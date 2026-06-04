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Bottas tacha de "tonterías" los rumores sobre su salida de Cadillac F1

Valtteri Bottas ha criticado a quienes recientemente le han relacionado con una salida anticipada de Cadillac en la F1.

Ed Hardy Filip Cleeren
Publicado:
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas ha criticado las "tonterías", según lo ha llamado, que le vinculan con una salida prematura de la escudería Cadillac de la Fórmula 1 tras un complicado inicio de temporada 2026.

En ciertos círculos del sector, comenzaron a circular especulaciones de que el finlandés corría el riesgo de perder su asiento en el equipo debutante de la parrilla, su primer puesto como corredor titular desde que dejó Sauber a finales de 2024. Los rumores surgieron tras quedar por detrás de su compañero de equipo, Sergio Pérez, en las cinco primeras carreras, ya que el mexicano le ha superado en la tabla en cuatro de las últimas cinco ocasiones, incluyendo las sprints.

Pero con un contrato de dos años en Cadillac, Bottas hace caso omiso de los rumores, ya que el diez veces ganador de grandes premios cree que los "titulares" y los "clics" son la única razón por la que han surgido antes del Gran Premio de Mónaco de este fin de semana.

"Es parte del deporte, no es la primera vez que me enfrento a ese tipo de rumores, pero es una pena que alguien se invente tonterías sin sentido", dijo Bottas, cuyo puesto estuvo constantemente en entredicho durante sus cinco temporadas en Mercedes, entre 2017 y 2021.

"Pero eso es normal en este deporte, y conozco mi situación, el equipo conoce mi situación, me apoyan al 100 por 100, así que por mi parte al final todo está bien".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Cadillac no ha sumado ningún punto en el presente curso, habiendo quedado rezagado como era de esperar, y Bottas no ha terminado por delante de Pérez en pista desde la segunda prueba, en Shanghái.

Esto llevó al equipo de Bottas a analizar en profundidad por qué está sufriendo una caída de rendimiento en comparación con su compañero, y el veterano corredor está "seguro" de que entienden qué ha fallado.

"Hablé con el equipo sobre ello la semana pasada", explicó. "Pudimos ver problemas, tanto en la unidad de potencia como en la construcción del coche, eso es todo lo que puedo decirte. Pero vemos las razones, lo cual es positivo, aunque sí, tenemos que seguir trabajando en la calidad, en cómo construimos el coche, cómo montamos todas las piezas, y así sucesivamente", cerró.

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