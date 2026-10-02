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Otra penalización más para Franco Colapinto para la parrilla de Sepang F1

Tras la penalización que le impusieron en Bakú, Franco Colapinto se enfrentará a otra en la parrilla de salida en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, que se celebrará en Malasia.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, piloto de Alpine se enfrentará a una penalización extra en la parrilla del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, que se disputa en Malasia, tras montar un nuevo motor Mercedes V6.

Colapinto ya tenía prevista una penalización de cinco puestos en la parrilla de salida en Sepang, que se le aplicó desde el pasado fin de semana como castigo por provocar una colisión con Pierre Gasly y Lando Norris en Bakú.

El argentino sufrirá ahora un nuevo castigo por utilizar su quinto motor de combustión interna de Mercedes de la temporada, superando el límite anual permitido, de cuatro unidades.

Al parecer, dado que Colapinto ya iba a perder cinco posiciones en la parrilla de salida de todos modos —lo que dificultaba su remontada para sumar puntos—, Alpine consideró que merecía la pena introducir aquí un nuevo motor Mercedes V6 para minimizar el daño. Colapinto recibirá ahora una penalización extra de 10 puestos, lo que, con un total de 15 puestos, probablemente significará salir desde la última fila salvo que se clasificara en el top 5, lo cual sería una sorpresa.

Alpine se encuentra inmersa en una reñida batalla con Racing Bulls por el quinto puesto en el campeonato de constructores, tras haber sufrido un revés por el accidente de Colapinto en Bakú, en el que Racing Bulls supo sacar partido. En lugar de recortar distancias con Racing Bulls, la diferencia de Alpine aumentó a 15 puntos en la capital de Azerbaiyán.

Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren

Foto de: Alex Pantling / LAT Images vía Getty Images

El compañero de equipo de Colapinto, Pierre Gasly, también tiene previsto utilizar una nueva unidad de potencia en las próximas carreras, pero Alpine aún no ha decidido cuándo introducirá el nuevo motor y cuándo, por tanto, asumirá la penalización en la parrilla.

En Malasia, el debutante de Racing Bulls, Arvid Lindblad, también recibirá una penalización por utilizar un nuevo motor, turbocompresor y sistema de escape, lo que le relegará al final de la parrilla, mientras que Isack Hadjar, de Red Bull, retrocederá cinco puestos por utilizar su séptimo motor V6 del año.

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