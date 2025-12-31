Bortoleto comparte la fórmula de Verstappen para manejar los errores
Max Verstappen toma a Gabriel Bortoleto bajo su ala – El campeón del mundo le dio al novato un consejo decisivo sobre cómo manejar los errores.
Foto de: Getty Getty
Gabriel Bortoleto cuenta en su aún joven carrera con un defensor y consejero prominente a su lado: Max Verstappen. El tetracampeón de Fórmula 1 no solo actúa como amigo para el piloto joven, sino también como mentor.
Especialmente en una temporada de novato, donde la presión es enorme, un consejo del neerlandés fue particularmente valioso para Bortoleto: cómo afrontar los inevitables contratiempos.
"Me ha dado muchos consejos. Es difícil elegir solo uno", dice Bortoleto al preguntarle por el consejo más inesperado que ha recibido esta temporada. "Pero voy a escoger uno que escuché de él recientemente."
Se trataba principalmente del enfoque mental ante los errores. "Se trata de que estaba en mi temporada de novato y ya había logrado mucho. Y de que no debería preocuparme demasiado si ocurren errores", explica Bortoleto.
Consejo de Verstappen: considerar los errores como oportunidades de aprendizaje
La filosofía que Verstappen transmitió al joven es simple, pero efectiva: la perfección no es inmediata, y los fallos forman parte del proceso de crecimiento. "Los errores son los momentos en los que más se aprende", cita Bortoleto a su mentor. "Y le pasarán a todo el mundo."
Especialmente importante para Bortoleto fue el mensaje de no flagelarse tras un contratiempo. "No debería machacarme por dentro solo porque me haya equivocado una o dos veces", añade el brasileño. "Pasarán tarde o temprano. Solo tengo que aprender de ellos y seguir adelante."
Aunque esta sabiduría suena a frase estándar en el automovilismo, para Bortoleto marca la diferencia quién la dice: "Es algo sencillo que mucha gente dice. Pero cuando lo escuchas de alguien que ha logrado tanto en el deporte, significa mucho más en mi opinión."
Sin excusas por logros pasados
Para un perfeccionista como Bortoleto, aplicar este consejo no siempre es fácil. Tras una temporada en general sólida, la tentación de justificar fines de semana malos con referencia a los buenos resultados podría ser grande. Pero precisamente ese pensamiento lo rechaza.
"Siempre he sido así, desde muy joven", explica. "Realmente no me importa lo que haya pasado en el pasado. Sé cómo ha ido la temporada y estoy orgulloso de ello. Pero presto mucha atención a dónde estoy ahora."
Incluso cuando puede mirar atrás y recordar grandes carreras, eso no sirve de excusa para un tropiezo. "Si tienes una carrera difícil, no me digo a mí mismo: 'Vale, tuve una carrera complicada, pero tuve otras 18 que fueron fantásticas. Así que voy a olvidar esta'.", aclara Bortoleto.
En cambio, exige de sí mismo un análisis riguroso: "Creo que debo ver mis errores y tratar de aprender de ellos para hacerlo mejor la próxima vez." No quiere aceptar o justificar sus fallos solo porque en el pasado haya "logrado cosas mejores".
"Cada carrera debería considerarse como una carrera independiente. Aprenderé de ella y simplemente seguiré adelante. Y ojalá la próxima vez conduzca mejor", concluye Bortoleto.
Comparte o guarda este artículo
Los mejores pilotos de la F1 2025... ¡según ellos mismos!
Estos serían los mejores pilotos de la F1 si todos tuvieran el mismo coche
Steiner tiene claro que Verstappen no acabará como Vettel
Helmut Marko señala una virtud de Vettel que no tiene Verstappen
Verstappen explica cuál ha sido el 'efecto Mekies' en Red Bull
Lambiase, ingeniero de Verstappen, ¿fichaje de Aston Martin F1... o de Williams?
Últimas noticias
Bortoleto comparte la fórmula de Verstappen para manejar los errores
Todos los coches con los que Carlos Sainz compitió en el Dakar
¿Por qué el Rally Dakar se dejó de correr en África?
Hyundai IONIQ 3: el eléctrico por el que merece la pena esperar a 2026 para comprar
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios