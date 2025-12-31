La razón por la que Vettel estaba "extremadamente nervioso" en su regreso al paddock
Sebastian Vettel habla claro y revela por qué estaba "extremadamente nervioso" antes de su primer regreso al paddock de Fórmula 1 y qué es lo que más echa de menos.
Sebastian Vettel colgó su casco al final de la temporada 2022 de Fórmula 1. Desde entonces, cuando el piloto de 38 años de Heppenheim aparece en el paddock de la categoría reina, lo hace exclusivamente por motivos privados. En consecuencia, su presencia en el paddock ha cambiado por completo.
Incluso al entrar en el paddock, Vettel se siente muy diferente, "porque ya no estás en modo de carrera", sonríe el tetracampeón mundial en el podcast de Fórmula 1 Beyond The Grid. "Ya no compites, así que tampoco tengo un objetivo concreto cuando entro."
Durante su etapa como piloto de Fórmula 1, esto era muy distinto. Cuando llegaba al paddock, "mis pensamientos giraban en torno a: ¿Qué hacemos con el coche? ¿Cómo está el circuito? ¿Qué queremos lograr? ¿En qué debemos fijarnos?", recuerda Vettel.
Vettel: visitar el paddock "desencadena algo"
"Pero es curioso: ese simple ruido [en el torniquete] o la acción de entrar en el paddock, todavía desencadena algo", admite el piloto de Heppenheim. "Durante tantos años tuve una estructura fija. Hay una temporada, y eso lo he hecho toda mi vida."
"Comienza a principios de año, prácticamente al inicio del año, incluso antes en invierno, y dura todo el año. Luego tienes dos pausas en verano e invierno, que las pasas donde quieras, y después todo vuelve a empezar, y la estructura sigue ahí."
Esta estructura determinó durante años todos los aspectos de su vida. "No puedo posponer un Gran Premio solo porque quizás quiera alargar mis vacaciones o porque quisiera hacer otra cosa o estar ocupado de otra manera", explica Vettel. "Todo está estructurado alrededor de eso. Y cuando me retiré, eso desapareció."
A Vettel le faltaba la estructura tras dejar la Fórmula 1
Al principio, esta nueva libertad se sintió como una liberación. "Al principio fue fantástico no tener estructura. El primer año pasó muy rápido, pasé mucho tiempo en casa y lo disfruté. En el segundo año ya me costó un poco más. Entonces llegó Brasil, y sentí esta nostalgia: quiero volver."
Pero pronto se dio cuenta de lo que realmente le movía. No era "la nostalgia de volver al coche, sino de otra cosa", explica el tetracampeón, es decir, "de una estructura que en ese momento todavía no había logrado establecer en mi vida."
Desde entonces, el ex piloto ha puesto en marcha varios proyectos que lo llevan de nuevo a los circuitos y al paddock de Fórmula 1. Recientemente, fue el caso este año en el Gran Premio de Sao Paulo en Brasil, donde Vettel presentó su iniciativa Forest - Drawn Together.
Vettel estaba "extremadamente nervioso" antes de su primer regreso
Su primer regreso tras el final de su carrera en 2022, sin embargo, no fue nada relajado. "La primera vez que estuve en el paddock en 2023 fue en Mónaco", recuerda Vettel. "Había hablado con Stefano Domenicali en la Fórmula 1 porque quería presentarle la idea de un proyecto que tenía en mente y que me gustaría llevar a cabo."
"Así que dije: No hay problema, bajo y te encuentro en Mónaco", relata el piloto de Heppenheim, que el día anterior y durante el viaje estuvo "extremadamente nervioso". "Hoy sé también por qué. Entonces no lo entendía, pero sentía que no tenía un propósito allí."
Esta sensación de desorientación era nueva para él. "¿Qué estoy haciendo aquí realmente? Y no tengo un lugar, por así decirlo ningún refugio", sonríe hoy el ex piloto de Ferrari. "Antes tenía a mi equipo, y entonces tenías tu pequeño espacio, y eso era tu hogar o tu lugar, allí pertenecías."
Sebastian Vettel: "Feliz de ser solo un invitado aquí"
Por eso, esta primera visita estuvo acompañada de gran incertidumbre. "No estaba perdido, pero sí nervioso, porque pensaba: ¿A dónde voy? ¿Dónde está mi refugio? Ya no pertenezco realmente a ningún lado, no pertenezco a ningún equipo. Conozco a mucha gente, pero allí ya no tengo un lugar fijo."
Sin embargo, al final todo fue diferente a lo que temía. "Entré, vi tantas caras conocidas, y eso fue realmente bonito", sonríe. "Y no hubo problema, porque creo que mantuve muy buenas relaciones con todos los equipos y con todas las personas. Todos fueron muy amables, abiertos y me recibieron con calidez."
Hoy en día, a Vettel le gusta regresar al paddock de Fórmula 1. "Es bonito estar aquí de nuevo, pero estoy muy feliz con el punto en el que estoy en mi vida ahora y con cómo sigue mi camino", dice, sin ninguna obligación. "Soy feliz de ser simplemente un invitado aquí."
