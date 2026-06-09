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Red Bull F1 "comprende" los arrebatos por radio de Hadjar en Mónaco

El primer podio de Isack Hadjar con Red Bull en el Gran Premio de Mónaco de F1 no fue nada fácil, lo que provocó unos exabruptos por radio que sonaban muy familiares.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, afirma que el enfado de Isack Hadjar por la radio en el Gran Premio de Mónaco era comprensible, dada la cantidad de problemas a los que se enfrentó el francés en su camino hacia el tercer puesto.

La carrera del franco-argelino hacia su primer podio con la escudería de Milton Keynes fue todo menos un tranquilo paseo dominical. Por si la carga mental de dar 78 vueltas a Montecarlo con los monoplazas de la F1 2026 no fuera ya suficiente, el joven talento tuvo que lidiar con diversos problemas técnicos en el coche y la unidad de potencia a lo largo de toda la carrera.

Puede que el alcance exacto de sus problemas no estuviera del todo claro en ese momento, pero el hecho de que Hadjar estuviera claramente lidiando con diversos contratiempos al volante quedó patente de la forma a la que estamos acostumbrados, con el corredor de 21 años dando rienda suelta a su descontento a través de acaloradas conversaciones por radio.

Cuando le dijeron que su equipo estaba investigando la falta de potencia y el frenado del motor que había comunicado en la vuelta 20, mientras se veía presionado por George Russell, Hadjar espetó: "¡Pues mirad más rápido!", antes de advertir que "algo va a explotar".

Al cruzar la línea de meta para hacerse con un tercer puesto muy reñido, que más tarde se confirmó después de que los comisarios exoneraran a Red Bull de una investigación por bandera roja, Hadjar pudo por fin respirar aliviado: "¡Dios mío, por qué tiene que ser tan difícil!".

"Sinceramente, también tuve más problemas de los que la gente puede imaginar durante la carrera. No fue nada agradable ahí fuera", declaró después. "Hubo algunos problemas con el motor, de manejo, y el coche era muy difícil de conducir. La primera salida fue muy buena. En la segunda no tenía potencia. En el último stint, también tuve problemas con el motor. Pero el equipo reacciona muy bien a los cambios para volver a ponerme en pista. Y, sinceramente, sí, fue muy agotador".

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images vía Getty Images

Al comentar los problemas de Hadjar, el director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, comentó: "Nos enfrentamos a varios problemas con este coche desde bastante pronto en la carrera. Teníamos mucha menos potencia en el motor y, como podéis imaginar, eso tiene muchas consecuencias en la gestión de la energía y demás. Así que lo pasó muy, muy mal. Los problemas se agravaron bastante después de que se saliera de la pista en la chicane, pero logró sobrevivir a eso y acabar en tercera posición, al final".

Mekies conoce muy bien el temperamento de Hadjar desde su etapa juntos en Racing Bulls. Cuando Motorsport.com le preguntó por los exabruptos en la comunicación por radio de su piloto, dijo que la angustia de este era comprensible dadas las amplias implicaciones de su pérdida de potencia.

"Siempre es muy difícil para el piloto dentro del coche entender lo que está pasando", explicó. "En ese caso, no podía saber exactamente cuánta potencia del motor estaba perdiendo. Las implicaciones de esa pérdida de potencia del motor de combustión interna en el resto de la gestión son enormes, dada la forma en que funcionan estas unidades de potencia".

"Entendemos sus emociones; creo que ha conseguido mantener el coche en marcha, y el equipo ha logrado comunicarle una serie de cambios para mantenerlo así. Como se puede ver, no es algo agradable de hacer aquí, estar cambiando interruptores constantemente, pero aun así funcionó. A medida que todos ganemos experiencia, estoy seguro de que verán que el volumen de las conversaciones irá disminuyendo progresivamente".

Laurent Mekies, Team Principal, Red Bull Racing

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing

Foto de: Kym Illman / Getty Images

El fin de semana de Hadjar había tenido un pésimo comienzo cuando se estrelló en la sección de la piscina durante la FP1, y Mekies elogió la forma en que el piloto galo respondió a ese contratiempo inicial, en un circuito técnico, donde es tan crucial ganar confianza.

"El equipo hizo un trabajo fantástico al conseguir dejar su coche como nuevo y darle algo de tiempo en la FP2. Él nos lo devolvió con la forma en que logró resetearse, con la forma en que logró recuperar la confianza", dijo Mekies. "No fue de inmediato en los Libres 2, sino a lo largo de la FP3 y, finalmente, logrando un rendimiento muy sólido en la clasificación".

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