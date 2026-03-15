Wolff responde a las críticas de Verstappen: "Según los datos, a la gente le encanta"

Tras el Gran Premio de China, Max Verstappen volvió a expresar su profundo descontento con el nuevo reglamento de la Fórmula 1 y afirmó que los aficionados a los que les gusta este tipo de carreras "no entienden el automovilismo".

"No tiene ninguna gracia. Es como jugar al Mario Kart. Esto no son carreras", afirmó tras la carrera.

Según Verstappen, se debería haber escuchado antes a los pilotos, sobre todo porque él ya había advertido de posibles problemas durante el Gran Premio de Austria de 2023, tras sus primeras pruebas en el simulador con las primeras versiones de los coches de 2026.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, sin embargo, cree que las críticas de Verstappen están en parte relacionadas con la situación en Red Bull.

El domingo, el cuatro veces campeón del mundo volvió a tener una mala salida y llegó a la primera curva en 16ª posición. Verstappen luchó y remontó para ser sexto, pero un abandono puso fin a un fin de semana frustrante en el que sale de vacío.

"Quiero decir, Max está viviendo un espectáculo de terror", dijo Wolff a Motorsport.com y otros medios. "Si miras las imágenes de la sesión de clasificación de ayer, se ve que es horrible conducir ese coche. Y eso se nota, pero no es lo mismo en muchos otros equipos".

Toto Wolff, Mercedes Foto de: Martin Keep / AFP vía Getty Images

Levantar el pie, algo difícil de aceptar para Verstappen

El jefe del equipo Mercedes añadió que la carrera de Shanghái fue, en realidad, bastante entretenida, especialmente por la batalla entre los dos Ferrari y George Russell.

"Desde el punto de vista del entretenimiento, creo que lo que hemos visto hoy entre Ferrari y Mercedes ha sido una buena carrera, con muchos adelantamientos. Todos formábamos parte de la Fórmula 1 cuando, literalmente, no había adelantamientos. A veces nos ponemos demasiado nostálgicos con los buenos viejos tiempos, pero creo que el producto es bueno en sí mismo. También vimos mucha acción en el pelotón, y eso es, creo, lo positivo".

Toto Wolff reconoce que ciertos aspectos del reglamento de 2026 pueden mejorarse, incluido el "lift and coast" en la clasificación. Eso resultó especialmente doloroso durante la clasificación en Melbourne, donde los pilotos perdieron mucha velocidad de cara a la curva 9 debido al "super clipping".

"Ahora bien, desde el punto de vista del piloto, cuando se trata de una vuelta de clasificación al límite, eso es diferente. Está claro que el "lift and coast" en la clasificación, estoy seguro de que para alguien como Max, que es un piloto de ataque total, es difícil de afrontar y asimilar".

"Pero yo diría que es más bien un problema específico del coche lo que magnifica la situación. Porque si te sientas delante de la tele o de una pantalla, incluso Max diría que fue una carrera interesante delante".

"Todos los datos indican que a los aficionados les encanta"

Tras el Gran Premio de Australia, Wolff ya dijo que, en última instancia, las opiniones de los pilotos son secundarias respecto a lo que piensan los aficionados. Y, en ese sentido, el de Mercedes afirma que las primeras señales son positivas.

"Sería estupendo que la clasificación fuera al límite. Pero cuando ves a los aficionados y la emoción que hay en directo, los vítores cuando hay adelantamientos y también en las redes sociales, los aficionados más jóvenes, la gran mayoría de todos los grupos demográficos, disfrutan en este momento".

"Así que, sí, siempre podemos ver cómo lo podemos mejorar. Pero, por el momento, todos los indicadores y todos los datos dicen que a la gente le encanta. Y por eso hablé con Stefano [Domenicali], él también lo dice. Así que es conducir el coche lo que, para algunos, no resulta lo más agradable", concluyó.