Alpine lleva la F1 al centro de Barcelona con una semana llena de actividades

La Fórmula 1 llegará este fin de semana al Circuit de Barcelona-Catalunya, pero Alpine quiere que la acción empiece mucho antes y, sobre todo, mucho más cerca de los aficionados. Mientras los equipos ultiman los preparativos para la séptima cita de la temporada 2026, la marca francesa ha decidido convertir el centro de Barcelona en una pequeña extensión del paddock.

Del 11 al 14 de junio, el Atelier Alpine de Barcelona abrirá sus puertas para acoger la denominada Alpine Race Week, una iniciativa con la que la firma pretende acercar el universo de la Fórmula 1 a los seguidores que no puedan vivir la experiencia desde el circuito. El espacio, situado en la calle Diputació, se transformará durante cuatro días en un punto de encuentro para los apasionados del motor, con actividades pensadas para sumergirse de lleno en el ambiente de un Gran Premio.

La acción arrancará incluso antes de que se enciendan los semáforos en Montmeló. Como carta de presentación, Alpine colocó este lunes su A526, el monoplaza pilotado por Pierre Gasly y Franco Colapinto, en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad: el Tibidabo, desde donde la escudería francesa lanzó oficialmente su semana temática dedicada a la Fórmula 1.

Qué actividades habrá en la Alpine Race Week

La programación preparada por Alpine incluye diferentes propuestas para aficionados y clientes:

Simuladores de Fórmula 1 de última generación.

Visionado en directo de entrenamientos, clasificación y carrera.

Sesiones de entrenamiento físico inspiradas en la preparación de los pilotos.

Charlas y coloquios con expertos relacionados con el automovilismo.

Pruebas dinámicas de los modelos eléctricos Alpine A290 y A390.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos llegará el jueves 11 de junio. Entre las 10:00 y las 16:00 horas, el Alpine A526 recorrerá varias calles emblemáticas de Barcelona en una vitrina transparente, acompañado por los modelos de carretera de la marca. El recorrido pasará por puntos tan reconocibles como la Diagonal, Vía Augusta, Plaza España, Gran Vía, Paseo de Colón o la calle Valencia.

Una experiencia más allá del circuito

La iniciativa forma parte de la estrategia de Alpine para reforzar su vínculo con la Fórmula 1 y trasladar los valores de competición, innovación y rendimiento más allá de los límites del circuito. La marca busca aprovechar uno de los momentos más importantes del calendario automovilístico español para acercar su universo a los aficionados y convertir el Atelier Alpine en un punto neurálgico de la semana del Gran Premio.

Los interesados en participar en las diferentes actividades deberán inscribirse previamente a través de la plataforma habilitada por la marca, ya que las plazas para algunas de las experiencias son limitadas.

Mientras los focos apuntan hacia Montmeló, Alpine quiere demostrar que la Fórmula 1 también puede respirarse en pleno centro de Barcelona.