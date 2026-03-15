Alonso, golpeado por el motor Honda en China: "Empezaba a no sentir las manos y los pies"

El GP de China fue otro domingo para olvidar para Fernando Alonso y Aston Martin. Después de que Honda asegurara haber reducido las vibraciones de su motor (y él avisara de que eso no es lo que parecía dentro del coche), se vio obligado a abandonar por segunda carrera consecutiva, y lo hizo precisamente por ese motor.

Después de su parada en boxes en la vuelta 32 para montar neumáticos medios, Alonso volvió a pista y las vibraciones de su coche se volvieron insoportables, dejando incluso una imagen increíble en la que se veía al campeón soltar el volante para liberar las manos durante las rectas, e incluso en algunos momentos levantar los pies.

Ya había avisado Alonso una semana antes, en Australia, y después de tener que abandonar, Aston Martin confirmó que ese KO se debía a las vibraciones del chasis por la unidad de potencia. Y la primera pregunta ante los micrófonos de DAZN F1 tenía que ser esa. "Me retiré porque las vibraciones del motor la verdad es que eran diferentes hoy o eran excesivas y a partir de la vuelta 20 o así empezaba a no sentir del todo las manos y los pies. Y una vez que ibamos con una vuelta perdida y el Safety Car también nos puso los últimos con unas ruedas usadas ya, la verdad es que seguir hasta acabar la carrera perdiendo la sensibilidad de las manos y los pies tampoco tenía mucho sentido".

(Vídeo: así soltaba Alonso las manos del volante por las vibraciones del motor Honda)

Alonso ya dejó un momento viral al inicio de la carrera cuando, incapaz de alcanzar una gran velocidad en la recta trasera del Circuito Internacional de Shanghai, vio cómo le adelantaba el Cadillac de Sergio Pérez y saludaba al mexicano.

Cuando le preguntaron cuáles eran los planes de Aston Martin para la próxima semana antes del GP de Japón del 28 al 29 de marzo, contestó rápidamente: "Pregunta al equipo. Yo mis planes los tengo muy claros de aquí a Japón: volver a casa, descansar, entrenar fuerte, preparar Japón de la manera correcta. Y ojalá en Honda también hagan deberes y podamos ver algún progreso en Japón".

Luego, en la charla con los medios en inglés, fue más explícito: "Ahora tenemos dos semanas, así que necesitamos más tiempo en el banco de pruebas. Tenemos que darle más tiempo a Honda para entender las vibraciones y de dónde vienen. Y probablemente arreglemos el aislamiento de la batería, aunque creo que Lance también tuvo un problema hoy, así que no sé exactamente cuál fue el problema. Pero sí, en definitiva, tenemos que darle más tiempo a Honda"

Ahondando más en el problema de las vibraciones, y en cómo el asunto traspasa el tema de la seguridad, explicó: "Siempre están ahí, solo que cuando das más vueltas, o estás media hora o 40 minutos en una cosa que vibra... en los gimnasios había esas máquinas que vibraban hace años, los power plate, y ahí cuando haces 10 segundos está bien, cuando haces 30 está bien, pero si haces 40 minutos empiezas a tener alguna pérdida de seguridad. Es lo que nos pasa a nosotros", remató.

Y por último, sobre si esta F1 es buena para el deporte, con las nuevas reglas, resumió: "Cuatro coches no han salido. Probablemente sea el peor espectáculo".