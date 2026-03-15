Bono: "Antonelli tiene ese talento que he visto a Hamilton y Schumacher"

Lo vio llegar, cometer errores. Debutar y sorprender. Luego volver a fallar y pasar apuros. Lo vio avanzar paso a paso y recuperarse. Lo vio crecer y madurar y, finalmente, lo vio y lo acompañó hasta la victoria.

Peter Bonnington, conocido por todos como "Bono", celebra hoy la primera victoria en la Fórmula 1 de "su" piloto, Andrea Kimi Antonelli.

Una victoria que, en realidad, ya parecía estar en el aire desde el inicio de la temporada. El Mercedes es el coche de referencia y tiene una clara ventaja sobre todos los demás, pero una cosa es saber que se puede hacer y otra muy distinta es hacerlo. Y Antonelli, hoy, lo ha conseguido.

Una victoria importante por varias razones. Porque llega una semana después del accidente en la FP3 de Australia, pero también tras el segundo puesto por detrás de George Russell. Este fin de semana, Kimi Antonelli ha sido prácticamente perfecto. Ha conseguido ponerlo todo en su sitio y llevarse a casa esa victoria que podría desbloquearle en cuanto a autoestima y seguridad.

Mientras tanto, tras el podio, Bono hizo sus primeras declaraciones sobre las emociones que sintió al ver a Kimi cruzar la línea de meta del Gran Premio de China.

"No es que estuviera llorando, pero me sentí aliviado. Estaba realmente aliviado. Ese bloqueo me dio un buen susto, era la antepenúltima vuelta. Pensé: 'Venga ya, ¿en serio? Pero por favor...'. Pero sí, ha sido bonito. Aunque no hay que dejarse llevar por la euforia".

No podían faltar palabras de elogio para su antiguo piloto, un Lewis Hamilton que hoy ha conseguido su primer podio con Ferrari: "Este podio ha sido bastante bonito. No me puedo quejar. Ver a Lewis allí con Kimi... Ha sido un momento increíble. Es uno de esos que guardaré con cariño".

"Trabajar con Kimi es completamente diferente a hacerlo con Lewis. Como el día y la noche. Con Lewis sabía lo que estaba pensando. Sabía que no necesitaba que le dijera ciertas cosas. Con Kimi, en cambio, al principio era más una cuestión de: no sé qué es lo que él no sabe. Así que tuve que recordar un montón de cosas que ya daba por sentadas, y también fue un buen proceso para mí mismo".

"Pero sí, Kimi aporta una energía completamente diferente. Obviamente, todavía es muy joven, pero está lleno de energía, le gusta mucho unir al equipo en el box. Sí, siempre está ahí haciendo bromas, pero al mismo tiempo sabe cuándo es el momento de concentrarse y trabajar duro", añadió.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images

Y añadió: "Creo que Kimi confía mucho en mí, porque yo tengo la experiencia y él tiene la juventud. Así que trabajamos de forma diferente. En cierto sentido, le estoy enseñando, paso a paso, el proceso para convertirse en campeones. Y él acaba de dar el primer paso. Así que sí, simplemente tenemos que seguir trabajando, poco a poco".

Por último, la declaración que aclara mucho más quién es Antonelli como piloto. Bono, que siempre tiene todos sus datos a mano, lo cuenta de una forma que no podría ser más halagadora.

"Hace años leí un libro sobre la regla de las 10.000 horas y empecé a creer mucho en ella: pensaba que con suficiente práctica todos podríamos llegar a ser bastante buenos. Pero luego conoces a gente como Michael Schumacher, conoces a gente como Lewis… y te das cuenta de que no, en realidad hay un paso más. Esa décima o dos de más. Y Kimi lo tiene. Tiene esa décima o dos de más".

"Esto se ve mucho en los datos. Cuando empiezas a analizarlos piensas: no sé cómo es capaz de conducir el coche de forma tan neutra, manteniendo todo bajo control, la temperatura bajo control, mientras que al mismo tiempo el coche está listo para girar casi sobre su propio eje. Es algo digno de observar. Y es fantástico de ver. Y luego siempre vuelven con un feedback que te hace comprender que son capaces de adaptarse a muchísimas cosas. Rara vez vuelven diciendo que hay que cambiarlo todo. Simplemente… se adaptan", dijo.

¿Y ahora? ¿Es lícito esperar que Andrea Kimi Antonelli pueda luchar por el Mundial ya este año, tras un 2025 de aprendizaje y el éxito recién obtenido en China? Bono piensa que sí.

"Se necesitará resistencia. Tenemos dos carreras menos, pero aun así se necesitará mucha resistencia. Ganar una es fantástico. Pero para ganar un mundial, el esfuerzo necesario crece de forma exponencial. Hay que ir paso a paso. Seguir los procedimientos, pensar en el proceso. Y no creerse superior. No te preocupes: llegará. Si marcas todas las casillas y lo pones todo en orden, llegará solo. Así que sí, concéntrate en la tarea que tienes delante y no pienses en el campeonato. Llegará", finalizó.