Bortoleto comparte la fórmula de Verstappen para manejar los errores

Gabriel Bortoleto cuenta en su aún joven carrera con un defensor y consejero prominente a su lado: Max Verstappen. El tetracampeón de Fórmula 1 no solo actúa como amigo para el piloto joven, sino también como mentor.

Especialmente en una temporada de novato, donde la presión es enorme, un consejo del neerlandés fue particularmente valioso para Bortoleto: cómo afrontar los inevitables contratiempos.

"Me ha dado muchos consejos. Es difícil elegir solo uno", dice Bortoleto al preguntarle por el consejo más inesperado que ha recibido esta temporada. "Pero voy a escoger uno que escuché de él recientemente."

Se trataba principalmente del enfoque mental ante los errores. "Se trata de que estaba en mi temporada de novato y ya había logrado mucho. Y de que no debería preocuparme demasiado si ocurren errores", explica Bortoleto.

Consejo de Verstappen: considerar los errores como oportunidades de aprendizaje

La filosofía que Verstappen transmitió al joven es simple, pero efectiva: la perfección no es inmediata, y los fallos forman parte del proceso de crecimiento. "Los errores son los momentos en los que más se aprende", cita Bortoleto a su mentor. "Y le pasarán a todo el mundo."

Especialmente importante para Bortoleto fue el mensaje de no flagelarse tras un contratiempo. "No debería machacarme por dentro solo porque me haya equivocado una o dos veces", añade el brasileño. "Pasarán tarde o temprano. Solo tengo que aprender de ellos y seguir adelante."

Aunque esta sabiduría suena a frase estándar en el automovilismo, para Bortoleto marca la diferencia quién la dice: "Es algo sencillo que mucha gente dice. Pero cuando lo escuchas de alguien que ha logrado tanto en el deporte, significa mucho más en mi opinión."

Sin excusas por logros pasados

Para un perfeccionista como Bortoleto, aplicar este consejo no siempre es fácil. Tras una temporada en general sólida, la tentación de justificar fines de semana malos con referencia a los buenos resultados podría ser grande. Pero precisamente ese pensamiento lo rechaza.

"Siempre he sido así, desde muy joven", explica. "Realmente no me importa lo que haya pasado en el pasado. Sé cómo ha ido la temporada y estoy orgulloso de ello. Pero presto mucha atención a dónde estoy ahora."

Incluso cuando puede mirar atrás y recordar grandes carreras, eso no sirve de excusa para un tropiezo. "Si tienes una carrera difícil, no me digo a mí mismo: 'Vale, tuve una carrera complicada, pero tuve otras 18 que fueron fantásticas. Así que voy a olvidar esta'.", aclara Bortoleto.

En cambio, exige de sí mismo un análisis riguroso: "Creo que debo ver mis errores y tratar de aprender de ellos para hacerlo mejor la próxima vez." No quiere aceptar o justificar sus fallos solo porque en el pasado haya "logrado cosas mejores".

"Cada carrera debería considerarse como una carrera independiente. Aprenderé de ella y simplemente seguiré adelante. Y ojalá la próxima vez conduzca mejor", concluye Bortoleto.