Tras haber recibido una nueva oportunidad en el flamante Cadillac, Pérez afirmó que su test en Imola en noviembre de 2025 con un Ferrari fue la prueba que necesitaba de que estaba en el lugar adecuado.

Cuando Motorsport.com le preguntó si hubo un momento concreto en el que se dio cuenta de que aún tenía lo que hacía falta, Pérez respondió: "Cuando me subí al Ferrari y alcancé el ritmo en diez vueltas sin haber pilotado nada, debió de ser por las circunstancias en las que me encontraba. En las últimas tres o cuatro carreras, el nivel de rendimiento que soy capaz de ofrecer, tanto en la clasificación como en el ritmo de carrera, me hace sentir que la velocidad siempre ha estado ahí".

"Hay muchas circunstancias que, como piloto, no puedes controlar cuando te enfrentas a tantos problemas diferentes. Es un gran impulso de confianza y un gran ejemplo para muchos pilotos que pasan por lo mismo. Te hace sentir que 'quizá el problema soy yo' y que 'ya no soy tan bueno como antes'. Pero todo se reduce a las circunstancias que te rodean".