Sainz: "Este año será complicado batir a Leclerc, pero lo intentaré"

La primera presentación (de la dos que celebrará estas semanas) de Ferrari comenzó este viernes con un vídeo en el que tras la alocución de Mattia Binotto, presentando la nueva temporada, Carlos Sainz y Charles Leclerc respondían a preguntas sentados de manera informal en un sofá.

Entre las preguntas que les habían puesto en el guion, Sainz respondió sobre si se veía capaz de batir a Leclerc en esta primera temporada juntos, algo que no parece sencillo para el piloto español, según él mismo admitió.

"Nooo", dijo entre risas cuando Leclerc le preguntó si creía que le podría batir en 2021. "Para mí este año sera un poco complicado batirte. Porque me falta conocer el equipo y el coche, pero lo intentaré al máximo. Si hay un año en el que debemos trabajar juntos creo que es este".

"Lo importante es hacer avanzar a Ferrari hacia delante y ya cuando luchemos por títulos o cosas importantes nos preocuparemos más el uno del otro".

Posteriormente, Sainz se enfrentó a las preguntas de la prensa internacional que insistió en la posible rivalidad que puede haber este año en el seno del equipo, cuestiones que el madrileño respondió con elegancia.

"Hay que encontrar el equilibrio entre buscar la competitividad con tu compañero y el hecho de que lo importante es el equipo", dijo. "Tenemos una buena relación y creo que nos vamos a llevar bien. Nunca he tenido ningún problema con un compañero de equipo y no tengo porque tenerlo con Charles".

El español llega a Ferrari en un año importante tras la debacle de 2020 y, aunque, los datos que tienen son esperanzadores, todavía cree que es pronto para saber dónde estarán ubicados.

"Nadie puede responder esto hasta la carrera de Bahrein", dijo Sainz acera de su nivel de optimismo de cara a la temporada. "En los test no lo vamos a ver. He seguido muy de cerca el progreso del equipo estos meses y los datos son esperanzadores, pero no sabemos dónde están los demás, como todos los inviernos. En cualquier caso soy optimista y veremos donde estamos. No solo me voy a centrar en el rendimiento, también tengo que adaptarme al equipo".

Objetivo: al 100% desde la primera carrera

Esa adaptación al equipo será progresiva y la duda está en saber en qué momento de la temporada comenzaremos a ver al mejor Sainz, pero pensando en que solo podrá probar el nuevo coche durante una jornada y media.

"Mi intención es estar al 100% desde la primera carrera, pero sé que eso es muy difícil, necesitas experiencia, feeling e ir fin de semana a fin de semana, lo sé por el pasado en anteriores equipos", confesó el nuevo piloto de Ferrari.

"Es una cuestión más de tener experiencia en las carreras que en los test. Los test ayudan, pero son más importantes las carreras. Necesito un poco de tiempo para poder exprimir el coche a tope y experimentar con los reglajes y esas cosas".

Con la duda del progreso de Ferrari y la velocidad de adaptación del madrileño, los ojos de muchos aficionados seguirán centrados en Hamilton y la posibilidad de que se convierta en el piloto más laureado de la F1. A Sainz no le intimida el hecho de compartir parrilla con el astro británico y, eso sí, espera poder estar pelando con él por las victorias más pronto que tarde.

"Cuando llegas [a la F1], sientes algo especial por pelear contra los pilotos que son tus héroes y que has visto en TV, pero tras 6 años, yo no me fijo en quién está en el coche, solo trato de ganarle", confesó. "No he peleado nunca realmente con Hamilton, por desgracia su coche era muy superior, pero espero poder hacerlo en el futuro".

Además de contra Hamilton, Sainz volverá a pelear contra otro ídolo de su infancia, Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo como lo ha sido también su padre, Carlos Sainz.

La experiencia de Carlos en la F1 le ha hecho quitarse el "Jr" de su nombre, aunque según él, está muy lejos de poder hacerle sombra a lo que consiguió su progenitor en el mundo del automovilismo.

"No todavía y nunca lo estaré", respondió a la pregunta de si tras 6 años en la F1, un podio y siendo piloto de Ferrari había dejado ya atrás la sombra de su padre.

"Son carreras diferentes y él es dos veces campeón del mundo algo que yo todavía no soy. Fue un pionero, un piloto especial que cambio en cierto sentido el mundial de rallies y para mí será muy complicado ensombrecerle, ganó dos mundiales y sigue ganando en el Dakar, creo que será imposible", admitió.

