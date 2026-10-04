Martín: "Aun pilotando bien, con Márquez no puedes relajarte nunca; he limitado daños hoy"

Jorge Martín llegará líder del Mundial de MotoGP al Gran Premio de Indonesia. En una carrera en Motegi marcada por la aparición del neumático duro trasero, que no se había probado hasta el Warm Up alargado de este domingo por la mañana tras los problemas acontecidos el sábado, el piloto español trató de plantar cara a un fortísimo Marc Márquez. Y aunque lo intentó, finalmente no pudo parar al de Ducati.

La carrera: MotoGP Márquez no hace prisioneros en Motegi

En una prueba larga en Japón que se esperaba de máxima gestión, porque nadie sabía cómo se comportaría la goma con carcasa reforzada de Austria (aunque la mezcla era el neumático blando usado en Spielberg) a partir del ecuador de la carrera, Martín mantuvo la pole en la salida y lideró hasta la undécima vuelta. Fue entonces cuando el vigente campeón del mundo le tiró la moto y le ganó la primera posición.

Tanto Martín como Márquez enseñaron su mejor versión este domingo en Motegi, con un ritmazo de 1:43 bajo que solamente pudo superar Enea Bastianini, cuarto, a final de carrera. Pero Márquez demostró tener algo más que 'Martinator' y acabó llevándose la victoria, con bastante control en los giros finales. Con todo, Martín sale de la primera cita de la gira asiática con una ventaja de 2 puntos, antes de la visita a Mandalika, que siempre ha sido el Talón de Aquiles de su rival.

"Estoy muy contento con las sensaciones que hemos encontrado. Obviamente no es el resultado que quería, buscaba la victoria, pero hoy era muy difícil ganar a Marc. Ha sido uno de esos días en los que he pilotado casi perfecto, muy fino, confiado, pero no he podido. Solo queda felicitar a Marc. Tenemos un buen paquete con la Aprilia para luchar en lo que queda de año", dijo Martín nada más bajarse de la moto.

Posteriormente, en DAZN, dio más detalles de cómo fue su carrera: "Ha sido un gran fin de semana. Me he encontrado muy cómodo desde el sábado, y hoy tenía todas las armas para ganar. He hecho una gran salida, he podido mantener la posición, luego el ritmo ha sido muy rápido... Igualmente, he visto que Marc iba a estar ahí hasta el final, y nada, aun pilotando muy bien, en una condición buena, con Marc no puedes relajarte nunca".

"A mitad de carrera he intentado gestionar un pelín más, y ese es el momento en el que me ha atacado. Una vez detrás, es más complicado. Como decía, aun pilotando muy bien, que de eso estoy muy contento porque creo que estoy encontrando mi feeling cada vez más, era muy difícil ganar a Marc hoy. Así que a felicitarle y a seguir trabajando", siguió.

Preguntado sobre por qué parecía que había gestionado más de la cuenta durante la carrera, Martín lo aclaró: "Ha sido más por necesidad. Veía que no llegaba al final. Es una pena porque creo que tenía un poquito más para pelear, sobre todo al final he visto que tenía margen, iba más cómodo sin la gasolina... ¡Pero la gasolina hace falta para llegar! Así que iba un poco asustado, pensando en que iba a ser un desastre si se me paraba la moto y no acababa".

"En las últimas tres vueltas he tenido que aflojar, pero creo que era muy, muy difícil poder hacer algo más. Hemos limitado daños en un fin de semana muy bueno para Marc", prosiguió.

"En una pista donde la Aprilia nunca había sido fuerte, hemos conseguido hacer segundo y tercero. Ayer también logramos otro podio, y el récord de la pista. Así que muy contento. Estamos encontrando cosas que me ayudan a pilotar más cómodo, cada vez me noto mejor, y al final queda mucho, seis fines de semana, y espero dar más pasitos para acercarme más a la victoria", celebró.

Eso sí, Martín no quiso mojarse sobre que el Mundial sea ya cosa de dos, descartando a Marco Bezzecchi, ya a 49 puntos: "Eso nunca se sabe. Quedan seis carreras, muchos puntos. Está claro que Marc y yo estamos un pelín por delante, pero Marc sigue siendo más fuerte. Los domingos, consigue esas victorias para las que a mí me falta un pelín. Pero todo es trabajo, y al final llegará".

La buena noticia es que se encontró bien físicamente del antebrazo: "Ha ido muy bien. Estaba muy preocupado el viernes, porque sufrí un pelín, pero creo que las terapias que estoy haciendo me resuelven el problema. Hoy he pilotado sin tener que pensar en lo físico, y eso me hace estar muy contento", cerró.