Vídeo: así fue el polémico anuncio de Cadillac F1 en la Super Bowl y Times Square

Cadillac reveló durante la Super Bowl, la final de la liga de fútbol americano NFL, la decoración de su primer coche para la Fórmula 1, el que llevarán Sergio Pérez y Valtteri Bottas en esta primera temporada de la escudería norteamericana. La presentación fue mediante un comercial, un anuncio con temática de misión espacial en el último cuarto del partido que ganaron los Seattle Seahawks a los New England Patriots, y luego Cadillac lo reprodujo en sus redes sociales. Mira:

Se calculan más de 10 millones por medio minuto de anuncio durante la Super Bowl, el evento deportivo con mayor seguimiento (cerca de 130 millones de espectadores solo en Estados Unidos), pero a Cadillac podría salirle más caro el asunto (de ahí que digamos que hay polémica). Y es que según publica la revista Rolling Stones, Michael Bay, director de Armageddon, Transformers,The Rock o Pearl Harbor ha demandado a Cadillac por 1,5 millones alegando que le robaron su idea para el anuncio durante la SuperBowl. Bay, según cita Rolling Stones, defiende que fue contratado, tomaron sus ideas y lo despidieron.

Contestando a esa demanda, Cadillac publicó un comunicado en el que, entre otras cosas, se leía: "Michael Bay es un genio cinematográfico y hablamos con él sobre dirigir nuestro anuncio de la Super Bowl. Pero después de dos reuniones, quedó claro que no podía cumplir con nuestro cronograma y, en última instancia, no había un camino a seguir".

Además, mostraron su esperanza en que esto "se resuelva de la manera apropiada". Y añadieron: "aun así, seguimos admirando la brillante creatividad de Michael Bay y daríamos la bienvenida a trabajar con él en el futuro".

La presentación del diseño de Cadillac se produjo en el marco de un evento casi ineludible en Estados Unidos, la Super Bowl, la final de la temporada de la NFL (fútbol americano), conocida por su espectacular espectáculo musical en el descanso (este año a cargo del cantante puertorriqueño Bad Bunny) y por sus pausas publicitarias, cuyos espacios se venden a precio de oro.

Coincidiendo con el anuncio durante la SuperBowl, Cadillac también presentó su diseño en Times Square, Nueva York. Desde el 6 hasta el 9 de febrero, se ha visto una exposición helada en las emblemáticas calles de la Gran Manzana, y a medida que se acercaba la fecha del lanzamiento, el hielo se fue "derritiendo" para revelar finalmente el diseño.

Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac Formula 1 Team Holdings, había declarado: "La presentación de una decoración en la Fórmula 1 es un momento importante, ya que refleja la identidad del equipo. La presentación en la SuperBowl y en Times Square representa tanto un momento de lanzamiento como una invitación a los aficionados a unirse a nuestro viaje".

"El anuncio de la SuperBowl lleva al equipo a millones de hogares, mientras que la cuenta atrás de Cadillac en Times Square ofrece una vista en primera fila en una de las zonas más concurridas de Estados Unidos".

Más allá del aspecto simbólico y de marketing de este lanzamiento a lo grande, las expectativas siguen siendo muy moderadas en torno al equipo que dirigirá Graeme Lowdon. Y es que en la semana de los test de Barcelona del 26 al 30 de enero, donde rodaron con una decoración provisional en negro y con un enorme logo en blanco, sufrieron problemas en muchos aspectos.