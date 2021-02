Ferrari asegura que sus problemas de velocidad punta están solucionados

La escudería italiana sufrió una frustrante campaña en 2020, con un SF1000 lastrado por un motor de baja potencia y una aerodinámica que nunca funcionó debidamente.

Esto dejó a los pilotos Charles Leclerc y Sebastian Vettel sin la velocidad necesaria para las rectas, lo que dificultó la batalla contra los equipos rivales.

El equipo ha trabajado duro durante el invierno europeo en su base de Maranello para solucionar los déficits, y confía en no sufrir los mismos problemas esta vez.

En su intervención en el primer evento de presentación del equipo Ferrari para 2021 este viernes, el jefe del equipo, Mattia Binotto, expresó su confianza en que la escudería está en mejor forma tanto con su motor, como con su eficiencia aerodinámica.

"Creo que el año pasado el principal problema era la velocidad en las rectas, no solo la potencia sino también la resistencia al avance [drag]", explicó. "Hemos trabajado mucho, tanto en la unidad de potencia, como en la aerodinámica del coche, para reducir la resistencia al avance".

"Y basándonos en nuestras simulaciones, en lo que podemos ver en términos de potencia en el banco de pruebas, y en la resistencia del coche en el túnel de viento, creo que hemos recuperado bastante velocidad en las rectas".

"Así que espero que la velocidad no sea un problema como lo fue. Esperamos ser competitivos, pero solo lo sabremos cuando estemos en Bahrein, porque siempre es relativo a lo que hacen los demás".

"Pero creemos que nuestro coche es ciertamente más eficiente comparado con el que teníamos el año pasado, y cuando digo eficiente, de nuevo, es tanto desde el punto de vista aerodinámico, como desde el punto de vista de la unidad de potencia".

Aunque Binotto está entusiasmado por el monoplaza de Ferrari, es consciente de que el equipo no puede esperar cerrar toda la brecha con Mercedes y Red Bull en una sola temporada.

"Por la forma en que he visto el desarrollo del coche, tanto en el túnel de viento como en el banco de pruebas, creo que de alguna manera hemos hecho un esfuerzo importante", dijo.

"Pero no puedes saber dónde estás si no ruedas en la pista, y creo que eso será importante para nosotros. Tenemos que ser realistas. La diferencia con los mejores del año pasado fue muy importante, y no es algo que podamos recuperar en un solo invierno".

Binotto también dijo que con el equipo tan centrado en aprovechar las oportunidades para 2022, no dedicará mucho tiempo al desarrollo del SF21 durante la próxima temporada.

"Nuestro enfoque durante 2021 será el desarrollo del coche de 2022", dijo. "Ese será el objetivo principal, así que no dedicaremos mucho tiempo al de 2021 durante la temporada".

"Siempre hay un equilibrio, y es una elección que tenemos que hacer en algún momento. Pero el coche de 2022 es un cambio tan grande que hay al menos una cantidad mínima de diseño y proyectos que necesitan ser desarrollados. Así que la mayor parte del esfuerzo estará ahí".

"Por eso es muy importante cómo se comporta el coche al principio de la temporada, porque de alguna manera es el equilibrio de rendimiento que podremos ver durante el resto de la temporada".

"Como he dicho, obviamente sabemos cuánto hemos progresado en el túnel de viento y con la potencia. Pero más que eso, lo que será importante es ver la entrega en pista. Cómo será realmente el coche en pista en comparación con las expectativas".