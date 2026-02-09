Presentación de Aston Martin F1: horario y cómo ver hoy en directo el AMR26 de Alonso

Aston Martin levanta hoy, lunes 9 de febrero, el telón de la temporada 2026 de Fórmula 1 con la presentación oficial del AMR26, un monoplaza llamado a marcar un antes y un después en la historia reciente del equipo.

No será un lanzamiento convencional. El equipo británico ha preparado hoy un evento de alto impacto visual y narrativo en Arabia Saudí, en colaboración con su patrocinador principal Aramco, y con un ingrediente que lo cambia todo: es el primer Aston Martin diseñado por Adrian Newey.

La puesta de largo del AMR26 llega además a solo dos días del inicio de los test oficiales de pretemporada, fijados para el 11 de febrero, y tras un shakedown privado en Barcelona, donde el coche ya rodó a puerta cerrada… aunque completamente vestido de negro.

Sigue hoy en directo aquí la presentación del Aston Martin F1 2026

Motorsport.com España ofrecerá hoy la señal en directo de la presentación del AMR26 para que no te pierdas ningún detalle del evento, desde la antesala hasta el momento clave en el que Aston Martin revele los colores de su coche para 2026.

Además del streaming, durante y después del acto publicaremos todas las reacciones, declaraciones y claves técnicas del nuevo proyecto liderado por Adrian Newey.

A qué hora es hoy la presentación del coche de Aston Martin para la F1 2026

El evento comenzará hoy a las 22:00 horas en Arabia Saudí, y por lo tanto con el cambio de horario, será durante la tarde en España, concretamente la presentación del AMR26 empezará a las 20:00h. En Latinoamérica, en la mayoría de países será o durante el mediodía o a primera hora de la tarde

A que hora es la presentación del coche de Aston Martin para la F1 2026 (AMR26) en España : hoy lunes 9 de febrero, 20:00h

A que hora es la presentación del coche de Aston Martin para la F1 2026 (AMR26) en México : hoy lunes 9 de febrero, 13:00h

A que hora es la presentación del coche de Aston Martin para la F1 2026 (AMR26) en Colombia, Perú y Ecuador : hoy lunes 9 de febrero, 14:00h

A que hora es la presentación del coche de Aston Martin para la F1 2026 (AMR26) en Venezuela y Bolivia : hoy lunes 9 de febrero, 15:00h

: hoy lunes 9 de febrero, A que hora es la presentación del coche de Aston Martin para la F1 2026 (AMR26) en Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina: hoy lunes 9 de febrero, 16:00h

Cómo ver hoy la presentación del Aston Martin AMR26 en directo

La presentación del Aston Martin F1 2026 podrá seguirse hoy en directo a través de varias plataformas:

TikTok , en el canal oficial de Aston Martin Aramco, con una cobertura extendida desde 45 minutos antes del evento

YouTube , en el canal oficial del equipo

Motorsport.com España, donde podrás ver el directo integrado en esta misma noticia

Durante la retransmisión también se emitirán contenidos exclusivos, imágenes tras las cámaras y reacciones en tiempo real desde el propio escenario de Ithra.

Un escenario a la altura del cambio de era de Aston Martin

La presentación tendrá lugar hoy en Ithra, el Centro Mundial de la Cultura situado en Dhahran (Arabia Saudí), un espacio icónico impulsado por Aramco que servirá de escenario para un evento concebido como mucho más que un simple lanzamiento.

Aston Martin define esta "Opening Night" como una experiencia que combina cultura, diseño, música y storytelling en directo, con grandes nombres como Hans Zimmer, con el objetivo de explicar la filosofía, las personas y la ambición que marcarán su nueva etapa en la Fórmula 1.

El clímax del evento será la revelación oficial de la decoración del AMR26, el coche con el que la escudería competirá bajo la nueva reglamentación técnica de 2026.

El AMR26, el primer Aston Martin creado por Adrian Newey

Uno de los grandes focos de la noche estará puesto en Adrian Newey, que ejerce ahora como Managing Technical Partner y Team Principal del equipo.

El ingeniero más influyente de la Fórmula 1 moderna ofrecerá un keynote técnico en el que explicará cómo ha interpretado el nuevo reglamento y cómo ha dado forma al AMR26, un coche desarrollado íntegramente en el AMR Technology Campus y afinado en el CoreWeave AIR Tunnel.

Aunque Aston Martin ya ha rodado con el monoplaza en Barcelona, el equipo espera introducir evoluciones importantes de cara a los test oficiales, en una pretemporada en la que todos los equipos llegarán con conceptos aún en plena evolución.

Alonso y Stroll, protagonistas de la nueva etapa

La presentación de hoy contará también con la presencia de los dos pilotos titulares del equipo, Fernando Alonso y Lance Stroll, que compartirán sus primeras sensaciones tras haber probado el coche durante el shakedown privado.

Será la primera oportunidad para escuchar públicamente sus impresiones sobre un Aston Martin nacido ya bajo el liderazgo técnico de Newey y pensado para aprovechar el gran reset reglamentario de 2026.

Una noche clave antes de los test y el inicio del Mundial 2026

La presentación del AMR26 es solo el primer paso. Aston Martin entrará en acción en los test oficiales de pretemporada en Bahréin (11-13 y 18-20 de febrero), antes de viajar a Australia para el inicio del Mundial 2026, previsto del 6 al 8 de marzo en Melbourne.

