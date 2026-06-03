Cadillac lleva más mejoras a Mónaco: además de un nuevo alerón, ¿llegará también el FTM?

La lucha entre los equipos punteros por el liderato de la Fórmula 1 ha disminuido, es decir, entre Miami y Canadá. Pero la categoría ofrece también una historia diferente, pero igualmente interesante: la de Cadillac.

La marca estadounidense debutó este año en el Gran Circo como undécimo equipo y, como era de esperar, se encuentra tratando de alcanzar a los otros nueve equipos tras verse implicado en medio de un inesperado duelo con Aston Martin para intentar evitar la última posición del campeonato de constructores.

Desde Miami, el equipo dirigido por Graeme Lowdon ha iniciado su programa intensivo de actualizaciones para el MAC-26, que este año pilotan Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

La Fórmula 1 se prepara para disputar la sexta prueba del mundial de 2026, la primera en suelo europeo: el Gran Premio de Mónaco. Se trata, como todos sabemos, de uno de los eventos más emblemáticos del curso, sin olvidar las velocidades medias más bajas y la presencia casi total de curvas lentas.

Y es precisamente por eso que Cadillac ha decidido traer más novedades a Móntecarlo. Se trata del tercer fin de semana seguido en el que llegarán mejoras de cierto nivel.

El equipo tiene previsto llevar al Principado un nuevo alerón trasero, probablemente dotado de mayor carga aerodinámica, teniendo en cuenta que el MAC-26 ha puesto de manifiesto precisamente la falta de un buen nivel de downforce entre sus puntos débiles.

Pero eso no es todo, porque Cadillac también ha dado a conocer que modificará sus escapes para buscar más carga aerodinámica y obtener un mejor rendimiento en las curvas lentas. Este aspecto no ha sido aclarado bien por el equipo, pero todo apunta a que los escapes podrían modificarse para alojar el apéndice aerodinámico situado justo delante de la salida de los tubos de escape.

Se trataría de la enésima interpretación de la buena idea que tuvo Ferrari —el FTM (Flick Tail Mode)— basada en ese concepto del SF-26. Se trata de una modificación que, recientemente, ha llevado a cabo Williams con el objetivo de aumentar la carga aerodinámica en la parte trasera del coche.

Cadillac también debería seguir el mismo camino, modificando la zona de los escapes para introducir el FTM en los MAC-26 de Pérez y Bottas. Hasta ahora, Cadillac se había limitado a añadir una pequeña aleta vertical en la parte inferior de los tubos de escape. Ahora, esta solución debería ser sustituida por otra mucho más compleja y con mayor impacto desde el punto de vista aerodinámico.